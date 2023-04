Grupul imobiliar românesc One United își vinde participația de 20% din clădirea de birouri One Herăstrău

În prezent, grupul imobiliar românesc One United (BVB: ONE) a anunțat că One Herastrau Office, companie în care deținea indirect o participație de 20%, a fost vândută în întregime unei terțe părți (“un investitor privat”) pentru 21 mil. euro. Cumpărătorul este un investitor leton reprezentat de Vincit Union, potrivit Profit.ro.

One United Properties deține o participație de 30% în One Herastrau Office Properties, care la rândul său avea o participație de 66,67% în One Herastrau Office, se arată în nota către investitori. Astfel, compania listată la BVB deținea indirect 20% din One Herastrau office – proprietarul clădirii de birouri cu același nume și cu o suprafață totală de 8.074 mp GLA distribuită pe 7 etaje și încă 3 etaje de parcare subterană.

Investitorul privat a preluat întregul One Herastrau Office pentru 21 de milioane de euro, după ce One Herastrau Office Properties a cumpărat participația de 66,67% la o evaluare de 15 milioane de euro pentru întreaga afacere (deci 10 milioane de euro pentru participația sa de 66,67%).

One Herastrau Office Properties (unde One United deține 30%) a obținut astfel un câștig de capital de 4 milioane EUR (pe baza evaluării de 14 milioane EUR a participației sale de 66,67% în One Herastrau Office), prin urmare, One United a obținut un câștig de capital semnificativ (aproape +12% pe an, anualizat) de 1,2 milioane EUR pentru investiția sa inițială de 3 milioane EUR (30% din 66,67% din 21 milioane EUR) în 2020.

Obiectivul One United Properties în procesul de vânzare a One Herastrau Office a fost obținerea unui randament de circa 7%, potrivit surselor citate anterior de Profit.ro.

Sursa – www.romania-insider.com