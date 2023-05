Închirierea de birouri “cold shell” poate reduce costurile de amenajare ale companiilor

Din ce în ce mai mulți dezvoltatori de clădiri de birouri încep să livreze chiriașilor spații neechipate, “cold shell”, fără dotări și finisaje, potrivit Colliers, care explică noua tendință din sectorul birourilor prin faptul că a devenit foarte rar ca potențialii chiriași să folosească spațiul preluat exact așa cum este amenajat de către proprietar, adică în format “warm shell”.

În practică, majoritatea chiriașilor investesc cel puțin 30 de euro pe metru pătrat din bugetul de dezvoltare pentru demolare și reconfigurare, pentru a adapta spațiul la nevoile specifice și la planurile strategice. Divizia de servicii de construcții a Colliers România a furnizat anul trecut servicii de Design & Build pentru peste 10.000 de metri pătrați, valoarea bugetelor gestionate depășind 4 milioane de euro.

Relocările și extinderile nu mai reprezintă doar oportunități pentru companii de a optimiza spațiul de birouri, ci și o ocazie de a crește satisfacția, productivitatea și implicarea angajaților, pe măsură ce aceștia revin treptat la locul de muncă la fața locului. Astfel, proprietarii de clădiri în curs de dezvoltare se aliniază la noile tendințe de pe piața birourilor și, în clădirile noi, livrează chiriașilor spații de tip “cold shell”, pe care aceștia le amenajează în funcție de obiectivele lor, de modul de lucru și de diverse aspecte ale culturii organizaționale.

“Din experiența noastră, costurile de amenajare a birourilor pot fi optimizate prin închirierea spațiilor în format “cold shell” în loc de “warm shell”, așa cum se practică în general pe piață. Conceptul de închiriere a spațiului în format “cold shell” nu este nou, fiind aplicat cu succes de mulți ani în sectorul comerțului cu amănuntul. Analizând datele adunate în peste 12 ani de activitate de management de proiect, considerăm că livrarea de spații de birouri la cheie are un impact negativ asupra termenelor și bugetelor, inclusiv pentru dezvoltatorii de clădiri. În plus, există și unele dezavantaje în ceea ce privește criteriile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), având în vedere că amenajarea de birouri implică instalarea de materiale cu o amprentă de carbon ridicată. În varianta “warm shell”, o parte din dezvoltare are o durată de viață scurtă, demolarea și reconstrucția crescând emisiile de carbon”, explică Alexandru Atanasiu, Deputy Head Property Management & Construction Services la Colliers.

Cu alte cuvinte, consultanții Colliers subliniază că bugetul neutilizat în prima fază, prin livrarea spațiului în format “cold shell”, poate fi transferat viitorilor chiriași prin creșterea bugetului contribuției de amenajare de la tradiționalul 150-200 de euro pe metru pătrat la 300-450 de euro pe metru pătrat, oferindu-le acestora și mai multă flexibilitate. Diferența de 150 de euro pe metru pătrat reprezintă costul materialelor din categoria plafoanelor suspendate, distribuția orizontală a conductelor de admisie și evacuare a aerului proaspăt, a conductelor electrice și de date din pardoseală, a echipamentelor de tip fan coil, a corpurilor de iluminat sau a sistemului de detecție, altele decât cele impuse de legislația în vigoare pentru amenajarea “cold shell”.

De altfel, multe dintre prețurile materialelor de construcții, care au atins un vârf în vara anului trecut, influențate de inflația ridicată, de întreruperile lanțului de aprovizionare din China în contextul pandemiei Covid, de războiul din Ucraina, cu un impact puternic și asupra disponibilității materialelor și a termenelor de livrare, au început și ele să scadă constant, chiar și cu până la 30%, iar consultanții Colliers subliniază că asistăm acum la o echilibrare a prețurilor, la valori similare cu cele din 2020. Această tendință de scădere din ultimul an este accentuată și de volumul scăzut al dezvoltărilor de birouri și rezidențiale, dar compensată parțial de dezvoltările de infrastructură și de logistică industrială și de distribuție.

Oferind o soluție completă și acționând ca un punct de contact comun pentru toate părțile implicate în procesul de relocare a clientului, serviciul de construcții al Colliers se bazează pe două linii de business – Project Management și Design & Build – care acoperă întregul proces de relocare sau renovare a spațiilor de birouri, cu obiectivul ca fiecare proiect să fie finalizat la satisfacția maximă a clientului, la timp și în limitele bugetului. Implicarea consultanților Colliers Construction începe încă din fazele inițiale de alegere a spațiului de birouri și continuă prin coordonarea fazei de concept design și proiectare tehnică, planificare și bugetare, value-engineering pe toate specialitățile tehnice și supervizarea lucrărilor de construcție și instalare, până la predarea spațiului și relocarea efectivă.

Sursa – www.thediplomat.ro