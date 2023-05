Oferta PSD și PNL pentru UDMR: Vicepremier, mediu și fonduri europene, susțin sursele PSD și PNL

Liderii UDMR (reprezentantul comunității maghiare din România) discută vineri dacă acceptă sau nu propunerea partenerilor de coaliție, după eșecul negocierilor de joi. Surse din coaliția de guvernare au declarat pentru Digi24.ro că Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu i-au propus lui Kelemen Hunor funcția de vicepremier și două ministere: Fonduri Europene și Mediu.

Oferta făcută de cei doi lideri PSD și PNL pentru UDMR a venit după ce social-democrații au insistat să păstreze Ministerul Transporturilor, iar PNL a cerut de la UDMR Ministerul Dezvoltării pentru Nicolae Ciucă.

La discuțiile de joi, Kelemen Hunor le-ar fi transmis partenerilor de guvernare că “fără Dezvoltare nu putem continua”. UDMR consideră că ministrul Cseke Attila este unul dintre cei mai competenți miniștri din guvern și nu are de ce să se plângă.

Dar, potrivit informațiilor Digi24.ro, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu i-au spus lui Kelemen Hunor că “așa e în politică”.

Prin urmare, Kelemen a decis să se consulte cu liderii Uniunii pentru a decide dacă acceptă oferta PNL-PSD sau dacă vor părăsi coaliția de guvernare.

“UDMR nu dorește să părăsească Coaliția. Considerăm că miniștrii noștri sunt eficienți. Nimeni nu le reproșează absolut nimic. Am cerut respectarea acordului politic privind rocada, un acord politic din care noi nu facem parte, eu nu am fost parte la semnarea acestui acord politic privind rocada. Am înțeles și am susținut reducerea numărului de ministere și am fost de acord cu integrarea Ministerului Sportului într-un alt minister și de aceea am fost foarte surprinși de solicitarea PNL privind transferul Ministerului Dezvoltării la PNL”, a declarat joi liderul UDRM, Antal Arpad.

Vineri, secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat că, dacă PSD vrea să păstreze anumite portofolii, liberalii cer rediscutarea tuturor ministerelor, iar UDMR ar rămâne cu un post de vicepremier și două ministere.

“Am propus reducerea numărului de ministere la maximum 18 și renegocierea tuturor portofoliilor, astfel încât la sfârșitul săptămânii viitoare să avem structura Guvernului definitivată”, a explicat el. “Dacă rămânem în formula de 18 ministere, UDMR va avea două ministere și vicepremierul, PNL va avea 8 ministere, vicepremierul și secretarul general al Guvernului, iar PSD va avea 8 ministere, prim-ministrul, vicepremierul și cancelarul Guvernului.” “Dacă în cele două ministere pentru UDMR se pun de acord pe un for agreat de PNL și PSD, se așează la masă. Dacă nu, este decizia domniilor lor”, a adăugat Bode.

Sursele mai spun că reducerea numărului de ministere se va face prin comasarea Ministerului Sportului cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse; de asemenea, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului se va transfera la Ministerul Economiei.

Sursa – www.romaniajournal.ro