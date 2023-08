În România, Health Labs Care aduce un supliment inovator, OmegaMe

Intrat pe piața din România la finalul anului 2022, brand-ul Health Labs Care, pune la dispoziție o gamă largă de suplimente alimentare și nu numai.

Fondat pe principii științifice solide, brandul de wellness Health Labs Care acordă o importanță deosebită ingredientelor, motiv pentru care formulele acestor suplimente nu conțin aditivi, conservanți, coloranți sau alte impurități. Brandul dispune de o echipa de specialiști cu experiență vastă în industria wellbeing, ce a dezvoltat formule originale pentru suplimente, printre acestea numărându-se și OmegaMe, supliment ce conține capsulele de tip “odorless”.

Acesta vine sub formă de capsulă gelatinoasă moale, inovatoare, deoarece nu are miros, lucru ce facilitează administrarea lui, în special la personale ce nu agrează mirosul și gustul specific al uleiului de pește.

O singură capsulă conține 500 mg de acid EPA și250 mg DHA, adică doza zilnică recomandată.

Acizii grași esențiali Omega 3 sunt esențiali pentru buna funcționare a organismului și pentru menținerea sănătății creierului, a inimii și a vederii. Corpul nostru nu poate produce acești acizi grași, de aceea este important să-i luăm din surse externe, mai precis din alimentație sau prin administrarea de suplimente alimentare.

Lipsa acestor acizilor grași din organism se traduce prin simptome precum: ochi uscați și iritați, dureri articulare, căderea parului, oboseala nejustificată, lipsa de concentrare, insomnia, pielea uscată, dermatita sau probleme digestive.

În precizările sale, “Suplimentul OmegaMe reprezintă o comoară pentru sănătatea noastră. Acest complex de acizi grași, EPA și DHA, își aduce contribuția esențială pentru menținerea sănătății inimii, sprijinind scăderea nivelului trigliceridelor și creșterea colesterolului bun. De asemenea, acești acizi grași pot juca un rol important în protejarea creierului, îmbunătățirea concentrării și prevenirea afecțiunilor precum demență și Alzheimer. Eu recomand cu încredere celor interesați de bunăstare să includă Omega 3 în regimul lor zilnic, pentru a beneficia de impactul pozitiv asupra stării de sănătate și de un plus de vitalitate. Pe lângă consumul de pește gras de calitate, nuci, semințe, avocado, ulei de in, semințe de in și cânepă, recomand suplimentarea dietei cu Omega 3 500mg EPA și 250mg DHA. Doza poate fi mărită, doar la recomandarea specialistului, în cazul unor afecțiuni specifice.”, explică Oana Valah, specialist în nutriție și echilibru hormonal și nutriționist Health Labs Care în România.

Din punct de vedere al beneficiilor, DHA și EPA sunt tipuri de acizi grași Omega 3, adică acizi grași nesaturați, de care organismul uman are foarte mare nevoie pentru buna funcționare a inimii și a sistemului cardiovascular. Prin reducerea nivelului de trigliceride și creșterea colesterolului HDL (cunoscut sub numele de “colesterol bun”), Omega 3 contribuie la diminuarea riscului de boli cardiovasculare, cum ar fi hipertensiunea arterială, ateroscleroza și accidentul vascular cerebral.

Concret, Omega 3 joacă un rol important și în menținerea sănătății creierului. Acidul gras DHA reprezintă aproximativ 30% din grăsimile prezente în creier și este esențial pentru dezvoltarea și funcționarea optimă a acestuia. Consumul de Omega 3 poate îmbunătăți memoria, concentrarea și capacitatea de învățare, contribuind astfel la menținerea sănătății mintale.

În plus, Omega 3 ajută la menținerea echilibrului emoțional și a stării de bine și contribuie la reducerea simptomelor de depresie și anxietate.

Această cantitate de acizi grași esențiali din organism, poate fi aflată prin realizarea analizelor din sângele venos, analize ce nu sunt foarte comune sau des menționate. Este foarte important însă ca administrarea de suplimente să se facă la recomandarea unui medic sau a unui nutriționist.

În recomamdările sale, “Mă bucur să colaborez cu brand-ul Health Labs Care și, împreună, să putem oferi o nouă opțiune pentru îmbunătățirea sănătății și a stării de bine, susținând astfel misiunea de a ajuta clienții să aibă grijă de sănătatea lor și să își construiască obiceiuri sănătoase pentru un trai împlinit”, a continuat Oana Valah, nutriționist Health Labs Care.

Aşadar, născut din dorința de a îmbunătăți calitatea vieții în ceea ce privește îngrijirea sănătății, a aspectului fizic și a stării de spirit, brand-ul Health Labs Care are o abordare holistică, promovând ideea de echilibru dintre corp, minte și psihic, dar și de armonie cu mediul înconjurător.

Tocmai din acest motiv, brand-ul și-a propus să reducă utilizarea plasticului la minimul necesar, pentru a menține calitatea și siguranța produselor. Recipientele produselor sunt confecționate din sticlă închisă la culoare, având capace metalice. Ambalajele sunt realizate din carton, evitându-se astfel utilizarea plasticului, iar tușul folosit este unul cu o amprentă redusă asupra mediului înconjurător.

