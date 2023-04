Festivalul bucureștean de lumini Spotlight organizează luna aceasta cea de-a șaptea ediție

Spotlight – Festivalul Internațional de Lumină București, unul dintre cele mai așteptate festivaluri de arte vizuale în aer liber din capitala României, se află la cea de-a șaptea ediție în perioada 21-23 aprilie. Tema din acest an este Geometry of the City, evenimentul urmărind să remodeleze geometria capitalei prin trei zile de spectacole de lumină, culoare și sunet.

Astfel, timp de un weekend, clădiri celebre, locuri și statui iconice prin video mapping, instalații multimedia și proiecții de artă luminoasă prind viață. Traseul Spotlight din acest an începe de la intersecția Calea Victoriei cu strada Piața Amzei și continuă de-a lungul acesteia până la Cercul Militar, cu o oprire finală în Centrul Vechi la ARCUB – Hanul Gabroveni.

“De la statuia lui Mihai Eminescu din parcul Ateneu transformată într-un joc vizual, la Palatul Telefoanelor escaladat de personaje ilustrate, Teatrul Odeon devenit loc de joacă sau Parcul Kretzulescu devenit o grădină de flori făcută din lumină, Spotlight – Geometria Orașului a pregătit o aventură vizuală spectaculoasă pentru bucureșteni”, se arată în comunicat.

Hotelul InterContinental Athénée Palace București a fost inclus și el pentru prima dată în circuitul Spotlight, cu o proiecție luminoasă de mari dimensiuni semnată de artistul român contemporan Roman Tolici.

Un alt element de noutate la ediția din acest an este muzica corală inclusă în programul Spotlight ca element de inspirație pentru un spectacol de video mapping. Festivalul Spotlight 2023 marchează cea de-a 60-a aniversare a Corului Național de Cameră “Madrigal – Marin Constantin” printr-o sesiune de video mapping pe fațada Teatrului Odeon, realizată de Mindscape Studio după un fragment muzical interpretat de celebrul ansamblu vocal.

Programul Spotlight începe la ora 19:30 și se încheie la ora 23:00 în fiecare zi a festivalului. Mai multe detalii vor fi disponibile în curând pe arcub.ro și spotlightfestival.ro.

Sursa – www.romania-insider.com