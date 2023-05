Ofwat investighează South West Water în legătură cu datele privind scurgerile

Unul dintre marile monopoluri de apă din Anglia va fi investigat de către organismul de supraveghere cu privire la acuratețea informațiilor pe care le furnizează cu privire la scurgeri și la consumul de apă.

Autoritatea de reglementare a apei, Ofwat, a declarat marți că încearcă să înțeleagă modul în care South West Water, care este deținută de Pennon Group, listat la FTSE 100, și-a calculat performanța privind scurgerile și consumul de apă pe cap de locuitor.

David Black, directorul executiv al Ofwat, a declarat: “Ne-am angajat să cerem companiilor să dea socoteală pentru performanță și să împărtășească date corecte, complete și la timp cu noi și cu clienții lor. Vrem să ne asigurăm că acesta este cazul aici”.

Pennon a declarat că va lucra “în mod deschis și constructiv” cu Ofwat.

În cazul în care Ofwat constată că Pennon a raportat date eronate, compania ar putea fi sancționată cu o penalitate financiară de până la 10% din cifra de afaceri a companiei, care anul trecut a fost de 792 milioane de lire sterline.

Investigația este cea mai recentă dintr-o serie de anchete de reglementare a companiilor de apă. Șase companii, inclusiv South West Water, sunt deja investigate din cauza preocupărilor că ar putea încălca reglementările privind canalizarea, inclusiv potențiale descărcări ilegale la peste 2.000 de lucrări de canalizare.

Aproximativ o cincime din apa tratată se pierde prin scurgeri, iar cantități necunoscute de ape pluviale și de canalizare sunt vărsate în râuri și în apele de coastă, amenințând cu închiderea unor plaje în această vară.

Acțiunile Pennon au scăzut cu mai mult de 3 la sută la începutul tranzacțiilor, în timp ce alte companii de apă listate la Londra, Severn Trent și United Utilities, au scăzut de asemenea.

Martin Young, analist la Investec, a declarat: “Cu o examinare amănunțită a performanțelor și comportamentului companiilor de apă, investigația este în mod clar nefolositoare pentru SWW, care se află, de asemenea, sub o investigație de executare pentru performanța de mediu”.

South West Water a fost amendată luna trecută cu 2,1 milioane de lire sterline de către Agenția de Mediu din Marea Britanie pentru infracțiuni de poluare în Devon și Cornwall pe parcursul a patru ani.

Noua investigație de marți are loc în timp ce companiile de apă și canalizare din Anglia și Țara Galilor se confruntă cu cel mai mare val de proteste de când au fost privatizate în urmă cu 34 de ani, iar activiștii au demonstrat pe plajele din Plymouth, Falmouth, Brighton și Hove la sfârșitul săptămânii trecute.

Companiile se află, de asemenea, sub presiune pentru că au plătit dividende în valoare de 1,4 miliarde de lire sterline în anul până în martie 2022, potrivit unei cercetări efectuate de Financial Times, precum și pentru pachetele salariale ridicate ale executivilor. Cinci directori executivi, inclusiv șeful South West Water, au renunțat la bonusurile lor în acest an, în semn de recunoaștere a îngrijorării publice.

Investigația privind acuratețea scurgerilor de date nu este prima dată când companiile de apă au fost criticate pentru furnizarea de informații înșelătoare.

Ofwat a declarat în 2017 că datele furnizate de mai multe companii de apă au fost atât de proaste încât clienții nu ar trebui să le ia la “valoarea nominală”. Autoritatea de reglementare a criticat patru companii pentru “erori de date de bază” în toate, de la facturile clienților lor la numărul de scurgeri pe care le-au suferit.

