Leonardo Badea, viceguvernatorul BNR, a primit titlul de “Cetățean de onoare al județului Dâmbovița”

Unul dintre evenimentele cele mai importante din cadrul Zilelor Județului Dâmbovița s-a consumat, astăzi, la Palatul Potlogi: ședința festivă a Consiliului Județean Dâmbovița. Momentul de referință a fost acordarea titlului de Cetățean de onoare al județului. Prima distincție de acest fel a fost acordată anul trecut IPS Părintelui Mitropolit NIFON. Anul acesta, alegerea a fost Leonardo Badea, Viceguvernator al Băncii Naționale a României, fost vicepreședinte al Consiliului Județean, senator și deputat.

Corneliu Ștefan, președinte CJD:

Cu prilejul aniversării celor 511 ani de atestare documentară a județului Dâmbovița, se propune conferirea celei mai înalte distincții acordate de UAT Județul Dâmbovița dlui prof. univ. dr. Leonardo Badea, ,membru în Consiliul de Administrație și Viceguvernator al Băncii Naționale a României, drept recunoaștere a bogatei cariere profesionale și academice, activitate care a contribuit semnificativ la creșterea prestigiului și recunoașterii județului Dâmbovița.

Leonardo Badea:

Sunt emoționat și este o onoare pentru mine să fiu prezent aici și să obțin această distincție. Eu sunt doar un cetățean al județului Dâmbovița, care a avut onoarea să se nască în acest județ, să învețe în acest județ, să se formeze profesional în acest județ, alături de oameni deosebiți, oameni importanți, adevărate personalități ale vieții publice. Ca să-l parafrazez pe Seneca, aș putea spune că noi posedăm doar ceea ce dăruim și aceasta este prima lecție pe care am învățat-o de la oamenii alături de care am lucrat. Am învățat că este o onoare, un privilegiu să-ți pui profesionalismul, știința, putința în interesul binelui public. Și am înțeles că, dincolo de toate lucrurile care pot fi comentate, discutate, îmbunătățite, rămâne ceea ce lăsăm în urma noastră. Mă simt recunoscător pentru acest moment.