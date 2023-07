Oraşul Iaşi depășește Paris și Madrid la un loc cu compușii cancerigeni

Nimic nu este mai periculos, pe termen lung decât poluarea, iar numărul românilor care se expun la un volum masiv de poluanți în fiecare zi este îngrijorător atât pentru generațiile actuale, cât și viitoare.

În acest sens, pornind de la scandalurile din presă, București, Brașov sau Cluj ar putea fi cele mai poluate orașe din România. Însă oraşul Iași este de departe pe primul loc, ”capitala” Moldovei depășind detașat nivelul de poluanți din Paris și Madrid, la un loc. Pe lângă poluanții industriali, marea problemă pleacă de la autoturisme, având în vedere blocajele masive din trafic, lipsa Centurii și a pasajelor.

Aici situația este atât de gravă încât moldovenii nici măcar nu se mai stresează să monitorizeze gravitatea situației cum se cuvine. Așa s-a ajuns în situația în care mai există o singură stație fixă care monitorizează calitatea aerului. Chiar și așa, cel mai recent raport din partea Agenției Europene de Protecție a Mediului arată că ieșenii respiră, zi de zi, cel mai poluat aer din România, fiind înregistrate cantități îngrijorătoare de particule fine sau PM2.5.

Cât de gravă este poluarea în Iași

În cadrul unei analize a instituției europene, reiese că municipiul Iași se află pe locul 340 din 375 monitorizate. Pentru realizarea unui clasament în Europa pe baza nivelului de poluare, s-au înregistrat nivelurile medii de particule fine în ultimii doi ani. Un pic șocant este faptul că, deși Paris și Madrid sunt orașe de 20 de ori mai mai decât Iași, municipiul din România le depășește pe amândouă detașat.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Bogdan Balanișcu, a precizat,

„Din păcate, aşa cum arată statisticile la nivel european, Iaşiul ocupă un loc ruşinos. Se află pe locul 20 în topul celor mai poluate oraşe din Europa, iar la nivel naţional este cel mai poluat oraş. Mă refer la calitatea aerului„, a afirmat Balanişcu, preşedinte interimar al Organizaţiei Municipale a PSD Iaşi. „Din păcate, Iaşi are doar două parcuri şi aici mă refer doar la zona Copou. Zona Dacia – Alexandru cel Bun, cartierul cu cea mai mare populaţie, are foarte multe maşini şi prea puţine parcuri şi arbori. Dacă discutăm de zona Nicolina, e aceeaşi situaţie. Nu am văzut niciun demers serios din partea municipalităţii în acest sens. Calitatea aerului ne afectează viaţa„, a a adăugat secretarul de stat Bogdan Balanişcu.

În România, cel mai curat aer este în Galați

Aşadar, „Compuşi cancerigeni care, dacă sunt în concentraţii mari, iar expunerea populaţiei este prelungită (spre exemplu, pietonii care rămân mult timp lângă bulevardele intens circulate, pe refugiul de aşteptare a autobuzelor sau tramvaielor) pot produce disconfort şi afecţiuni grave, în cazuri extreme”, susţine cercetătorul şi profesorul Silviu Gurlui, cadru didactic la Facultatea de Fizică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

În contextul dat, se ştie există o legătură clară între nivelul de poluare și afecțiuni psihice, pe marginea acestui subiect au comentat și psihiatri.

„În aer pluteşte riscul de afectare psihică şi organică, iar noi acceptăm asta în cel mai silenţios mod cu putinţă. Cartiere noi, blocuri construite în mod haotic, avize de construcţie oferite cu prea multă lejeritate şi riscul final de străzi aglomerate cu maşini spumegând noxe ce ne scurtează viaţa”, explică dr. Cozmin Mihai, medic psihiatru, conform Adevărul.ro.

