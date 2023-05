Evanghelia după Lumea Nouă — o odisee prin colonialism, religie și rasă

Maryse Condé, născută în 1934 în arhipelagul Guadelupei din Caraibe, a scris aproximativ 20 de romane, dar este cunoscută mai ales pentru epopeea sa istorică Segu (1984). Cel mai recent roman al ei, Evanghelia conform lumii noi, care a fost selectat anul acesta pentru International Booker Prize, este o parodie a Noului Testament. Condé spune că este ultima ei carte. Vederea ei slabă înseamnă că trebuie să scrie fiecare capitol în capul ei, înainte de a dicta textul în franceză soțului ei-traducător, Richard Philcox – un proces care conferă romanului o structură episodică.

Amplasat pe o versiune modernă, ficțională, a Guadelupei, Evanghelia potrivit lumii noi urmărește soarta lui Pascal Ballandra, o figură mesianică care călătorește prin America în căutarea tatălui său adevărat și în căutarea iluminării. În copilărie, este abandonat într-un șopron și adoptat de cuplul fără copii care îl găsește: Jean Pierre, proprietarul pepinierei The Garden of Eden, și iubita lui soție Eulalie.

Inițial, nesigur de destinul său, Pascal se bucură de succes ca pescar, își petrece timpul într-o sălbăticie fără nume, vindecă un invalid pe nume Lazare și recrutează 12 discipoli, printre care și debonarul Judas Eluthère, care este angajat la plantația de cafea de stat, Le. Bon Kaffé.

De-a lungul scurtei sale vieți, Pascal este predispus la pumnul cu rom și țigările Lucky Strike și este ușor influențat de o față drăguță. La început, el este vrăjit de o frumoasă prostituată pe nume Maria. El ține prelegeri lucrătorilor de la Le Bon Kaffé, bucurându-se de certurile care apar „deoarece adevărul și cunoașterea se nasc din dispute și dispute”, scrie pamflete, autopublică un memoriu și își câștigă rapid reputația de făcător de probleme.

Pascal își găsește adevărata mamă Maya locuind aproape. După ce s-a convertit la islam, ea este acum cunoscută sub numele de Fatima. El află că tatăl său Corazón Tejara provine dintr-o familie puternică „care timp de generații au fost proprietari de sclavi, negustori, proprietari de pământ, avocați, medici și profesori”.

Când Pascal descoperă că Corazón a fondat un ashram, cunoscut sub numele de Zeul Ascuns, pe insula fictivă Asunción, călătorește acolo, dar în loc de tatăl său este întâmpinat de enigmaticul Espíritu (care este descris ca fratele lui Corazón). Pascal petrece timp și cu Mondongues, foști sclavi care înființaseră o colonie autonomă și făcuseră avere vânzând jucării din lemn viu colorate. Este o altă comunitate utopică care se dovedește o dezamăgire.

Condé a studiat literatura la Sorbona și a trăit și a lucrat în Guineea, Ghana și Mali, precum și în SUA, Marea Britanie și Franța. La fel ca lucrarea sa anterioară, Waiting for the Waters to Rise (publicată în engleză în 2021), acest roman este o odisee, care îi permite lui Condé să interogheze temele ei preferate: moștenirea colonialismului și a sclaviei, genul, religia, rasa și inegalitatea.

În Evanghelia conform lumii noi, tonul ei este adesea jucăuș și ea împletește cu îndemânare referințele biblice cu folclorul caraibelor, dar stilul anecdotic al narațiunii înseamnă că anumite povești sunt scurtate sau distruse brusc, iar alte personaje sunt desenate schițat. În cele din urmă, cartea se întinde prea subțire pentru a o satisface pe deplin.

