Europarlamentar român: “Furtul de lemn este semnificativ în România!”

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță (Verzi/ALE) a făcut parte în această săptămână dintr-o delegație în pădurile din România, organizată de Comisia pentru petiții a Parlamentului European. Împreună cu alți 7 eurodeputați, Nicu Ștefănuță, singurul membru al Comisiei pentru mediu, din delegație, a vizitat pădurile din Făgăraș și Suceava. Scopul misiunii a fost acela de a arăta impactul defrișărilor ilegale din România și de a găsi soluții pentru a le stopa.

Concluzia vizitei indică:

Cifrele comunicate de autorități nu sunt plauzibile. “În Suceava ni s-a spus că doar 0,15% din lemn este recoltat ilegal. Totuși, acest lucru este imposibil. Însuși polițiștii spun că doar în domeniul transporturilor există deja 3% din lemnul ilegal. ONG-urile spun că până la 80% din acesta este recoltat ilegal. Institutul de Cercetări Forestiere dă o cifră de 50%. În plus, abuzurile, violențele împotriva activiștilor de mediu nu s-ar justifica dacă cifrele privind furtul ilegal de lemn ar fi atât de mici”, spune Nicu Ștefănuță;

România are o nouă procedură de infringement. “Comisarul european pentru mediu, Virginijus Sinkevičius, are deja pe masă o decizie privind procedura de infringement împotriva defrișărilor ilegale din România. Este în interesul nostru să stopăm furtul pentru a nu avea infringement, adică amenzi uriașe din partea Comisiei Europene”, adaugă europarlamentarul;

Când vine vorba de tăierile ilegale de păduri, nu contează doar cantitatea, ci și calitatea. “Dacă tăiați lemn valoros dintr-o pădure virgină, dintr-o pădure veche de secole, nu este același lucru ca și cum ați tăia dintr-o pădure veche de doar câțiva ani sau zeci de ani. Este mult mai rău pentru ecosisteme, solul nu se reface, pădurea nu mai are funcția de a capta dioxidul de carbon”, spune Nicu Ștefănuță;

România are o mare oportunitate de a câștiga din biodiversitate. “37% din bugetul UE este legat de mediu și 7% de biodiversitate. Noi, dincolo de <<Mary’s Garden>>, suntem Grădina lui Noe – avem de toate, avem o bogăție extraordinară, avem nenumărate specii de animale și plante. Deputații europeni au fost impresionați de această frumusețe. Deci banii europeni sunt direct legați de capacitatea noastră de a-i lua”, conchide europarlamentarul român.

Sursa – www.romaniajournal.ro