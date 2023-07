O sportivă din Ucraina a fost descalificată la mondiale pentru că nu a dat mâna cu adversara din Rusia

Scrimera ucraineană Olga Kharlan a declarat că regulile trebuie schimbate după descalificarea sa pe motiv că a refuzat să dea mâna cu rusoaica Anna Smirnova, la Campionatele Mondiale de la Milano.

În contextul palmaresului, Olga Kharlan, de patru ori medaliată olimpică și campioană mondială, a câștigat meciul individual de sabie cu 15-7 și apoi a refuzat să dea mâna cu adversara sa, oferindu-i în schimb sabia pentru a încrucișa lamele în semn de salut.

La rândul său, Anna Smirnova a rămas pe pistă mai bine de o jumătate de oră după incident, vorbind cu mai mulți oficiali înainte de a pleca. În regulamentul de scrimă, strângerea mâinii adversarului este obligatorie, iar nerespectarea acestei reguli duce la un „cartonaș negru”.

În afirmaţiile sale, “Astăzi a fost o zi foarte dificilă și foarte importantă. Ceea ce s-a întâmplat astăzi ridică multe întrebări”, a declarat Kharlan într-o înregistrare video postată pe Instagram în cursul zilei de joi, potrivit Mediafax.

“Nu am vrut să dau mâna cu acest atlet și am acționat cu inima. Așa că atunci când am auzit că au vrut să mă descalifice, m-a durut atât de mult încât țipam de durere.Cred că înțeleg, la fel ca toată lumea, într-o lume sănătoasă, că regulile trebuie să se schimbe pentru că lumea se schimbă”, a mai spus sportiva din Ucraina.

Jucătoarea de tenis Elina Svitolina și cluburi locale de fotbal precum Dinamo Kiev și Shakhtar Donețk s-au numărat printre cei care și-au exprimat pe rețelele de socializare solidaritatea cu scrimera în vârstă de 32 de ani.

În plus, sportivii ucraineni din alte sporturi – inclusiv Elina Svitolina și colega sa, jucătoarea de tenis Marta Kostyuk – au refuzat, de asemenea, să dea mâna cu adversarii ruși și belaruși.

În afirmaţiile sale, “O susținem pe deplin pe Olga Kharlan în această situație. Pregătim un protest”, a declarat Mykhailo Illiashev, președintele federației ucrainene de scrimă (NFFU), în comentarii televizate.

“Vom face apel la această decizie, pentru că arbitrul care a judecat acest meci nu a dat direct un cartonaș negru sau nu a descalificat-o. Abia mai târziu au început jocurile pe sub mână și această descalificare a apărut deja după ce a fost stabilit următorul adversar, deja după ce a fost stabilit un judecător pentru următoarea competiție”, a mai explicat oficialul.

Ministrul ucrainean al sporturilor, Vadym Huttsait, a descris incidentul ca fiind “o provocare evidentă din partea Rusiei”.

Huttsait, medaliat cu aur la sabie pe echipe la Jocurile de la Barcelona din 1992, a declarat într-o conferință de presă că Smirnova “s-a apropiat de (Kharlan), a provocat-o, ținând mâna ridicată mult timp și așteptând”.

Ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba, scriind pe platforma de socializare X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, a declarat că Smirnova “a pierdut competiția corectă și a decis să joace murdar cu spectacolul strângerii de mână. Acesta este exact modul în care acționează armata rusă pe câmpul de luptă”.

Illiashev a declarat că NFFU anticipează că apelul va fi luat în considerare în următoarele câteva zile.

“În acest caz, vom încerca să anulăm acest cartonaș negru, deoarece această descalificare o va face imposibilă participarea ei la competiția pe echipe, care va avea loc la Milano peste câteva zile”, a spus Illiashev, citat de Reuters.

Proba feminină de sabie pe echipe începe pe 29 iulie.

Kharlan reprezintă Ucraina la această competiție după ce miercuri, Ministerul Sportului din această țară a relaxat regulile privind echipele sportive naționale care participă la evenimente olimpice, neolimpice și paralimpice care au concurenți din Rusia și Belarus.

Smirnova a concurat în calitate de neutră.

