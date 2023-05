Cum a devenit economia Ghanei un exemplu de avertizare pentru Africa

În centrul orașului Accra se află un șantier de construcții abandonat, care este un simbol atât al ambițiilor, cât și al necazurilor Ghanei.

Aici urmează să fie construită Catedrala Națională din Ghana – proiectul pasional al președintelui țării, conceput ca un punct de reper național și un centru religios care să rivalizeze cu Westminster Abbey și cu Marea Moschee din Abu Dhabi.

Situată pe o stradă cu copaci, chiar lângă principala arteră de circulație Independence Avenue, dezvoltarea de mai multe milioane de dolari a fost propusă în 2017, anul în care Ghana a sărbătorit 60 de ani de eliberare de sub dominația britanică. Odată finalizată, va fi un lăcaș de cult cu 5.000 de locuri pentru a găzdui evenimente oficiale, cum ar fi inaugurările prezidențiale și funeraliile de stat.

Dar, după șase ani, marea viziune care definește moștenirea președintelui Nana Akufo-Addo s-a blocat – în timp ce economia pe care o prezidează este în zdrențe, iar cetățenii se luptă sub greutatea unei inflații zdrobitoare.

Proiectul de construcție este o poveste de avertizare nu numai pentru Ghana, ci și pentru multe țări din Africa care au cheltuit prea mult pentru infrastructură și acum se confruntă cu factura.

Ghana a fost mult timp considerată o poveste de succes și un model pentru dezvoltarea Africii. Este un producător important de aur și cacao și are unul dintre cele mai mari produse interne brute pe cap de locuitor din regiune. O democrație solidă de la începutul anilor 1990, are un guvern relativ bine administrat care oferă niveluri decente de servicii publice, inclusiv educație gratuită. Diaspora africană globală care caută o legătură cu pământul strămoșesc o consideră o destinație de neratat și, în fiecare iarnă, atrage tineri din Marea Britanie, Europa și SUA care caută cultura sa bogată și viața de noapte palpitantă.

Actualul guvern, în special, și-a șlefuit o imagine de responsabilitate fiscală și de simț tehnocratic, lucru care i-a permis să acceseze piețele de datorie comercială la rate decente ale dobânzii.

Această reputație se află acum în ruină. Ghana tocmai acceptase un plan de salvare de 3 miliarde de dolari de la FMI când a intrat în incapacitate de plată a datoriilor sale în decembrie anul trecut, o soartă care, potrivit fondului, ar putea avea în curând alte 19 țări de pe continent. La fel ca Ghana, multe dintre acestea s-au împrumutat masiv pentru a finanța proiecte – fie că este vorba de căi ferate, drumuri, porturi sau aeroporturi – care nu au reușit să genereze venituri suficiente pentru a rambursa datoriile, în special într-un mediu caracterizat de rate ridicate ale dobânzii și de un dolar puternic.

Pentru a complica și mai mult lucrurile, amenințarea insecurității se află acum la ușa Ghanei din cauza tulburărilor din Burkina Faso, vecinul său de la nord, noul epicentru al revoltei jihadiste din Sahel, fâșia semi-aridă de la sud de Sahara.

Cu toate acestea, în ciuda acestei perspective incerte, președintele își menține angajamentul de a construi o catedrală pentru a deservi populația de 33 de milioane de locuitori ai țării, din care 71% sunt creștini. “Catedrala națională este un act de mulțumire față de Cel Atotputernic pentru binecuvântările, favorurile, harul și îndurările sale asupra națiunii noastre”, a declarat Akufo-Addo în ianuarie, după ce a vizitat locul și a promis 100.000 de cedis (8.500 de dolari) din banii proprii pentru construcție.

Arhitectul britanic-ganez Sir David Adjaye a fost desemnat pentru proiectul Catedralei Naționale. Guvernul spune că face curte donatorilor pentru a ajuta la finanțarea proiectului și a asigura continuarea construcției © Adjaye Associates

Mulți din Ghana pun la îndoială prioritățile sale. Aproximativ 87% dintre ghanezi cred că țara lor se îndreaptă într-o direcție greșită, potrivit datelor companiei de sondaje Afrobarometer, cu sediul la Accra. Aceștia dau vina pe guvern, iar în ultimul an au izbucnit proteste din cauza costului ridicat al vieții.

La fel cum cetățenii din Ghana se întreabă cât de rău a gestionat Akufo-Addo, ale cărui două mandate se încheie anul viitor, a gestionat prost economia, există acuzații similare în jurul catedralei neterminate.

Prețul clădirii a urcat la 400 de milioane de dolari, de patru ori mai mult decât bugetul inițial. Guvernul spune că donatorii sunt curtați pentru a ajuta la plata notei de plată – și pentru a permite continuarea construcției – dar a contribuit cu cea mai mare parte din cele 58 de milioane de dolari care au fost deja cheltuite.

