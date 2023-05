Kubeark: Startup-ul fondat în România se ocupă de sky computing și sustenabilitate

Exploatând potențialul informaticii cerului și vizând implementarea unor soluții durabile, Kubeark, fondată în România, vizează o piață globală pentru produsele sale. În timp ce startup-ul a prezentat recent cea mai recentă versiune a platformei sale pentru gestionarea multi-cloud pentru întreprinderi, directorul general și cofondatorul Bogdan Nedelcov a povestit mai multe despre planurile companiei și despre modul în care aceasta lucrează pentru a răspunde nevoilor organizațiilor dintr-o serie de industrii.

Fondat în 2022 de CEO Bogdan Nedelcov, CTO Teofil Harapcea, VP of Engineering Adrian Tudoran, VP of Customer Success George Dumitrașcu, VP of Product Bogdan Dumitru și Mihai Faur (membru al Consiliului de Administrație), startup-ul a strâns deja 2,8 milioane USD într-o rundă de finanțare pre-seed menită să îl ajute să accelereze dezvoltarea platformei sale și să construiască o rețea puternică de parteneri globali pentru a avansa și scala adoptarea tehnologiei sale.

Optzeci și cinci la sută dintre întreprinderi folosesc în prezent până la cinci platforme cloud, potrivit datelor Deloitte citate de Kubeark, ceea ce face ca sky computing să fie alegerea care permite compatibilitatea și interoperabilitatea între diverse infrastructuri și cloud-uri.

“Ceea ce am văzut ca o tendință, de fapt, în acest spațiu a fost faptul că oamenii își doreau caracteristici diferite și lucruri diferite de la aceste cloud-uri. Google, de exemplu, este cel mai bun în materie de inteligență artificială, învățare automată, lucruri de genul acesta. Azure de la Microsoft este foarte cunoscut și foarte utilizat pentru stocarea datelor. Cea mai mare provocare este că trebuie să ai oameni instruiți pe fiecare și pe toate cloud-urile pe care vrei să le rulezi”, explică Nedelcov.

Sky computing duce lucrurile la următorul nivel. În timp ce terminologia din jurul său este încă fluidă, explică cofondatorul și directorul general, scopul său este de a “reduce complexitatea și sarcinile de lucru pe care oamenii trebuie să le facă în fiecare și în toate norii pentru a obține cele mai bune rezultate din toate”.

Aici intervine Kubeark, care oferă instrumentul de gestionare a unei varietăți de cloud-uri, software și infrastructuri cu o abordare nuanțată a modului în care companiile din diverse industrii își stochează datele.

“La sfârșitul anilor 2000, și chiar și acum, oamenii aveau tendința de a spune că totul se va muta în cloud. Eu am un punct de vedere diferit în această privință. Există anumite lucruri care se vor muta în cloud atunci când ai nevoie de multă putere de calcul atunci când trebuie să ajungi foarte repede la oameni, oriunde s-ar afla aceștia în lume, dar există anumite lucruri sensibile care vor rămâne în continuare la fața locului, la companii. Lucruri precum dosarele angajaților sau, când vorbim despre educație, dosarele școlare și așa mai departe. Așadar, acum aveți o multitudine de software, o multitudine de cloud-uri, o multitudine de infrastructuri care sunt în tendințe; aveți nevoie de un instrument care să gestioneze totul pentru a oferi acest soft. Și asta este Kubeark și așa a luat naștere.”

Startup-ul vizează două categorii majore de clienți. Una este cea a furnizorilor de software sau a creatorilor de software, fie că este vorba de software tradițional sau de noii creatori de modele și platforme de învățare automată. “Aceștia trebuie să își distribuie software-ul așa cum dorește utilizatorul final; au vrut să rezolve acest lucru mutând totul în SaaS, deci software ca serviciu, dar, în multe cazuri, utilizatorul final dorește ceva diferit. Și aici venim noi și îi ajutăm să implementeze, fie că este vorba de un model de afaceri SaaS, fie că este vorba de sediul clientului sau oriunde.” A doua categorie este cea pe care fondatorul o definește ca fiind “întreprinderi mari profund tehnice” din industrii precum cea bancară, de telecomunicații sau de sănătate. “Avem, de asemenea, o mulțime de parteneri, dar aceștia sunt în principal parteneri din partea furnizorilor de cloud, în care îi ajutăm să aducă toate aceste sarcini de lucru în cloud-ul lor, dar și outsourceri sau cei care fac treaba pentru utilizatorii finali pentru a întreține software-ul, pentru a-l implementa, pentru a-l folosi și așa mai departe. Avem două mari grupe de clienți și două mari grupe de parteneri cu care lucrăm.”

