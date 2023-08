Dr. Pippa Malmgren: “Publicul american adoră să aleagă outsideri”

Donald Trump ajunge în fața instanței, după ce a fost pus sub acuzare pentru tentativa de a răsturna rezultatul alegerilor din 2020 și după ce a incitat revolta de la Capitoliu, din 6 ianuarie 2021.

Rechizitoriul întocmit de procurorul federal Jack Smith se întinde pe 45 de pagini.

Acesta este cel mai important proces penal cu care se confruntă magnatul republican.

Trump, care încearcă să candideze din nou în 2024, mai este pus sub acuzare în alte două cauze.

Ce șanse mai are Donald Trump, în acest context, să câștige alegerile prezidențiale de anul viitor? Îl vor împiedica problemele sale în justiție să primească nominalizarea republicanilor pentru Casa Albă.

Dr. Pippa Malmgren, fost consilier prezidențial în Administrația președintelui american George W. Bush, a vorbit în exclusivitate, la Antena 3 CNN, despre posibilul viitor al lui Donald Trump.

În opinia sa, dr. Pippa Malmgreen, “Publicul american iubește să aleagă pe cineva la care nici nu te gândești, pe cineva pe care nu ţi l-ai imaginat vreodată cu trei ani înainte. Nimeni nu şi-a imaginat, cu trei ani înainte, că Bill Clinton ar câștiga, nimeni nici măcar nu știa cine era.

George W. Bush, pentru care am lucrat, era un outsider total, oaia neagră a familiei. Nici nu se aștepta din partea lui să intre în politică. Apoi Obama, apărut de niciunde, nimeni nu auzise de el.

Pe la final de 2015, început de 2016, am spus că Trump ar putea câștiga. Și s-a considerat a fi o nebunie la vremea respectivă. A fost o predicție, nu o preferința, ca să fie totul clar.

Publicul american caută în mod clar un outsider, de fiecare dată, caută pe cineva care ‘va curăța’ Washingtonul, de fiecare dată.”

Alina Anghel: “Care va curăța ‘mlaștina'”.

Dr. Pippa Malmgreen: “Exact, mlaștina. Și nu e aici vorba despre stânga sau dreapta. Ambele părți au sentimentul că sistemul nu funcționează atât de bine pe cât ar trebui.

Haide să ne uităm la candidații actuali. Știm că președintele Trump a fost pus sub acuzare de trei ori, urmează o a patra punere sub acuzare, deci el are probleme legale. Interesant, acestea nu-i reduc din popularitate foarte mult, de la o rată de aprobare de 75% a coborât la 56% ultima oară când am verificat, dar Ron DeSantis, guvernatorul de Florida, care se zice că ar fi nominalizarea republicană, are doar 16%.

Dr. Pippa Malmgren: “E dificil pentru republicani, nu pot merge înainte cu un candidat pus sub acuzare”

Deci Trump este cu kilometri înainte față de rivalii republicani. Dar este foarte dificil pentru Partidul Republican, nu pot merge înainte cu un nume care este pus sub acuzare. Însă politicile lui sunt foarte influente.

Când ne uităm la stânga, problema acum este că președintele însuși va fi din ce în ce mai mult investigat de republicani din cauza chestiunilor legate de fiul lui. Și nu va fi doar mărturia fostului partener de afaceri al fiului, va fi și întrebarea ‘unde au ajuns banii?’.

Au ajuns la familie? Și așa pare să fie. Deci, acum America are nu doar unul, ci doi președinți care se pare că sunt implicați în acte de corupție, într-un fel sau altul. Și asta creează sentimentul că vrem pe cineva nou, din nou, un outsider.”

Sursa – www.antena3.ro