Paul Opoku-Mensah, directorul executiv al proiectului, spune că edificiul, proiectat de proeminentul arhitect britanico-ganaezan Sir David Adjaye, va servi drept monument național, magnet turistic și o lovitură de maestru economic care se va amortiza în cele din urmă după finalizare.

“Într-o țară în care politica este atât de divizivă, ai nevoie de o structură care să te ajute să construiești coeziune în afara partidelor politice”, spune Opoku-Mensah. “Iar biserica devine o astfel de instituție”.

Dar, în loc să fie o emblemă a unității, pentru unii din Ghana a devenit reprezentativă pentru tot ceea ce nu a mers bine aici în ultimii ani – un sit scos de la naftalină poreclit, în derizoriu, “cel mai scump crater din lume”.

Durerea inflației

În piața Makola din Accra, o cumpărătoare, Tracy Aloko, are preocupări mai imediate decât monumentele naționale, în timp ce se uită cu nostalgie la punga de roșii pe care tocmai a cumpărat-o.

Aceeași cantitate a costat aproximativ 20 cedis în ianuarie, spune ea. Acum, scuturându-și capul, ea se plânge că aceeași pungă costă 50 cedis. Și aceasta este o afacere bună – un alt vânzător tocmai a încercat să îi vândă aceeași cantitate pentru 60 de cedis.

“Este ca în iad”, spune Aloko, enumerând articole de uz casnic ale căror prețuri au crescut vertiginos în ultimele luni. Nu numai că roșiile, elementele de bază ale supelor și tocănițelor din Ghana, sunt mai scumpe, dar și garri, făina granulată de manioc care este un aliment de bază în toată Africa de Vest. Obișnuia să cumpere alimente în vrac, spune ea, dar a fost nevoită să facă reduceri din cauza “creșterii prețurilor”.

Ama Mary, femeia de pe piață care i-a vândut roșiile lui Aloko, spune că prețul produselor a crescut parțial din cauza crizei islamiste din Burkina, de unde Ghana importă anual o cantitate considerabilă de roșii.

Oamenii obișnuiți, precum Aloko și Mary, se află în prima linie a crizei economice din Ghana și se luptă să se adapteze la nivelurile record ale inflației. Deși a scăzut de la nivelul maxim de două decenii de 54% din decembrie, inflația rămâne la 41,2%.

Femei traversează albia uscată a râului Volta Albă pentru a ajunge la fermele lor din Burkina Faso din Bawku, în nordul Ghanei. Tulburările din Burkina Faso au adus amenințarea insecurității la ușa Ghanei © Nipah Dennis/AFP/Getty Images

“Viața este grea pentru toată lumea în Ghana. Toată lumea se simte în dificultate”, spune John Asafu-Adjaye, cercetător senior la think-tank-ul African Center for Economic Transformation (ACET), cu sediul la Accra. “Dar cei care o simt cel mai mult sunt cei din grupurile socio-economice scăzute”.

Salariul minim zilnic a fost majorat cu aproape 10%, ajungând la 14,88 cedis la începutul anului, dar este doar o mică repriză în fața creșterilor astronomice ale prețurilor.

Guvernul spune că nenorocirea economică a Ghanei a fost cauzată de dublul șoc extern Covid-19, care a blocat economia, și de invazia Rusiei în Ucraina, care a dus la creșterea prețurilor mondiale la alimente și energie. Acestea au fost “forțele răuvoitoare” care, potrivit lui Akufo-Addo, au făcut rău țării sale.

Ernest Addison, guvernatorul Băncii din Ghana, banca centrală a țării, spune că decizia celor trei mari agenții de rating de a retrograda Ghana la statutul de “junk” a făcut ca situația economică să fie “mai complicată” în 2022, deoarece prețurile au urcat în mod constant.

“Toate forțele externe au fost împotriva noastră, cu Rusia-Ucraina, costul alimentelor importate crescând și pe rata de schimb nu am avut acces la capitalul străin”, spune Addison.

Dar analiștii spun că această relatare spune doar jumătate din poveste. James Dzansi, economist șef pentru Ghana la Centrul Internațional de Creștere, un think-tank global susținut de Universitatea Oxford și London School of Economics, susține că Ghana “mergea pe gheață subțire, dar nu se scufunda” înainte de a fi lovită de pandemie.

Guvernul s-a împrumutat masiv pentru a izola economia de efectele pandemiei și, ca urmare, este posibil să fi evitat o recesiune. Dar datoria țării ca procent din PIB a crescut de la 62,7% în 2020 la peste 100% anul trecut, potrivit ministrului de finanțe Ken Ofori-Atta. Serviciul datoriei ocupă acum aproximativ 70% din veniturile guvernamentale.

