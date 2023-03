Muzeele românești participă la expoziția internațională First Kings of Europe de la Chicago

Mai multe muzee din România, coordonate de Muzeul Național de Istorie a României (MNIR), participă cu bunuri culturale la expoziția internațională First Kings of Europe, care se desfășoară la Field Museum of Natural History din Chicago, SUA.

Expoziția specială a fost deschisă la 31 martie 2023 și se va desfășura până la 28 ianuarie 2024. Aceasta reunește peste 700 de artefacte arheologice preistorice rafinate din colecțiile muzeelor din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia și Ungaria.

Pentru România, coordonatorul proiectului expozițional este Muzeul Național de Istorie a României, care colaborează cu alte cinci instituții, respectiv Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (Cluj), Complexul Muzeal Național (Piatra Neamț), Muzeul Civilizației Gumelnița (Oltenița), Muzeul Olteniei (Craiova) și Muzeul Județean Buzău.

Potrivit MNIR, peste 90 de artefacte pre și protoistorice – datând din Neolitic, Epoca Bronzului și până în a doua Epocă a Fierului – din colecțiile muzeelor românești menționate mai sus sunt prezentate în cadrul expoziției Primii regi ai Europei.

Printre cele mai importante descoperiri arheologice din România din cadrul expoziției se numără descoperirile arheologice majore, precum tezaurul de la Moigrad (selectiv), tezaurul de la Brad, depozitul de obiecte de bronz de la Apa, tezaurul de la Sarasău, tezaurul de la Perșinari (selectiv), tezaurul de la Hinova (selectiv), depozitul de obiecte de bronz și fier de la Tărtăria (selectiv) și inventarele mormintelor princiare getice de la Agighiol și Peretu (selectiv).

Primii regi ai Europei este rezultatul unui proiect cultural fără precedent inițiat în urmă cu șase ani sub coordonarea Field Museum și este prezentat în trei destinații – SUA (New York, Chicago) și Canada (Gatineau), se arată în comunicatul de presă al Muzeului Național de Istorie a României. Este un proiect special inițiat de Field Museum în colaborare cu alte peste 25 de muzee din sud-estul și centrul Europei.

“Multe dintre obiectele culturale nu au fost niciodată expuse în afara țărilor de origine, iar unele dintre ele nu au fost expuse niciodată! First Kings of Europe este o oportunitate unică de a vedea aceste obiecte culturale una lângă alta”, a declarat William Parkinson, curator la Field Museum și al expoziției First Kings of Europe.

Cele peste 700 de obiecte culturale din expoziție datează din neolitic, epoca cuprului, bronzului și fierului. Printre cele mai importante se numără unele dintre cele mai vechi inventare funerare din aur, seturi de ornamente din aur din depozite votive, un coif getic din argint aurit și coroana din aur a unui prinț trac, capodopere de spadă și armură, ornamente și unelte, dar și obiecte din ceramică și piatră.

Sursa – www.romania-insider.com