Din punct de vedere geografic, Kubeark are în vedere un grup global de clienți. “Desigur, există piețe mai ușor de atins; nu suntem legați geografic în niciun fel, cu excepția aplicării legii. Există unele țări în care, din punct de vedere legal, nu avem voie să lucrăm, dar, în afară de asta, vizăm (n.r. – piețe) pe tot globul. Dar, în același timp, ne concentrăm în principal pe Europa, SUA și, acum, puțin în Orientul Mijlociu.”

Între timp, accentul se pune mai puțin pe un anumit număr de clienți și mai mult pe dezvoltarea produsului și pe a vedea cum poate fi aplicat în diverse industrii. “Numărul (e.n. de clienți) este totul, în principiu. În acest moment, suntem într-un mod de dezvoltare mai mult decât orice altceva. Vrem să ajungem la anumiți clienți din anumite industrii mai mult decât la clienții actuali pentru a vedea cum aplicăm tehnologia noastră într-un anumit spațiu. Ne concentrăm în principal pe dezvoltare și pe dezvoltarea produsului pentru viitor, mai degrabă decât pe atragerea de noi clienți.”

În procesul de recrutare, startup-ul s-a uitat la România, unde a găsit talentul necesar și unde Nedelcov vede o cultură de startup în continuă dezvoltare. “De fapt, am găsit o mulțime de talente foarte bune. În ceea ce privește recrutarea, ne concentrăm aici, în România, în principal. În SUA, ne canalizăm toate eforturile pe partea de vânzări, dar în România a fost un bazin de talente mai mare. De fapt, este una dintre cele mai dificile părți să găsești persoana potrivită, să găsești candidatul potrivit pentru o poziție, dar România are din ce în ce mai mult o cultură de “startup”. În special dezvoltatorii, aceștia vor să se mute la startup-uri pentru a putea culege beneficiile în viitor, practic atunci când startup-ul iese dintr-un fel sau altul, printr-un IPO sau o achiziție.” Startup-ul are în prezent o echipă de 28 de persoane, la care se adaugă aproximativ 10-12 persoane care fac parte dintr-un consiliu consultativ.

“În New York, avem toată structura juridică pentru a putea susține investiții de la diferite firme de capital de risc. Și ne ajută, bineînțeles, cu procesul de vânzare foarte mult. În România, așa cum am spus, ne concentrăm în principal pe dezvoltare și pe achiziția de talente și pe dezvoltarea produsului”, explică Nedelcov. Deschiderea unor birouri suplimentare în diferite regiuni este un lucru pe care compania îl ia în considerare, dar toate acestea trebuie examinate cu atenție, spune CEO-ul, în funcție de factori precum dimensiunea pieței și exercițiul de analiză pe care îl realizează.

Acesta din urmă are ca scop să vadă cum se potrivește platforma Kubeark într-o serie de industrii și zone geografice. “Toate acestea au propriile particularități. Să luăm mai întâi geografia. De exemplu, în SUA, clienții au tendința de a dori cea mai recentă versiune a software-ului, cu toate dotările necesare pentru a se juca cu ele. Este o cultură diferită în comparație cu cea din Est, cum ar fi Japonia, unde oamenii au tendința de a cumpăra un software și de a rămâne cu el timp de mulți, mulți ani. Și asta este ceea ce dorim să vedem. Cum îi ajutăm pe creatorii de software să spargă acest decalaj din întreaga lume atunci când vine vorba de geografie?”.

În toate industriile, caută să vadă cum soluția sa poate sprijini operațiunile de zi cu zi ale diferitelor companii. “Fiecare companie are propriile operațiuni, dar din ce în ce mai mult în aceeași industrie au operațiuni similare. În domeniul educației, de exemplu, au tendința de a avea software foarte vechi care rulează în sistemele școlare, dar există, de asemenea, o mulțime de startup-uri care vin, iar acestor startup-uri le este greu să pătrundă pe piața mai veche. Vrem să vedem cum îi putem ajuta atât pe vechii furnizori de software care sunt acolo, dar și pe startup-uri.” Alte exemple ar fi asistența medicală sau sectorul bancar, ambele industrii cu propriile reglementări foarte specifice. “Acesta este obiectivul nostru: să înțelegem cât mai multe industrii, astfel încât în viitorul apropiat, probabil în șase sau nouă luni, să începem efectiv să explodăm vânzările prin cunoașterea profundă a acelor industrii și locuri.”

