Orange, Vodafone, Telekom și Digi RCS RDS se află în vizorul autorităților

Statul român se plânge de lipsa banilor, vorbindu-se de o „gaură” în buget de peste 20 de miliarde de lei. Unul dintre motivele acestei strâmtorări bugetare este și slaba colectare a taxelor și impozitelor de către ANAF. În ciuda înmulțirii controalelor la agenții economici, Fiscul pare să „rateze” – voit sau nu – tocmai unele dintre cele mai mari companii din România, cele de telecomunicații.

Astfel, Orange, Vodafone, Telekom și Digi RCS RDS sunt în vizorul autorităților

În raportările financiare anuale, Orange, Vodafone și Telekom parcă s-ar apropia de faliment, înregistrând aproape an de an un profit zero. Doar Digi RCS-RDS a raportat un profit pentru anul 2022. Așa că, banii încasați de stat din impozitele datorate de aceste companii sunt tot zero.

Și asta în timp ce guvernul caută cu disperare bani în plus la buget, iar ANAF se laudă cu verificări la contribuabilii cu risc ridicat.

Informațiile din raportările contabile anuale ale agenților economici, publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, relevă una dintre principalele cauze ale încasărilor anemice la bugetul de stat. Una care se repetă deja de mai mulți ani.

Astfel, conform national.ro., marile companii de telefonie mobilă, cablu și internet raportează consecutiv, în ultimii 5 ani, pierderi fiscale uriașe și, evident, zero profit, astfel că statul nu încasează niciun leu din impozitul pe profit de 16%.

De exemplu, din 2017 până în 2022, operatorul Telekom a raportat, cu o singură excepție, pierderi fiscale. Astfel, în 2017, Telekom avea o cifră de afaceri de 2,1 miliarde de lei, datorii de 4,8 miliarde de lei, pierderi de 449 milioane de lei și 866 de angajați.

Lucrurile s-au repetat și în următorii 3 ani, pentru ca în 2021, minune!, compania să raporteze un profit de 179 de milioane de lei. Dar situația a revenit rapid la „normal” în 2022, când, firește, Telekom a anunțat, din nou, pierderi de 558 de milioane de lei și peste 1 miliard de lei datorii.

Ce “a scăpat” ANAF

La rândul ei, compania Orange a ajuns de la 4.733 de angajați în 2017, la doar 2.850 în 2022. Cifra de afaceri a oscilat între un minim de 2,43 miliarde de lei în 2022, la un maxim de 2,92 miliarde de lei în 2020, mai scrie sursa citată.

Profit a înregistrat doar în 2020 – unul de 148 milioane de lei – în rest, pierderile între 2017 și 2022 s-au situat între 122 milioane de lei (în 2018) și 946 milioane de lei (în 2017). Datoriile companiei Orange au fost relativ constante, situându-se între un miliard de lei și 1,4 miliarde de lei.

La Vodafone, după trei ani consecutivi cu profituri în jur de 150 milioane de lei, subit, în 2020, compania începe să raporteze pierderi. Astfel, în 2020, la o cifră de afaceri de 4,47 miliarde de lei și 3.906 angajați, imediat după absorbția UPC, Vodafone declara pierderi de 214 milioane de lei și 3,5 miliarde de lei datorii.

Concret, în anul 2021, cifra de afaceri crește la 4,58 miliarde de lei, cresc și pierderile la 410 milioane de lei, precum și datoriile, la 3,86 miliarde de lei, și scade doar numărul de angajați, la 3.713. Anul trecut, pierderile au scăzut la 121 milioane de lei, dar statul tot nu a putut încasa vreun impozit pe profit, acesta, firește, neexistând.

Compania RCS-RDS este singura care nu a raportat pierderi în ultimii ani, la o cifră de afaceri de 4,82 miliarde de lei în 2022, a înregistrat un profit de 1,33 miliarde de lei, mai menționează aceeași sursă.

Între timp ANAF se mândrește cu numărul sporit de controale fiscale și deciziile de impunere pentru obligațiile fiscale ale unor companii.

Exact, Ministerul Finanțelor,a transmis că în luna iunie 2023 au fost realizate de către structurile cu atribuții de control fiscal din ANAF un număr de 3.275 acțiuni de control fiscal (inspecții fiscale și verificări documentare), fiind stabilite obligații fiscale suplimentare prin decizii de impunere de 988.880.914 lei și diminuată pierderea fiscală înregistrată de contribuabili cu suma de 1.292.018.284 lei.

Totodată, au fost desfășurate 1.924 controale antifraudă cu implicații fiscale, cuantificate în valoare de 2.629.039.389 lei, din care suma de 2.512.672.346 lei în cadrul acțiunilor derulate în domeniul energiei electrice. Dar companiile de telecomunicații rămân, în continuare, „ocolite” de Fisc, din moment ce, pe hârtie, au raportat doar pierderi și niciun fel de profit.

