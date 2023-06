În prezent, Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a prelungit, în şedinţa de astăzi, licenţa Antena 3 CNN pentru următorii nouă ani. “V-aţi schimbat într-un moment extrem de important pentru România”, a apreciat Mircea Toma, membru al CNA.

Licenţa Antena 3 CNN a fost prelungită cu nouă ani, iar formatul de principiu al postului este tematic – ştiri şi informaţii.

În faţa membrilor CNA, au prezentat strategia şi viitorul postului, din partea Antena 3 CNN: Alin Romaşcan (director general adjunct), Sabina Iosub (Head of Programming), Gabriel Hizo (Head of Standards&Practices), Alexandru Cantuniari (Head of News Gathering), precum şi Sabrina Preda, Sergiu Cora şi Ana-Maria Roman (realizatori News Hour with CNN), dar şi Norina Ionescu, reprezentantul Antena 3 CNN la CNA.

În precizările sale, “Cred că cuvântul transformare este cel care poate sublinia ceea ce se întâmplă astăzi la Antena 3 CNN. Suntem o staţie în profundă transformare. Am început un proces în 2011 care înseamnă afilierea iniţială la reţeaua globală CNN, proces pe care l-am continuat printr-o mişcare naturală în 2021 prin naşterea primului program de ştiri din România şi chiar din lume, pe o staţie afiliată CNN, care se supune standardelor şi practicilor editoriale ale acestei reţele globale.

În 2021 am creat împreună cu colegii de la CNN şi cu colegii aflaţi aici News Hour with CNN, primul program de ştiri care se supune acestor standarde editoarile şi etice. În mod evident nu puteam să adoptăm standardele editoriale doar pentru acest program. Deci în mod normal, noi am modificat întreaga structură a redacţiei – modul în care filtrăm informaţiile, modul în care le validăm şi modul în care decidem ce şi cum dăm pe post…

Octombrie 2022 a reprezentat un pas natural însemnând trecerea de la o staţie afiliată la partener exclusiv CNN. Acest lucru presupune mult mai multă seriozitate în modul în care selectăm şi difuzăm informaţii. În acelaşi timp a însemnat pentru Antena 3 CNN schimbarea ponderii în structura noastră de programe, respectiv partea de opinie a devenit mult mai puţin prezentă în strategia noastră”, a fost mesajul transmis de Alin Romaşcan, director general adjunct al Antena 3 CNN.

La rândul său, Mircea Toma, membru al CNA, a lăudat transformarea Antena 3 CNN.

“Eu cred că avem noroc cu voi. Nu credeam că o să spun chestia asta, dar v-aţi schimbat într-un moment extrem de important pentru România. O instituţie care să ţină cât de cât în frâu impactul acesta teribil al dezinformării era vitală. Am văzut, cu satisfacţie, că încercaţi să fiţi acolo deşi presiunea din flancuri este vizibilă. Există şalupe şi bărcuţe care trag puternic în sens contrar. Salut această dimensiune în care ştirile sunt făcute curat, în care sensibilitatea la critică a fost vizibilă”, a declarat Mircea Toma.

Apoi, Sabina Iosub, “Creăm mecanisme noi, moduri noi de a prezenta o ştire, pentru că asta am făcut şi prin grilă. Este o grilă adaptată noilor tehnologii, adaptată timpurilor pe care le trăim, rapidităţii cu care este livrată informaţia în acest moment. Avem formate complexe pentru emisiuni, formate care nu au mai existat pe piaţa media din România, primul exemplu este News Hour with CNN”, a explicat şi Sabina Iosub, Head of Programming Antena 3 CNN.

Totodată, Valentin Jucan, membru CNA, a precizat că transformarea Antena 3 reprezintă o “lecţie”.

“Transformarea Antena 3 pentru mine personal este o lecţie, dar îmi pare rău că nu este o lecţie şi pentru alţii şi nu doresc să pun alte entităţi de presă în dificultate, dar ati decis să părăsiţi o cale care vă era mult mai facilă, o cale care putea să asigure o anumită zonă de confort, o anumită zonă de implicare în zona politică, o anumită abordare mult mai clară faţă de un public pe care îl cunoşteaţi şi despre care ştiaţi că nu este un public care să ştie ce înseamnă educaţia media, care sa ştie care este diferenţa între o faptă şi o opinie, şi puteaţi să profitaţi de acest lucru, dar nu aţi făcut-o”, a fost mesajul transmis de Valentin Jucan în cadrul şedinţei CNA.

Sursa – www.antena3.ro