Jucătoarea română de tenis Simona Halep acuză ITIA de hărțuire după a doua acuzație de dopaj

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, suspendată din octombrie 2022 după ce a fost depistată pozitiv la o substanță interzisă, a fost acuzată de o încălcare suplimentară a Programului Antidoping în tenis din cauza unor nereguli în pașaportul său biologic. Ea spune că organizația o hărțuiește.

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a confirmat acuzația suplimentară într-un mesaj postat pe site-ul organizației.

Această a doua acuzație, referitoare la nereguli în pașaportul biologic, s-a bazat pe o evaluare a profilului ABP al Simonei Halep făcută de un grup independent de experți ABP. Ea este separată și se adaugă celei legate de Roxadustat din august 2022, care a dus inițial la suspendarea provizorie a Simonei Halep.

“Înțelegem că anunțul de astăzi adaugă complexitate la o situație deja cunoscută. De la începutul acestui proces, ne-am angajat să comunicăm cu doamna Halep într-un mod empatic, eficient și în timp util. Desigur, înțelegem că există un interes semnificativ din partea presei pentru aceste cazuri. Ar fi nepotrivit pentru noi să comentăm detaliile până la încheierea întregului proces, dar vom continua să colaborăm cu tribunalul independent Sport Resolutions și cu reprezentanții doamnei Halep cât mai repede posibil”, a declarat Nicole Sapstead, director senior pentru Antidoping la ITIA, citată de News.ro.

Simona Halep a răspuns la anunțul ITIA printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, acuzând organizația de hărțuire. Mesajul ei a fost dublat de cel al antrenorului ei, Patrick Mouratoglou, care a spus că “această hărțuire depășește cu mult limitele acceptabile”.

“Din 7 octombrie, când am fost acuzată de ITIA de dopaj, trăiesc cel mai negru coșmar pe care l-am trăit în viața mea. Nu numai că numele meu a fost pătat în cel mai rău mod posibil, dar acum mă confrunt cu o determinare constantă din partea ITIA, din motive pe care nu le pot înțelege, de a-mi dovedi vinovăția, chiar dacă nu m-am gândit niciodată să iau vreo substanță ilicită. Am încercat de două ori să am ocazia de a fi judecată de un tribunal independent, dar ITIA a găsit mereu motive pentru a amâna”, a declarat Halep, citată de Biziday.

“Mă simt neajutorată în fața unei astfel de hărțuiri și simt o motivație din partea lor de a mă găsi vinovată de ceva ce nu am făcut niciodată”, a adăugat ea.

Agenția Națională Anti-Doping din România (ANAD) a făcut precizări în urma acuzațiilor recente la adresa Simonei Halep, afirmând că nu are competență în procedura de gestionare a cazului. “Pașaportul biologic al sportivului este analizat de experți acreditați de WADA (APMU), care pot furniza informații ce pot direcționa strategiile de testare doping ale autorităților de testare și management”, a precizat instituția, potrivit Biziday.

Reprezentanții instituției au mai subliniat că ANAD nu este autoritatea de testare și management în cazul Simona Halep și, prin urmare, nu are acces la pașaportul biologic al sportivei. Custodele pașaportului, organizația antidoping responsabilă de gestionarea rezultatelor pașaportului sportivului și de diseminarea oricăror informații relevante legate de pașaport către alte organizații antidoping, în acest caz, este ITIA.

Sursa – www.romania-insider.com