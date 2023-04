Olaf Scholz la București: “Susținem cu tărie” aderarea României la Schengen.

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat luni, după întâlnirea cu Klaus Iohannis, că Germania “susține cu tărie” aderarea României la spațiul Schengen și că speră ca aceasta să aibă loc în acest an.

“Susțin cu tărie această aderare și sper ca ea să aibă loc în acest an, voi spune acest lucru nu doar aici, ci și în multe alte capitale pentru a aproba acest pas. “România a îndeplinit toate condițiile și avem nevoie de granițe sigure și de o abordare bună față de migranți și refugiați”, a declarat Scholz.

“Germania este ferm de partea României. Acest lucru înseamnă – și o spun chiar astăzi, aici, fără menajamente – înseamnă și obiectivul ca România să obțină, în sfârșit, anul acesta, statutul de membru cu drepturi depline al spațiului Schengen. Țara dumneavoastră a făcut eforturi mari în acest sens, trebuie să onorăm acest lucru. L-am asigurat încă o dată pe președintele Iohannis de sprijinul meu în această privință”, a spus cancelarul german.

La rândul său, Iohannis a subliniat că țara noastră îndeplinește condițiile de aderare de aproape 12 ani și și-a exprimat speranța că, până la sfârșitul anului, va exista un răspuns pozitiv pentru aderare.

“România a aplicat pentru a deveni parte a spațiului Schengen încă de acum 12 ani și a îndeplinit toate condițiile cerute de acquis-ul Schengen. Acest lucru nu a fost posibil, deoarece timp de mulți ani au existat multe restricții, în principal legate de statul de drept.

Acel MCV ne-a dat ceva de gândit și am fost într-o poziție bună pentru a putea încheia acest mecanism în toamna anului trecut. Acest lucru le-a dat românilor speranța că va exista un vot pozitiv, afirmativ, pentru acceptarea în Schengen. Din păcate, nu s-a întâmplat așa. În decembrie a existat un vot în Consiliul JAI în care Austria nu a fost de acord.

Acest vot negativ nu a fost un vot împotriva României, așa cum susține partea austriacă, ci a fost un vot care ar trebui să atragă atenția asupra migrației ilegale. Această migrație nu este o problemă în România. Au fost organizate formate de discuții. La Bruxelles a avut loc o reuniune special pentru migrație. Unele probleme au fost rezolvate, iar România a propus un proiect pilot care se va desfășura la granița României cu Serbia și care va dovedi cum poate fi gestionată problema migranților ilegali.

Considerăm că problema aderării României la Schengen trebuie să fie rezolvată în acest an. Unu pentru că suntem pregătiți și doi pentru că anul viitor este un an electoral. Rămânem foarte conectați la această problemă. România are un sprijin masiv din partea statelor membre UE și credem că, până la sfârșitul acestui an, problema poate fi rezolvată pozitiv”, a declarat șeful statului român.

Președintele Iohannis a mai declarat că discuțiile s-au axat și pe posibilitățile de creștere a sprijinului României și Germaniei pentru partenerii estici, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în cadrul NATO, în special pentru Ucraina și Republica Moldova. Am subliniat, în special, că este foarte important să sprijinim substanțial stabilitatea și reziliența Republicii Moldova în fața provocărilor de securitate cu care se confruntă, inclusiv în domeniul energetic.

“I-am mulțumit cancelarului Scholz pentru sprijinul acordat pentru consolidarea Flancului Estic, pentru misiunea de poliție aeriană în spațiul aerian al țării noastre în 2022, precum și pentru prezența în structurile NATO din România. Sperăm să dezvoltăm această cooperare pentru a consolida semnificativ postura aliată de descurajare și apărare în fața unor provocări din ce în ce mai complexe. Marea Neagră are acum, mai mult ca oricând, o importanță strategică. De aceea, susținem că este necesară o prezență sporită a NATO în Marea Neagră, ceea ce impune includerea problematicii Mării Negre în toate procesele relevante pentru consolidarea securității spațiului euroatlantic”, a subliniat Iohannis.

