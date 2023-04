Jean-Claude Juncker: “Sunt șocat că România nu a aderat încă la Schengen”

Fostul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a declarat “șocat” de faptul că România nu a aderat încă la spațiul Schengen.

El a vizitat Bucureștiul joi, 6 aprilie, pentru a primi titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice (ASE) și pentru a se întâlni cu președintele României, Klaus Iohannis.

În timpul discursului său, Juncker, care a fost președinte al Comisiei Europene din 2014 până în 2019, a criticat UE.

“Rămân șocat de faptul că România nu a aderat încă la spațiul Schengen. Am pledat pentru aderarea României la Spațiul Schengen încă din 2014, când am devenit președinte al Comisiei, și am continuat să susțin cauza României”, a declarat Juncker în cadrul ceremoniei, citat de ProTV.

“România este un bun exemplu de urmat pentru alții, deoarece este o țară care a reușit să beneficieze de toate avantajele apartenenței sale la Uniunea Europeană. Nu-mi place ca statele membre să fie clasificate diferit. (…) România este în prima ligă. Ceilalți ar trebui să înțeleagă și instituțiile europene ar trebui să respecte România așa cum respectă toate celelalte state membre”, a adăugat el.

“Iubesc România. Nu știm niciodată de ce iubim pe cineva, este ceva irațional, dar în cazul României, este o iubire bazată pe ceva vizibil – succesul acestei țări”, a spus Juncker.

După ceremonie, Klaus Iohannis l-a primit pe fostul președinte al Comisiei Europene la Palatul Cotroceni.

