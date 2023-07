În ce fel, New Balance stabilește tendința în materie de modă și funcționalitate

Adidașii New Balance sunt extrem de populari printre iubitorii de modă din Europa. Pantofii nu numai că arată grozav, ci sunt și extrem de confortabili de purtat.

Compania New Balance oferă acum o mare varietate de modele și îți permite să alegi pe cel care ți se potrivește cel mai bine. Se poate întâmpla ca nu toate modelele să fie disponibile în toate culorile, deoarece cererea pentru acești pantofi este cu adevărat mare și unele mărimi se epuizează rapid.

New Balance – adidașii care te vor însoți peste tot

În prezent, New Balance 574 este fără îndoială cel mai emblematic model al mărcii. Pantoful a fost creat în 1988 din combinația a două modele anterioare. Designul său simplu și prietenos a cucerit moda de zi cu zi și streetwear, dar este și tehnologia de amortizare New Balance ENCAP care a făcut-o atât de populară. Această tehnologie integrată în talpa intermediară oferă suport ușor și este, de asemenea, super confortabilă pentru a te însoți în toate escapadele tale!

În plus, New Balance 574 este un must-have pentru femeile și bărbații de astăzi! Acești pantofi nu vor dezamăgi niciodată și vor face față tuturor mișcărilor în zilele cele mai active! Variantele din colecții celebre oferă confort și suport impecabile, o talpă intermediară și toc EVA pentru o amortizare super, o talpă exterioară din cauciuc și un pantof acoperit cu piele de căprioară și nailon pentru un stil de ultimă oră! Găsești New Balance 574 pe prm.com!

New Balance 997 – echilibru mai presus de orice

Acest tip de adidasi New Balance 997 se remarcă prin stilul și amestecul de culori. Acest model îți va îmbunătăți în mod direct aspectul, pantoful are un vârf subțire ascuțit oferind o latură mai aparte pantofului, cu perne groase de talpă în spate care fac ca New Balance să fie atât de confortabil și cu o amortizare bună.

Mai mult, adidașii New Balance 997 sunt foarte populari în rândul bărbaților și femeilor deoarece oferă un confort care te învăluie, dând stil și dinamism ținutei tale în aer liber. Adidașii au o parte superioară Cordura® șic și o parte superioară din piele de căprioară care conferă pantofilor un efect reconfortant și moale. Găsești multe modele New Balance 997 ofertă, sortând căutarea după gen, mărime, culoare preț dacă folosești filtrele din susul paginii!

New Balance – o legendă în ceea ce privește încălțămintea pentru femei și bărbați

În concluzie, New Balance este unul dintre producătorii de echipamente care au marcat istoria sportului. Într-adevăr, cu acești sneakers legendari, tehnologii revoluționare precum și un design identitar, brandul reușește să facă diferența. Mai ales că aceste articole sunt de calitate certificată, știind că sunt fabricate mai ales în Europa.

Drept urmare, toți pantofii celebrii pe care îi poți găsi pe https://prm.com/ro/k/femei/incaltaminte/sneakers reușesc să îmbine confortul, performanța, lejeritatea și durabilitatea, stabilind tendința în modă și funcționalitate.

Aşadar, cunoscut în întreaga lume pentru adidașii săi confortabili, brandul New Balance a reușit să se diversifice oferind atât modele sport, dar și modele minimaliste și modele cochete. Brandul acoperă toate variantele de adidași atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Unul dintre avantajele modelelor iconice sunt croiurile și formele pantofilor mereu subțiri care se armonizează cu toate stilurile. Inovator, brandul se reinventează constant, astfel încât vei putea fi mereu la modă.

