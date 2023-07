Cu cât se majorează pensiile românilor în acest an?

Din toate punctele de vedere, anul 2023 a fost unul foarte dificil pentru cei mai vulnerabili dintre români, dar se pare că există și vești bune la orizont pentru toţi vulnerabilii. Dacă promisiunile de la Guvern se confirmă, înainte de finele acestui an, pensionarii vor avea parte de noi majorări.

În contextul politic şi teoretic, anul 2023 ar trebui să fie anul marilor reforme în sistemul de pensii din România, toate pensiile românilor ar trebui recalculate și ar trebui să se materializeze eforturi semnificative pentru eliminarea inechităților din rândul pensionarilor.

Însă, în cel practică, românii nu speră decât la o nouă majorare pentru a-și acoperi măcar parțial scăderea semnificativă a puterii de cumpărare. În plus, există mai multe planuri în acest sens, dar, din câte se pare, materializarea lor ține de Banca Națională, Comisia Europeană și mai puțin de autoritățile române.

Când se majorează pensiile românilor

La această întrebare, „Avem trei variante. Spre sfârșitul săptămânii viitoare vom primi de la Banca Națională o primă analiză de impact, nu este analiza finală. Telefoanele pe care le-am avut în această săptămână și discuțiile pe care le-am avut cu Comisia Europeană au făcut trimitere la acest prim raport pentru a avea o bază de plecare în discuțiile următoare.

Sper ca peste vară să putem lucra aceste variante și începând cu sesiunea parlamentară de toamnă să depunem acest proiect în Parlament. Se lucrează la acea digitalizare a dosarelor, preluarea datelor în format electronic, preluarea separată a perioadelor contributive față de perioadele asimilate, a sporurilor cu caracter permanent față de sporurile cu caracter nepermanent, încât activitatea noastră a ajuns astăzi la peste 80% din dosare introduse în sistemul electronic.

Sperăm, tragem și spunem ca până la finalul perioadei să terminăm cu toate dosarele, chiar dacă vor rămâne câteva dosare care vor fi foarte vechi și vor trebui să fie introduse la mână, lucrate, dar cu siguranță ne vom încadra în acest termen”, a răspuns Marius Budăi într-o intervenție la România TV.

Însă, în ceea ce privește eliminarea inechităților din sistemul de pensii autohton, mai multe detalii despre materializarea acestei inițiative vom afla abia în sesiunea parlamentară de toamnă.

Aşadar, „După perioada de vară vom depune proiectul în Parlament pentru a fi dezbătut de cei interesați și aici mă refer la sindicate și la asociațiile de pensionari. (…) Ne gândim la o formulă cât mai bună pentru rezolvarea inechităților din sistem și să ne asigurăm că, sub nicio formă, prin această recalculare nu va scădea nicio pensie”, a mai spus ministrul.

Deși pensiile românilor s-au bucurat de o majorare substanțială la începutul acestui an, o nouă majorare este de asemenea pe listă. ”Premierul a spus anul acesta că vor crește. Pensiile vor crește. Vom continua acele măsuri din programul „Sprijin pentru România” până la final de an. Să nu uităm că am avut o majorare la început de an. S-a demonstrat că, de când am revenit la guvernare, alta este gândirea față de veniturilor cetățenilor, nicidecum de înghețări sau de tăieri”, a concluzionat Marius Budăi, ministrul social-democrat.

Sursa – playtech.ro