În ciuda acestei datorii în creștere, Partidul Nou Patriotic de guvernământ a recurs la un obicei în 2020 care, potrivit lui Dzansi, bedevils politica din Ghana: cheltuieli excesive într-un an electoral.

Administrația a încetat să mai perceapă taxe pentru apa de la rețea și a introdus tarife mai mici la electricitate. Analiștii spun că politica ar fi putut fi mai eficientă dacă ar fi vizat pe cei care aveau cea mai mare nevoie de asistență într-un an dificil; în schimb, a fost disponibilă pe scară largă pentru toată lumea, inclusiv pentru orășenii care locuiesc la oraș și care nu aveau nevoie de sprijin.

“Guvernul a văzut o oportunitate în valorificarea pandemiei Covid pentru a se angaja în cheltuieli nesăbuite în vederea alegerilor din 2020”, spune Dzansi. “Încălziți temperatura și gheața subțire s-a rupt”.

Pericolele banilor ieftini

O mare parte din cheltuielile guvernului ghanez au avut loc într-o lume a ratelor scăzute ale dobânzilor. Ghana s-a înfruptat din bani ieftini, obținând aproape 17 miliarde de dolari în euroobligațiuni despre care Ministerul de Finanțe a declarat frecvent că au fost suprasubscrise timp de nouă ani consecutivi.

Dar, pe măsură ce băncile centrale au început să majoreze ratele pentru a controla inflația – Banca din Ghana a majorat ratele cu 1250 de puncte de bază începând cu martie 2022 – Ghana s-a trezit exclusă de pe piețele internaționale de datorii, pe măsură ce au crescut îngrijorările cu privire la capacitatea sa de a rambursa ceea ce datora.

De atunci, guvernul a fost forțat să se bazeze în mare măsură pe o piață internă de capital, unde ratele dobânzilor sunt la fel de mari ca 40 la sută, și pe finanțarea băncii centrale de 37,9 miliarde de cedis (3,2 miliarde de dolari) în 2022. Este posibil ca o parte din banii injectați în economie de către banca centrală să fi contribuit la alimentarea inflației, spune Henry Telli, economist la Centrul Internațional de Creștere.

Telli spune că guvernul din Ghana ar fi trebuit să se “consolideze” în 2021 prin aplicarea unor “frâne foarte puternice asupra cheltuielilor guvernamentale” în anul de după alegeri și ar fi trebuit să ceară ajutorul FMI mai devreme decât a făcut-o. “Din punct de vedere politic, FMI poate că nu este popular, dar este un instrument economic”, adaugă Telli. “Este disponibil pentru a fi folosit atunci când ai nevoie de o strategie diferită”.

O familie se roagă la Sanctuarul Sfânta Maria din Kumasi. Noua catedrală este menită să servească drept punct de reper național pentru țară, din care aproape trei sferturi sunt creștini © Francis Kokoroko/Reuters

În cele din urmă, Ghana a cerut în cele din urmă ajutor de la FMI în 2022, deoarece a devenit evident că economia sa avea nevoie de asistență externă. Cu câteva luni înainte, ministrul de finanțe Ofori-Atta insistase că nu era nevoie de un astfel de ajutor.

Până în iulie, după critici din partea opoziției și proteste în capitală, poziția lui Ofori-Atta s-a înmuiat și Ghana a început discuțiile cu creditorul cu sediul la Washington pentru cel de-al 17-lea program de la independență.

“Avem propriile noastre probleme cu FMI, dar am văzut că țara are nevoie de ajutor extern”, spune Mensah Thompson de la Asepa, un grup anticorupție care a ajutat la organizarea protestelor prin care se cerea guvernului ghanez să ceară ajutor. “Se simțea că cei de la conducere nu mai pot gestiona lucrurile”.

Ghana a ajuns rapid la un acord la nivel de personal cu FMI pentru un împrumut de 3 miliarde de dolari în decembrie, în așteptarea aprobării consiliului de administrație al fondului dacă Ghana îndeplinește anumite condiții stabilite de acesta. În primul rând, Ghana a trebuit să își restructureze datoria internă, fiind prima dată când se face o astfel de solicitare.

Poliția patrulează piața Makola la în timpul unui protest al Asociației Uniunii Comercianților din Ghana. Organizația comercială a criticat noile taxe, despre care spune că vor crește și mai mult costurile de desfășurare a afacerilor © Getty Images

Acum, trebuie să își restructureze datoria externă de aproximativ 34 de miliarde de dolari, pe care a încetat să o plătească în cea mai mare parte în decembrie.

Creditorii bilaterali ai Ghanei au format acum un comitet condus de Franța și China pentru a începe discuțiile de restructurare a datoriei, a declarat Clubul de la Paris al creditorilor bilaterali, deschizând calea pentru ca boardul FMI să aprobe pachetul de salvare a țării.

