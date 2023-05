Lumea ESG se îndreaptă mai mult către investițiile private

Nu a contat pentru activiștii în domeniul schimbărilor climatice faptul că Citigroup și Bank of America și-au ținut anul acesta adunările anuale ale acționarilor online. Protestatarii au apărut oricum la birourile băncilor pentru a protesta împotriva împrumuturilor de combustibili fosili. Extinction Rebellion a manifestat în fața sediului Citigroup din Tribeca din New York la sfârșitul lunii aprilie. Și, în același timp, activiștii i-au provocat pe finanțiști intrând în birourile din Bryant Park ale Bank of America.

Aparent, gălăgia a căzut pe urechi surde. În acest an, rezoluțiile acționarilor de la Citi și BofA care cer băncilor să nu mai finanțeze noi proiecte de combustibili fosili au obținut mai puțin sprijin decât în 2022.

Schimbarea se face ecoul unei tendințe mai largi în alte tipuri de voturi legate de climă. În întreaga Americă corporatistă, există semne de scepticism cu privire la așa-numitele voturi Say on Climate care cer acționarilor să aprobe strategiile de tranziție climatică, spune Glass Lewis, o firmă de consultanță pentru acționari. Aceasta spune că, deși acționarii companiilor americane au fost printre primii care au propus un vot Say on Climate în 2021, niciuna dintre aceste propuneri nu a fost aprobată, sprijinul variind între 7% și 39%.

“Acest scepticism pare să se fi transformat în indiferență, deoarece în 2022 nu au existat propuneri ale acționarilor pe această temă la companiile americane”, a declarat într-un raport din martie. “Este probabil că impulsul în jurul acestei probleme a încetat în esență pentru moment la companiile nord-americane”.

În acest moment al sezonului de întâlniri anuale, este prea devreme pentru a ști dacă sprijinul pentru alte tipuri de propuneri ale acționarilor privind clima a fost epuizat în acest an. Dar, la doi ani după ce micul fond de acoperire Engine No. 1 a șocat lumea cu o victorie pentru a alege directori în consiliul de administrație al ExxonMobil, primele rezultate ale votului sugerează că apărarea climei de către acționari nu este forța care a fost în 2021.

În același timp, investitorii s-au răcit în ceea ce privește fondurile dedicate care investesc cu mandate de mediu, sociale și de guvernanță. În aprilie, Goldman Sachs a fost avertizat că unul dintre fondurile sale de acțiuni ESG ar putea fi scos de la tranzacționare, deoarece nu a atras suficienți investitori. Și, în general, investitorii au retras miliarde de dolari din fondurile sustenabile în acest an.

Acest lucru se datorează parțial performanței. Timp de un deceniu, fondurile de acțiuni americane ESG cu capitalizare mare au fost printre cele mai performante de pe piața bursieră. Dar în acest an, fondurile ESG la nivel global au înregistrat performanțe inferioare pieței, deoarece “favoritele ESG” din domeniul energiei curate au suferit pe fondul unei fugii către siguranță, a declarat AllianceBernstein într-un raport din 3 mai.

În afară de problemele de performanță, unii investitori cu obiective ESG se îndreaptă, de asemenea, către alte clase de active. Până în prezent, acțiunile au fost pâinea și untura pentru investitorii ESG. Acum există mai multe alternative pentru investitorii care doresc să aibă un impact.

“Cea mai mare parte a activității în jurul investițiilor durabile se întâmplă cu adevărat pe piețele private”, a declarat Jonathan Hirschtritt, un director general de sustenabilitate la GCM Grosvenor, la o conferință ESG luna trecută la New York. Firma sa de alternative cu sediul în Chicago gestionează active în valoare de aproximativ 74 de miliarde de dolari.

Oferta de proiecte care pot fi investite în energie curată și regenerabilă s-a extins datorită stimulentelor climatice din Legea privind reducerea inflației din SUA din 2022. Și nu trece o săptămână fără ca o firmă de capital privat să lanseze un nou fond de investiții de impact într-un efort de a lua o felie din piața de investiții durabile. Aceasta în ciuda vânturilor politice potrivnice, cum ar fi interdicțiile din state precum Oklahoma, Florida și Texas privind fondurile de pensii guvernamentale care sunt investite cu mandate ESG.

“Ignorați ceea ce citiți”, a declarat Michael Kashani, șeful creditului ESG la Apollo, la conferința ESG de la New York. În ciuda titlurilor negative ESG din America, “cea mai mare creștere a întrebărilor (ESG) provine din SUA”.

Securitizarea este un alt domeniu de creștere în ESG. Cu câțiva ani în urmă, aceasta era o noutate. Acum, securitizarea sustenabilă devine mainstream, spune managerul de active TCW. Firma are în vedere oportunități în domeniul leasingului de panouri solare care pot fi securitizate și vândute investitorilor care doresc diversitate departe de emitenții corporativi, acordând în același timp prioritate unui obiectiv sustenabil, spune Jamie Franco, codirector al investițiilor sustenabile de la TCW. De asemenea, firma discută cu băncile despre titluri garantate cu active bazate pe împrumuturi auto dedicate vehiculelor electrice.

Există puncte slabe pentru investitorii sustenabili în clasele de active dincolo de acțiuni. Investitorii s-au plâns de faptul că rapoartele de impact ale fondurilor private rămân considerabil anecdotice, fără metricile necesare pentru a evalua cât de mult fac investițiile bune. Amenințarea “spălării impactului” – în care firmele pretind că sunt mai ecologice decât sunt în realitate – nu poate fi abordată fără informații mai bune decât cele cerute pe piețele publice.

Dar pentru fondurile de pensii, dotările și birourile de familie care cer din ce în ce mai mult investiții care susțin obiectivele ESG, există cel puțin mai multe opțiuni.

Sursa – www.ft.com