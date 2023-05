De la Hollywood la Scudetto – cum un producător de film italian a readus la viață Napoli

Aurelio De Laurentiis se afla pe insula Capri, luându-și o pauză de la realizarea filmului hollywoodian Sky Captain and the World of Tomorrow, când a citit într-un ziar că Napoli, clubul de fotbal din Napoli, s-a prăbușit.

Veteranul producător de film italian se oferise în 1999 să cumpere Napoli pentru echivalentul a 102 milioane de euro, dar oferta sa a fost respinsă. La momentul vacanței sale în Capri, în 2004, tot ce mai rămăsese din club, pe atunci în faliment, era o autorizație pentru a cere federației italiene de fotbal să folosească numele Napoli.

“Am pus 37 de milioane de euro pe masă doar pentru a cumpăra o bucată de hârtie”, a spus el. “Și am început noua aventură”.

De atunci, De Laurentiis a scris o poveste de răsturnare convingătoare, demnă de industria cinematografică din care familia sa face parte de mult timp. În finalul de basm, Napoli a cucerit la 4 mai campionatul italian, Scudetto, pentru prima dată din 1990, când legenda argentiniană Diego Maradona era încă în centrul echipei. Victoria a declanșat sărbători frenetice în tot Napoli.

Mulți au fost pesimiști cu privire la perspectivele lui Napoli la începutul sezonului, după ce De Laurentiis a vândut unele dintre cele mai mari vedete ale echipei și le-a înlocuit cu o serie de relativ necunoscuți. Cu toate acestea, victoria a fost o justificare a strategiei neortodoxe a proprietarului.

“Am fost întrebat care este obiectivul dvs. în acest an, deoarece ați lăsat să plece cei mai importanți jucători și ați angajat oameni necunoscuți”, a declarat el pentru Financial Times într-un interviu la biroul companiei sale de film din Roma, înconjurat de postere gigantice pentru unele dintre numeroasele sale filme. “Când le-am spus că obiectivul meu este să câștig Scudetto, li s-a părut că blasfemiez. Dar am câștigat”.

Din punctul său de vedere, abilitatea sa de a repara clubul stricat, într-un sport care i-a zăpăcit pe unii dintre cei mai bogați oameni din lume, provine din experiența sa în realizarea de filme.

“Am avut succes pentru că am început să aplic ceea ce am învățat în mulți ani din industria cinematografică în lumea fotbalului”, a declarat De Laurentiis, în vârstă de 73 de ani. “Scopul meu a fost să câștig, rămânând în același timp sustenabil din punct de vedere financiar”.

Deși familia sa este originară din Napoli, De Laurentiis a fost crescut la Roma, unde tatăl său și celebrul său unchi cineast, Dino De Laurentiis, a construit un studio de film important și a contribuit la aducerea neorealismului italian postbelic la publicul global.

Spre deosebire de mulți italieni, recunoaște De Laurentiis, el nu a fost înainte pasionat de fotbal. Dar în epava clubului Napoli, care nu și-a revenit niciodată după infatuarea cu strălucitorul și tulburatul Maradona, a simțit un scenariu convingător de redresare.

“Nu cunoșteam regulile fotbalului. Când am cumpărat Napoli, pentru mine, era un domeniu complet nou”, a spus el. “Dar, pentru mine, era important să amestec filmele și sportul, să furnizez conținut pentru ceea ce era în trecut televiziunea, iar acum platformele.”

Deși Napoli a fost retrogradat în Serie C din Italia când clubul a început sub proprietatea sa, mulțimi de aproape 65.000 de oameni încă se prezentau la meciurile sale. În trei ani, echipa a revenit în Serie A.

De Laurentiis și rețeaua sa de scouting formată din “oameni deștepți” și-au dezvoltat reputația de a identifica jucători tineri, subevaluați, care puteau fi angajați la un preț scăzut, dezvoltați la Napoli și apoi vânduți pentru profit.

Cu toate acestea, succesul nu a fost neapărat ieftin. Napoli a cheltuit 860 de milioane de euro pe noi achiziții în ultimul deceniu, potrivit site-ului Transfermarkt, al cincilea cel mai mare din Italia, și a recuperat aproximativ 648 de milioane de euro din vânzările de jucători.

Inteligența de afaceri dură a lui De Laurentiis i-a înfuriat uneori pe suporterii pasionați ai lui Napoli, care au resimțit concentrarea sa constantă asupra rezultatelor și refuzul său de a face risipă de talente celebre, cum ar fi achiziționarea nefericită a lui Cristiano Ronaldo de către Juventus pentru 100 de milioane de euro în 2018.

Fanii lui Napoli au fost indignați când De Laurentiis a vândut trei dintre cele mai iubite vedete ale clubului, inclusiv eroul orașului natal, Lorenzo Insigne, și apărătorul senegalez Kalidou Koulibaly, care a fost vândut la Chelsea.

În ciuda faptului că anul trecut a terminat pe locul trei în Serie A, De Laurentiis era convins că formația trebuia schimbată. “Voința lor de a câștiga a fost epuizată”, a spus el. “Nu mai credeam în ei. Poate că m-am înșelat. Dar eu sunt patronul. Eu decid”.

În schimb, actuala generație de jucători tineri de la Napoli a excelat, a spus el, “pentru că sunt un grup, și nu o singură stea”. Povestea lor va fi spusă în curând prin intermediul a patru ore de televiziune, ale căror filmări au început în iunie, când sezonul abia începea.

Patronul lui Napoli speră să păstreze echipa sa câștigătoare, inclusiv atacantul nigerian Victor Osimhen, extrema georgiană Khvicha Kvaratskhelia și sud-coreeanul Kim Min-jae, chiar dacă cei trei au devenit unele dintre cele mai solicitate vedete din fotbalul european.

Dar directorul de casting din el are deja în vedere noi achiziții, inclusiv un american și un jucător japonez, în timp ce caută să extindă atractivitatea globală a lui Napoli.

Firma de cercetare de piață Neilsen a estimat acum doi ani că Napoli avea deja o bază internațională de suporteri de 83 milioane de suporteri în țările occidentale. De Laurentiis crede că acest număr va crește la cel puțin 120 de milioane după triumful din acest sezon.

Proprietarul lui Napoli este, de asemenea, aspru cu privire la miliardarii și fondurile de investiții care cumpără cluburi și apoi deleagă luarea deciziilor cheie. El susține că o astfel de abordare subminează fotbalul italian, care a rămas mult în urma Premier League din Anglia.

Printre rivalii lui Napoli se numără AC Milan, deținută de firma americană de capital privat RedBird Capital; AS Roma, controlată de miliardarul american Dan Friedkin; și Atalanta, al cărei acționar majoritar este copreședintele Bain Capital, Stephen Pagliuca.

“Fotbalul italian nu progresează pentru că deciziile nu sunt luate rapid”, a spus el. “Când ești un fond de investiții, ce știi despre gestionarea unui jucător de fotbal?”.

În timp ce fanii lui Napoli au îmbrățișat conducerea lui De Laurentiis după victorie, el nu exclude tensiuni viitoare.

“Problema este că fotbalul are două lumi – este un sport și o industrie”, a spus el. “Dacă nu câștigi, suporterilor nu le pasă dacă ești bun în bilanț. Pentru ei, este mai bine să dai faliment. Dar trebuie să câștigi”.