În plus, Ghana trebuie în plus să oprească finanțarea băncii centrale pentru a acoperi deficitul de venituri al guvernului. Addison, guvernatorul băncii centrale, a declarat luna aceasta pentru Financial Times că a fost semnat un acord de “finanțare zero” cu Ministerul de Finanțe. De asemenea, guvernul trebuie să crească generarea de venituri. Pentru a realiza acest lucru, a introdus noi impozite pe profit și pe venit, accize mai mari pentru bunuri, inclusiv produse din tutun și băuturi alcoolice, și a majorat TVA cu 2,5 puncte procentuale, până la 15%.

Noile taxe se dovedesc deja controversate.

Joseph Obeng, președintele Asociației Uniunii Comercianților din Ghana, un organism de comerț, le numește “odioase”, adăugând că vor crește și mai mult costul afacerilor.

El întreabă de ce guvernul îi vizează pe cei puțini care plătesc taxe formale și nu lărgește plasa fiscală pentru a aduce mai multe persoane din sectorul informal, care se estimează că reprezintă cel puțin 80% din economie. La aproximativ 13,4 %, raportul dintre impozite și PIB din Ghana este sub media africană de 16 % și sub obiectivul guvernului de a atinge 20 % până anul acesta.

Acordul cu FMI, atunci când va fi aprobat, ar putea ajuta la restabilirea încrederii investitorilor în Ghana și la încetinirea fluctuațiilor valutare care au crescut costul importurilor, spune Asafu-Adjaye, de la think-tank-ul ACET. Dar el avertizează că ar putea dura ceva timp până când cetățenii obișnuiți vor simți impactul acestuia asupra costului vieții.

Analiștii spun că speră ca această criză economică și programul iminent al FMI să stimuleze reforme radicale în Ghana. Este necesar să se elimine scurgerile de informații care privează guvernul de venituri cruciale. Un raport al auditorului general Johnson Akuamoah Asiedu spune că Ghana a ratat aproape 3 miliarde de dolari în venituri în 2021 din cauza a ceea ce el a descris ca fiind “nereguli (reprezentând) debitori comerciali, debitori de personal și împrumuturi restante și numerar blocat în investiții neperformante”.

Dar, cel mai important, există un consens între experți că dimensiunea guvernului din Ghana trebuie să se micșoreze.

La începutul președinției lui Akufo-Addo în 2017, acesta și-a apărat decizia de a numi 110 miniștri ca fiind o “investiție necesară pentru transformarea rapidă a acestei țări”. În prezent, există aproximativ 90 de miniștri, dintre care unii au doi sau trei adjuncți. “Sunt locuri de muncă pentru băieți”, spune Asafu-Adjaye, care a precizat că există multe ministere cu încrucișări semnificative. De exemplu, Ghana are ministere separate pentru transporturi, dezvoltare feroviară, drumuri și autostrăzi și aviație. Ministerele pentru informații și comunicații sunt entități separate.

Macarale inactive pe șantierul blocat al Catedralei Naționale din Ghana din Accra. Prețul clădirii a crescut la 400 de milioane de dolari, de patru ori mai mult decât bugetul inițial © Nipah Dennis/Bloomberg

Dincolo de dimensiunea guvernului, corupția este o preocupare din ce în ce mai mare. Țara a fost zguduită luna trecută când un raport din 2021 a fost dezvăluit presei, în care se afirma că oficialii guvernamentali au zădărnicit lupta împotriva exploatării ilegale a aurului. Guvernul neagă acuzațiile, dar parlamentarii opoziției cer o anchetă bipartizană.

Kweku Bamford, un tânăr comerciant, spune că nu are încredere că cele 3 miliarde de dolari de la FMI vor fi cheltuite în mod judicios, având în vedere ceea ce el spune că este corupția galopantă din sectorul public, arătând spre raportul auditorului general care a arătat că unele dintre fondurile mobilizate pentru sprijinul Covid au fost gestionate greșit. “Cultura din Ghana s-a schimbat”, spune el. “Ghana este o țară coruptă în acest moment”.

Această percepție se reflectă în modul în care unii ghanezi văd catedrala costisitoare și întârziată – deși nu toată lumea și-a pierdut încrederea în ea. Solomon Ntiamoah, un șofer de taxi în drum spre o predică de seară în Piața Black Star din capitală, “se roagă pentru ca proiectul să continue”.

Opoku-Mensah, directorul proiectului, încă se așteaptă ca acesta să fie finalizat până la sfârșitul anului viitor. Dar dacă Ghana nu-și poate schimba economia, rugăciunile lui Ntiamoah vor rămâne fără răspuns.

Sursa – www.ft.com