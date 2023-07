Cum îţi poţi da seama că suferi de dereglări hormonale?

Se spune că hormonii sunt cheia funcționării perfecte a organismului uman. Ei au un impact vital în fiecare aspect al vieții noastre, de la reglarea somnului și a stării de bine, până la menținerea unei sănătăți optime.

În acest sens, medicul endocrionolog explică cum recunoaștem semnele unei dereglări hormonale, dar și cum putem obține ajutor specializat. În ultimii ani, aceste dezechilibre sunt tot mai prezente și la copii. Mulți dintre ei se confruntă cu această afecțiune încă dinainte de pubertate.

În general, corpul uman funcționează armonios atunci când nivelul hormonal este echilibrat. Dezechilibrul apare atunci când anumiți hormoni sunt secretați fie în cantitate prea mare, fie în cantitate prea mică. Tulburările sistemului endocrin pot cauza fluctuații ale greutății, dispoziției și, bineînțeles, pot genera transformări și la nivelul pielii și al tenului.

În explicaţiile sale, “Dezechilibrul inseamna practic modificarea acestei balante in favoarea unuia dintre acesti hormoni care mai departe atrage niste semne si simptome pe care le au acesti pacienti si ii trimit mai departe catre medicul endocrinolog sau ginecolog. Pentru ca cele mai frecvente dezechilibre produc de multe ori acnee, la fata sau hirsutism in zone caracteristice masculine, precum si tulburari de ciclu menstrual, sau sangerari uterine anomale de lipsa menstruatiei, de sangerari prelungite, toate duc pacienta catre medic.”, a mai spus medicul.

Concret, Factorii care influentează modul în care funcționează glandele endocrine sunt vârsta, ovulația, stilul de alimentație, nivelul stresului, emoțiile resimțite și stitlul de viață.

Astfel, “De cele mai multe ori, observam o asociere extrem de importanta cu obezitatea. Obezitatea care prin sine provoaca o multime de dezechilibre. Şi atunci incercam sa tratam cauza si nu efectul. Daca cauza este obezitatea incercam sa tratam asta este miraculos cum aceste semne dispar cu reglarea greutatii.

La fel ca si in cazul adultilor, copiii trebuie sa fie atenti supravegheati pe tot parcursul cresterii, indiferent daca exista probleme hormonale sau nu, trebuie avut in vedere ca singura metoda prin care putem acumula in greutate este prin alimentatie.

“Obezitatea este factorul suprem, dar exista si deprivarea de somn, care favorizeaza aparitia obezitatii, copiii si adolescentii dorm din ce in ce mai putin, petrec mai mult timp pe dispozitive mobile, creeaza un obicei al sedenarismului si intra intr-un cerc vicios.”, a mai spus medicul specialist endocrinolog Pascu Bogdan Mihai, în cadrul rubricii Numai de bine de la Antena 3 CNN.

Iar, principalul hormon care este secretat de cortico-suprarenaliene este cortizolul. Acesta are un rol clar in metabolism. O disfunctie la aceste doua glande ar putea sa cauzeze o incetinire a metabolismului, iar daca aportul caloric ramane acelasi, atunci se poate produce ingrasarea.

În avertizările sale, “Daca nu se iau niste masuri copilul nu se va intalta, nu se va dezvolta si va ramane marcat toata viata. Spunem vai o sa vina pubertatea si copilul o sa se inalte, copilul o sa slabeasca, lucrurile nu sunt chiar asa.”, a mai spus acesta.

Unul dintre cele mai comune dezechilibre hormonale întâlnite în România este disfuncția tiroidiană. Tiroida este o glandă endocrină importantă care reglează metabolismul și producția de hormoni.

“Vorbim si de dezechilibre hormonale care apar la nivelurl hormonilor tirodieni. Copilul constientizeaza ca are o problema si i-o spune parintelui, cel mai important semnal este cand copilul ne transmite ca are o problema. Ca i se pare ca e cel mai scund, ca are cosuri, ca il doare ceva, ce i se pare ca greutatea lui a inceput sa creasca si nu isi explica sunt primele semne care trebuie sa trimita catre medic.”, a mai spus medicul.

Sau, un alt exemplu este legat de absenta menstruației care poate fi semn de insuficiență ovariană prematură, adica menopauza precoce. Ca și în cazul adolescentelor la vârsta pubertății, și la femeile adulte menstruația poate să lipsească mai multe luni în cazul sportivelor de performantă, în tulburări de alimentație sau după tratamente pentru cancer.

“De cele mai multe ori trebuie sa ne adresam cauzelor, nu tratam de cele mai multe ori simptomele direct, ci incercam sa tratam cauza pentru a preveni un copil care sufera de obezitate daca il lasam sa tratam fiecare simptom in parte pleaca acasa cu o plasa de pastile. Sanatatea nu inseamna pastile, sanatatea inseamna un comportament alimentar, cat si o fundatie de baza.”,a mai precizat medicul Pascu Bogdan Mihai.

Sursa – www.antena3.ro