Hancock „șocat și surprins” de ancheta comisarului pentru standarde

Fostul secretar al Sănătății al Regatului Unit Matt Hancock este investigat de comisarul parlamentar pentru standarde din cauza afirmațiilor că a încercat să manipuleze o anchetă de etică.

Ancheta, realizată de comisarul Daniel Greenberg, este cea mai recentă dintr-o serie de controverse în jurul fostului ministru, de când a demisionat în iunie 2021 pentru încălcarea regulilor de blocare a coronavirusului prin formarea unei relații cu un consilier.

Și-a pierdut biciul partidului în noiembrie anul trecut, după ce și-a luat concediu de la Comune pentru a apărea la reality show-ul I'm a Celebrity Get Me Out of Here.

De asemenea, Greenberg a anunțat anchete asupra altor doi deputați miercuri: Scott Benton, care a fost deposedat de biciul Partidului Conservator săptămâna trecută, și deputatul Crawley Henry Smith, care se confruntă cu o anchetă pentru utilizarea de către acesta a articolelor de papetărie „furnizate de banii publici”. informații postate pe site-ul comisarului.

Comisarul, care supraveghează aderarea parlamentarilor la codul de conduită al Camerei Comunelor, nu a clarificat ce anchetă a fost suspectată de Hancock că a încercat să influențeze. O postare de pe site-ul web al comisarului spunea doar că se referă la „a face lobby asupra comisarului într-o manieră calculată sau destinată să-i influențeze luarea în considerare dacă a avut loc o încălcare a codului de conduită”.

Un consilier al fostului secretar de sănătate a refuzat să spună în ce caz Hancock a fost suspectat că a încercat să influențeze și a insistat că a fost „șocat și surprins de anchetă”.

„Departe de a face lobby asupra comisarului, Matt i-a scris cu bună-credință domnului Greenberg pentru a oferi câteva dovezi suplimentare pe care le credea nu numai pertinente, ci și utile pentru o anchetă pe care o desfășoară în prezent comisarul parlamentar pentru standarde”, a spus consilierul.

Problema a fost „în mod clar o neînțelegere”, a adăugat asistentul.

Între timp, comisarul a spus că Benton, care reprezintă Blackpool South, a fost investigat pentru utilizarea de către acesta a unei adrese de e-mail finanțate din fonduri publice. Benton s-a adresat comisarului după ce reporterii l-au filmat oferindu-se să pună întrebări parlamentare și să facă lobby miniștrilor în numele unei companii fictive. Benton nu a răspuns imediat unei cereri de comentarii.

Comisarul a spus că ancheta asupra lui Smith se referă la utilizarea de către acesta a articolelor de papetărie furnizate din fondurile contribuabililor. Deputatul Crawley nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

În prezent, sunt 15 deputați – opt dintre ei foști conservatori – care sunt independenți în Camera Comunelor după ce au fost luate biciul pentru încălcări suspectate sau dovedite ale standardelor.

După investigația sa inițială, comisarul poate transmite cazuri grave Comisiei pentru Standarde, formată din parlamentari și membri laici. Comitetul poate organiza audieri publice și poate impune sancțiuni precum suspendarea din Comune.