În al patrulea trimestru al anului trecut, startup-ul a strâns 2,8 milioane de dolari într-o rundă de finanțare pre-seed condusă de Credo Ventures, cu participarea Seedcamp, LAUNCHub Ventures, 500 Emerging Europe și alții. A fost o dovadă în plus a interesului venit din partea investitorilor pentru soluția oferită de companie și pentru sectorul de sky computing în general, spune CEO-ul.

“Pariul nostru este, în principiu, că această piață va fi capabilă să se așeze deasupra a orice, așa că va fi, probabil, de ordinul trilioanelor de dolari pe măsură ce evoluează. În acest moment, există o mulțime de startup-uri care încearcă să facă acest lucru, există o comunitate academică uriașă care se dezvoltă și lucrează la această idee și dezvoltă modalități, produse de fapt, programe pentru a face acest lucru, în special în SUA și China, dar este o piață emergentă. Este în creștere; cred că este una dintre piețele cu cea mai rapidă creștere de sub IA. Și putem vedea asta și din toate investițiile care se fac în companii precum Kubeark, cele care încearcă să rezolve această problemă și care sunt foarte bine primite de investitori.”

Pe lângă faptul că permite întreprinderilor să inoveze și să se extindă cu ușurință, indiferent de mediul lor tehnologic, pariul pe care fondatorii l-au făcut cu Kubeark a fost, de asemenea, acela de a crea o companie sustenabilă, una “care îi ajută pe alții să își construiască software-ul și să îl distribuie într-un mod sustenabil, atât din punct de vedere comercial, dar și din punct de vedere ecologic și social”. Ceea ce își propune compania este să ajute clienții să își distribuie software-ul fără a folosi multe resurse hardware și energie în acest proces, ajutându-i în același timp să își perfecționeze forța de muncă.

“Cu aceste noi tehnologii pe care Kubeark le construiește, îi putem ajuta (pe clienți) să le distribuie într-un mod mult mai sustenabil și să nu folosească resursele ca și cum nu ar conta, pentru că în multe feluri nu este vorba de costuri, ci și de aspectul ecologic; este vorba și de responsabilitate socială, deci cum aduci o persoană mai puțin calificată decât alta să folosească aceleași instrumente și aceleași lucruri pe care le face o persoană cu înaltă calificare. De fapt, noi facem acest lucru ajutându-i să folosească în acest proces instrumente care sunt mai ușor și mai rapid de înțeles. Asta este ceea ce este Kubeark, un instrument care îi ajută să o distribuie într-un mod semnificativ, dar care îi ajută și pe angajații clienților noștri să se perfecționeze pentru a putea face acele locuri de muncă care sunt foarte bine calificate.”

Cu o experiență solidă în inovație și strategie tehnologică, Bogdan este condus de setea de a construi produse software generaționale și robuste care să ofere soluții la problemele reale ale clienților. Atribuindu-și o vastă experiență în gestionarea și susținerea dezvoltării de produse și soluții software pentru companii din domeniile securității cibernetice, marketingului și automatizării, el se străduiește să creeze catalizatorul colaborării între afaceri scalabile și produse critice.

Cea de-a doua pasiune a sa este crearea și conducerea unor echipe interdisciplinare și de înaltă performanță prin promovarea unui mediu în care toată lumea este încurajată să se angajeze în gândirea inovatoare și critică, în schimbul de cunoștințe și în mentorat.

Bogdan are o diplomă de licență în informatică de la Universitatea din Liverpool și un masterat în managementul tehnologiei de la Universitatea Fairfield. În ultimii cinci ani, a contribuit la extinderea ecosistemului de parteneri tehnologici al UiPath în calitate de Head of Product Alliances, iar anterior a fost Global Product Manager la Avira și CEO și fondator al MailAgent, o agenție și o platformă de inbound marketing care se adresează mărcilor globale.

Un tată dedicat celor trei copii mici, în timpul liber îi place să citească, să facă networking și să petreacă timp cu prietenii.

Sursa – www.romania-insider.com