Exclusivitate Brukenthal: Lucrări de Jan van Eyck, Titian, Veronese expuse la Art Safari din București

Cinci lucrări din colecția Muzeului Brukenthal din Sibiu vor fi expuse în cadrul Art Safari, evenimentul de artă care se desfășoară în prezent la București.

Acestea vor fi prezentate în cadrul expoziției temporare Brukenthal Exclusive, pe care publicul o poate vizita între 20 și 30 aprilie. Aceasta se adaugă la expozițiile în curs de desfășurare ale evenimentului dedicate artei spaniole, franceze și românești.

Vizitatorii vor putea vedea Bărbatul cu șapcă albastră de Jan van Eyck (fotografie de deschidere), Ecce Homo de Titian, Cap de copil de Paolo Veronese și Portretul unui bărbat citind și Portretul unei femei rugându-se de Hans Memling.

Este pentru prima dată când operele găzduite de muzeul sibian călătoresc într-o expoziție temporară din țară. Până acum, ele au fost incluse doar în expoziții internaționale.

Cele cinci lucrări au o valoare asigurată de 75 de milioane de euro, a explicat Alexandru Chituță, managerul Muzeului Național Brukenthal. Ele fac parte din expoziția permanentă de Capodopere a muzeului.

“Recunoașterea internațională a valorii capodoperelor din colecția Brukenthal se potrivește cu istoria lor tumultoasă. Expoziția Capodopere a fost deschisă în 2006, când colecția a fost reasamblată cu lucrările de care muzeul a fost deposedat în timp: cele 19 lucrări transferate în 1948 la Muzeul de Artă din București (printre care Omul cu șapcă albastră de Jan van Eyck și Portretul unui bărbat citind și Portretul unei femei rugându-se de Hans Memling) și patru lucrări recuperate dintre cele opt furate în 1968, printre care Ecce Homo de Titian”, a declarat Chituță.

Art Safari găzduiește în acest sezon o retrospectivă dedicată pictorului român Ion Theodorescu-Sion, Maeștrii picturii spaniole, Prix Marcel Duchamp – cuprinzând lucrări care au participat la concurs, și o expoziție dedicată artei românești contemporane.

În a doua parte a anului, va prezenta expozițiile Love Stories, care cuprinde lucrări din colecția National Portrait Gallery din Londra, și Bags: Inside Out, o expoziție de genți iconice din colecția muzeului Victoria and Albert (V&A).

Sursa – www.romania-insider.com