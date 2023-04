One United Properties investește aproximativ 6 milioane de euro în construcția a două școli în sectorul 2 din București

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator ecologic de proprietăți imobiliare rezidențiale, mixte și de birouri din România, anunță că va investi în construirea a două școli în zona lacurilor Tei și Plumbuita din sectorul 2 al Bucureștiului. Prima unitate de învățământ va fi amplasată în cadrul dezvoltării One Lake District, în timp ce a doua școală va fi situată între dezvoltările One Lake Club și One High District. Investiția pentru construcția celor două unități de învățământ privat se ridică la aproximativ 6 milioane de euro.

“În calitate de lider în domeniul dezvoltării durabile, modul în care construim are un impact direct asupra comunităților din jurul nostru. Ne propunem să le oferim clienților noștri, chiriașilor și comunităților locale un mediu sigur și sănătos, care poate contribui la îmbunătățirea vieții de zi cu zi prin accesul rapid la o gamă largă de servicii și, în același timp, la prevenirea expansiunii urbane necontrolate și la reducerea congestionării traficului în cartiere. Fiecare nouă dezvoltare ONE înseamnă o nouă comunitate care are nevoie de beneficii tangibile, iar unitățile de învățământ reprezintă cu siguranță un element central în rutina zilnică a multor familii. Prin această investiție în școli care vor deservi atât dezvoltările One United Properties din zonă, cât și comunitatea locală, ne propunem să oferim soluțiile necesare pentru viitorii rezidenți și să construim ansambluri conectate și sustenabile”, a declarat Andrei Diaconescu, co-fondator și co-CEO al One United Properties.

Fiecare dintre aceste școli va include clase de la clasa I până la clasa a VIII-a, precum și o creșă și o grădiniță, și va beneficia de săli de sport, deservind în medie 250-300 de copii. Școlile vor fi administrate de unități de învățământ autorizate.

Școala din cadrul dezvoltării One Lake District va fi construită pe o suprafață de 4.200 de metri pătrați, cu un parter plus 3 etaje. Parterul va găzdui grădinița, primul etaj va fi dedicat școlii primare, în timp ce etajele 2 și 3 vor deservi școala secundară. One Lake District este un ansamblu rezidențial sustenabil de mari dimensiuni, cu 2.076 de apartamente, amplasat chiar pe malul lacului Plumbuita, într-o locație exclusivistă care va oferi priveliști spectaculoase și acces direct la lac. Varietatea de servicii oferite de One Lake District va pune la dispoziția rezidenților toate facilitățile de care au nevoie în viața de zi cu zi, de la locuri de parcare și spații comerciale până la servicii de relaxare, sport și educație pentru copii, sub umbrela unui concept imobiliar axat pe comunitate și stil de viață sustenabil. În plus, ansamblul va beneficia de sistemul de geo-schimb care furnizează energie regenerabilă tuturor rezidenților, un sistem care se numără printre cele mai eficiente sisteme din punct de vedere energetic, ecologice și rentabile.

Cea de-a doua școală situată în apropierea pietonală a dezvoltărilor One High District și One Lake Club va răspunde nevoilor unei comunități în creștere rapidă în noul centru din București. Școala va avea o suprafață construită de aproximativ 4.400 mp și va deservi comunitatea din întregul cartier.

Aceste două proiecte fac parte din strategia pe termen lung a companiei de a construi orașe și comunități durabile. În ultimii ani, One United Properties s-a concentrat pe implementarea conceptului de dezvoltări cu utilizare mixtă, care creează noi comunități care au acces la o gamă variată de servicii în apropierea locuințelor lor, cum ar fi spații de birouri, magazine, cafenele și restaurante, zone de agrement și sport, precum și unități de învățământ. Toate aceste facilități situate în interiorul sau în apropierea complexelor contribuie la crearea unor orașe mai bine conectate și la reducerea traficului, un aspect important pentru București, care se află deja în top 10 cele mai aglomerate orașe din lume. Prin urmare, compania investește în permanență în dezvoltarea infrastructurii, soluțiilor și serviciilor necesare pentru rezidenții și clienții săi, precum și pentru comunitate în ansamblu.

ONE UNITED PROPERTIES (BVB: ONE) este principalul investitor și dezvoltator ecologic de proprietăți imobiliare rezidențiale, cu destinație mixtă și comerciale din București, România. One United Properties este o companie inovatoare dedicată accelerării adoptării practicilor de construcție pentru clădiri sigure, eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase și a primit numeroase premii și recunoașteri pentru durabilitatea, eficiența energetică și bunăstarea superioară. Compania este tranzacționată public la Bursa de Valori București, iar acțiunile sale sunt incluse în mai mulți indici, precum BET, ROTX, STOXX, FTSE Russell Global All-Cap și FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging.

