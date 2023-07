Cum au fost surprinşi jandarmii din Constanţa?

Un maior şi doi subofiţeri de la Jandarmeria din Constanţa au fost condamnaţi de procurori, după ce s-a aflat că lucrau la o terasă de pe plajă, în timpul orelor de serviciu.

Toate aceste fapte au avut loc pe timpul verii, în anul 2022. Cercetările în acest caz au pornit după ce la Direcţia Generală Anticorupţie au fost înregistrate mai multe reclamaţii anonime.

Astfel că, procurorul de caz desemnat în această situaţie a mers de mai multe ori, dându-se turist, la această plajă, pentru a vedea ce anume se întâmplă.

S-a observat, pe parcursul mai multor zile, faptul că un comandant împreună cu doi subalterni desfăşurau activităţi pe plajă la terasa soţiei comandantului.

Cei doi subalterni au fost văzuţi când serveau la masă sau în momentul în care închiriau şezlonguri pe o plajă din Constanţa.

În urma acestor probe adunate, s-a demarat o anchetă şi s-a stabilit faptul că cei doi erau, în momentul în care lucrau, trecuţi ca fiind în timpul serviciului şi la Detaşamentul de Jandarmi din Constanţa.

În urma acestor fapte, cei trei au fost condamnaţi de către Parchetul Militar din Bucureşti. Comandantul a primit o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni, cu suspendare, în timp ce subalternii au primit 1 şi 10 luni de închisoare cu suspendare.

Cei trei au achitat şi prejudiciul stabilit la 7.000 de lei.

În cadrul unui comunicat, “Procurorii militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale in cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari au dispus sesizarea instanţei de judecată, în baza dispoziţiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei inculpaţilor:

Mr. (r) GORUN ROMI, la data faptelor comandant al Detaşamentului 3 Mobil Jandarmi Ordine Publică din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanţa, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fals intelectual în forma continuată şi uz de fals în formă continuată,

Plt. adj. (r) LEU MARINACHE şi Plt. adj. (r) OLTEANU IONUT, la data faptelor comandanţi de grupă în cadrul aceluiaşi Detaşament, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă functionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În acordurile de recunoaştere a vinovăţiei, procurorii militari au reţinut următoarea situaţie de fapt:

În perioada iulie – septembrie 2022, la diferite intervale de timp, inculpatul mr. (r) Gorun Romi şi-ar fi îndeplinit defectuos atribuţiile de serviciu prin aceea că, pe de o parte ar fi absentat de la programul de lucru pentru a desfăşura activităţi circumscrise obiectului de activitate al societaăţii comerciale deţinute de soşia sa, iar pe de alta parte ar fi dispus ca cei doi subofiţeri, plt. adj. (r) Leu Marinache si plt. adj. (r) Olteanu Ionut, în timpul programului de lucru, să desfăşoare diferite activităţi în cadrul aceleiaşi societăţi comerciale menţionate ori în interesul personal al inculpatului.

Aceste acţiuni ar fi avut drept urmare vătămarea intereselor legitime ale Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – Gruparea de Jandarmi Mobila „Tomis” Constanţa, constând in producerea unei pagube materiale, reprezentand totalul sumelor de bani incasate pe nedrept, cu titlu de drepturi salariale de catre cei trei inculpati.

Pe parcursul urmaririi penale, prejudiciul produs in dauna Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – Gruparea de Jandarmi Mobila „Tomis” Constanta, a fost acoperit integral in mod voluntar de catre cei trei inculpati.

In prezenţa apărătorilor aleşi, inculpatii au declarat expres ca recunosc comiterea faptelor retinute in sarcina lor, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si sunt de acord cu felul si cuantumul pedepselor aplicate, precum si cu forma de executare a acestora, respectiv:

– pentru inculpatul mr. (r) Gorun Romi o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si 6 luni şi interzicerea, pe o perioadă de un an si 10 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor de a fi ales in autoritîţile publice sau in orice alte funcţii publice si de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,

– pentru inculpaţii plt. adj. (r) Leu Marinache si plt. adj. (r) Olteanu Ionut cate o pedeapsă de un an si 10 luni inchisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si interzicerea, pe o perioadă de un an si 10 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat”, se arată în comunicatul DNA.

Dosarele de urmărire penală privindu-i pe inculpaţi împreună cu acordurile de recunoaştere a vinovaăţiei au fost trimise la Tribunalul Militar Bucureşti.

