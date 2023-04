Falsa alegere de a confrunta Rusia sau China

Imaginează-ți că conduci una dintre multele țări prinse între SUA și China. Al tău, Ambivaland, este în sud-estul Asiei. Are nevoie de comerț cu China, dar găsește Beijingul înalt. Se uită la America pentru securitate și tehnologie, dar nu are încredere în vest. Chiar și propriul său model politic este greu de plasat pe spectrul de la liberal la autocratic. Și astfel politica externă se scrie de la sine: evită să alegi între cele două superputeri până nu trebuie neapărat. Sau până când este clar care este calul mai puternic.

Cum vede această națiune sprijinul Americii pentru Ucraina?

În primul rând, cu ochiul icter al lumii nealiniate. Te întrebi dacă SUA ar da atât de mult ajutor unei țări non-albe. Vă întrebați unde era această preocupare pentru suveranitate acum 20 de ani în Irak. Eviți sau ignori sancțiunile. Dar sunteți o mulțime de capul dur în Ambivaland. În cele din urmă, după ce-o fi, următoarele fapte devin imposibil de ignorat:

SUA sunt dispuse să-și retragă arsenalul pentru a echipa o națiune pe care nu are nicio obligație formală să o apere. Procedând astfel, poate lega o putere militară la fel de puternică ca Rusia pentru mai mult de un an. NATO condusă de SUA este acum mai mare decât era la începutul războiului. Statele europene au acceptat că Washingtonul a avut dreptate să facă presiuni pentru o creștere a bugetelor lor pentru apărare în ultimele decenii. Importanța Americii ca exportator de energie a crescut pe măsură ce aceiași aliați se îndepărtează de combustibilii fosili ruși.

Acum, dragă lider, despre acea întrebare despre calul puternic?

În sprijinul Ucrainei, SUA nu fac doar ceea ce trebuie. Își susține propria poziție pe termen lung în Asia. Minunea este că atât de mulți conservatori americani nu o pot vedea. Chiar și cei care doresc să ajute Ucraina postulează un compromis fals între confruntarea cu Rusia și confruntarea cu „adevărata” provocare a Chinei. Ei includ foști oficiali ai apărării (Elbridge Colby) și un al 47-lea președinte plauzibil (Ron DeSantis).

Da, există un cost de oportunitate pentru a sprijini Ucraina. O armă care este trimisă în prima linie este o armă care nu este disponibilă pentru utilizare în altă parte. Dar un arsenal poate fi completat în timp. Ceea ce este mai greu de crescut în voie este influența percepută a Americii în modul în care ne obligă să numim „Indo-Pacific”.

Războiul din Ucraina este o expoziție de 14 luni a avantajelor patronajului american. Fermetatea voinței Americii, calitatea inteligenței sale, potența hardware-ului și profunzimea alianțelor sale sunt mai clar de văzut acum decât au fost de ani de zile. Chiar și în țările care nu au o viziune morală despre Ucraina, resursele absolute ale SUA nu se vor pierde. Fără acest război, ultima impresie vie pe care America a lăsat-o lumii ar fi ieșirea greșită din Afganistan.

Suprapunerea competiției materiale dintre SUA și China este cea ideologică.

Și aici, războiul a îmbunătățit mâna Americii. Nimic nu a făcut mai mult pentru a discredita ideea că oamenii puternici au o viclenie primordială – una care nu este dată occidentalilor cu capul moale – decât calculele greșite ale Rusiei în Ucraina. Nimic nu a făcut mai mult pentru a opri impulsul pe care autocrația l-a acumulat înainte de 2022 ca val inexorabil al viitorului.

Imaginați-vă că consecințele pentru SUA în Asia au trecut anul trecut diferit. Oare Ucraina (pe care America o recunoaște ca stat) ar fi fost lăsată să cadă, la ce preț Taiwan (ceea ce nu are)? Cât de siguri s-ar simți acum chiar și aliații explici de securitate ai SUA? De ce sfârșitul Ucrainei suverane nu ar trebui să fie prezentat împreună cu prăbușirea financiară din 2008 și fiasco-ul din Irak ca dovadă a pierderii secolului pentru liberalism?

Oricine poate să se uite la China, să vadă că este mai populată decât Rusia și să declare că este adevărata problemă. Aceasta este mai puțină analiză decât aritmetică. Întrebarea este cum să rivalizezi cu China. Acest duel nu este exclusiv sau chiar în principal despre ceea ce fiecare superputere îi face celeilalte. Este vorba despre cât de bine judecă fiecare țări terțe. Atractia Americii – spre interesul lor propriu, dacă nu spre inimile lor – este cu siguranță mai puternică decât era înainte de război. A ignora această victorie în favoarea numărării nervoase a stocurilor de muniții ale Pentagonului nu are o anumită viziune.

O problemă, cred, este că unii din Washington, nu doar din dreapta, au sperat întotdeauna să desprindă Rusia de China. Există amintiri de război rece de semănat discordie între cei doi. Dar dacă cad, este puțin probabil să fie prin instigare exterioară. Despărțirea chino-sovietică a început cu mai bine de un deceniu înainte ca Richard Nixon să viziteze China. A fost o schismă doctrinară între marxişti şi apoi una mai degrabă pământească despre dacă India era prietenă sau duşmană. S-ar putea să se întâmple din nou cu perechea. O alianță de naționaliști este un concept ciudat. Până atunci, a-l confrunta pe unul înseamnă a-l confrunta pe celălalt.

Sursa – www.ft.com