Maria Dănilă devine prima româncă care a escaladat vârful Annapurna din Himalaya

Alpinista Maria Dănilă a devenit recent prima femeie din România care a escaladat vârful Annapurna din Himalaya, ajungând la o altitudine de 8.091 de metri, în urma unei ascensiuni de 17 ore.

Realizarea Mariei a fost anunțată miercuri după-amiază de către Clubul Alpin Român – Brașov, din care face parte. Oficialii clubului de alpinism au publicat, de asemenea, un mesaj din partea alpinistei.

“Pe 15 aprilie, în jurul orei 11:20, la scurt timp după echipa de fixare a corzii, am ajuns și eu pe vârf. Am făcut parte din echipa de la Imagine Nepal, am urcat cu un sherpa și oxigen. Ziua vârfului a fost foarte dificilă, deoarece am plecat direct de la C3 inferior, care se află la aproximativ 6.200 m, iar pentru ultimii 3-400 de metri am așteptat fixarea coardei, astfel încât ascensiunea singură a durat aproximativ 17 ore”, se arată în mesaj.

Annapurna I, al zecelea cel mai înalt munte din lume, a devenit celebru în 1950, fiind primul vârf de peste 8.000 de metri care a fost urcat până în vârf.

Masivul Annapurna este cel mai periculos dintre toți munții. Din 1900, se estimează că 244 de expediții s-au soldat cu 72 de decese – adică, în aproape una din trei ascensiuni, unul dintre participanți nu s-a mai întors, potrivit Forumului Economic Mondial. În timp ce rata de supraviețuire pe Annapurna este de 3 la 1, pe Everest este de 15 la 1.

Sursa – www.romania-insider.com