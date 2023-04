Înalți oficiali UE își dublează sprijinul pentru aderarea României la Schengen

Șeful Partidului Popular European (PPE) de centru-dreapta și vicepreședintele executiv al Comisiei Europene și-au reafirmat sprijinul pentru aderarea României la Schengen în timpul vizitei lor la București.

Președintele României, Klaus Iohannis, l-a primit vineri, 31 martie, pe vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru Acordul european pentru un mediu verde. Cei doi oficiali au discutat despre provocările privind implementarea Dealului Verde European, despre implicarea Uniunii Europene și, implicit, a României, în combaterea schimbărilor climatice, precum și despre provocarea majoră reprezentată de războiul din Ucraina și consecințele acestuia în mai multe domenii.

Timmermans a subliniat, de asemenea, importanța utilizării de către România a tuturor instrumentelor și fondurilor europene, inclusiv PNRR și REPowerEU, pentru investiții în economia verde și tranziția climatică. De asemenea, și-a exprimat aprecierea pentru rolul României de a se asigura că se oferă sprijin atât Ucrainei, cât și Republicii Moldova.

În cele din urmă, Timmermans a transmis, de asemenea, sprijinul ferm al Comisiei Europene pentru aderarea României la Schengen, potrivit comunicatului oficial de presă.

Un mesaj similar de susținere a venit din partea lui Manfred Weber, șeful PPE. “Am călătorit de la Varna la București. Am văzut cu ochii mei coada și ambuteiajul de la graniță. Am văzut camioanele care așteptau acolo. Aceasta este realitatea din afara spațiului Schengen, iar noi vrem să o depășim. 26 de țări sunt în favoarea aderării României la Schengen. O singură țară blochează România, și anume Austria. Vreau să spun că sunt mulți prieteni, iar acești prieteni se simt cumva frustrați de această situație. România are foarte mulți prieteni”, a spus el la Digi24.

Weber spune, totuși, că este dificil de anticipat dacă extinderea spațiului de liberă circulație se va face în acest an.

