Premierul rus va participa la un forum de afaceri în China

Prim-ministrul rus Mihail Mișușin va conduce o delegație de profil înalt la un forum de afaceri din China săptămâna viitoare, în timp ce dependența economică a Moscovei de Beijing crește, la mai mult de un an de la invazia sa la scară largă în Ucraina.

Mishustin și principalul oficial rus din domeniul energiei Alexander Novak, care se află sub sancțiuni occidentale din cauza invaziei, vor fi cele mai proeminente figuri rusești la Forumul de afaceri Rusia-China din Shanghai pe 23 mai, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune. Un purtător de cuvânt al lui Mișustin nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Oficiali de top ai companiilor de stat, inclusiv Herman Gref de la Sberbank și Mihail Oseevsky de la Rostelecom, care sunt, de asemenea, sancționați, intenționează să participe, au adăugat aceștia, la fel ca și un grup de oameni de afaceri de la companiile industriale rusești.

O listă de persoane care au solicitat vize pentru a participa la forum include personalități precum miliardarii agricoli Andrei Guryev Jnr și Vadim Moshkovich, care sunt sancționați, precum și cea mai bogată femeie din Rusia, miliardara din domeniul comerțului electronic Tatiana Bakalchuk, care nu este sancționată. Aceștia nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Se așteaptă ca evenimentul să sublinieze sprijinul din ce în ce mai mare al Chinei pentru președintele Vladimir Putin după ce națiunile occidentale au adoptat sancțiuni radicale ca răspuns la invazia care a tăiat Rusia de pe piețele globale și de lanțurile de aprovizionare cruciale.

Un proiect de program pentru forum, văzut de Financial Times, prezintă planurile rusești și chinezești de a spori cooperarea economică în domenii de la agricultură și transport la energie, industrie și tehnologie.

Comerțul bilateral al Rusiei cu China a ajuns la 190 miliarde de dolari în 2022, un nou record, și a crescut cu 39% de la an la an la 54 miliarde de dolari în primul trimestru al acestui an. Renminbi a preluat, de asemenea, un rol din ce în ce mai important în plățile Rusiei după ce sancțiunile occidentale au lăsat-o în mare parte în imposibilitatea de a utiliza dolarul.

Liderul Chinei, Xi Jinping, a efectuat o vizită de stat la Moscova în martie, la doar câteva zile după ce Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare împotriva lui Putin pentru acuzații de crime de război – un semn puternic că Rusia continuă să se bucure de sprijinul Beijingului.

China a ajutat la menținerea economiei Rusiei pe linia de plutire prin accelerarea achizițiilor de petrol, în timp ce companiile chineze au intervenit pentru a înlocui furnizorii occidentali sau pentru a procura pe piața neagră componente fabricate în Occident și sancționate pentru companiile rusești.

Dar vizita lui Xi a evidențiat, de asemenea, măsura în care dependența economică a Rusiei de China a transformat-o în partenerul junior în această relație. Summitul de două zile dintre Xi și Putin nu a produs niciun acord major și a eșuat în mod vizibil în a face progrese vizibile în ceea ce privește finalizarea conductei Power of Siberia-2, care Rusia speră să ajute la redirecționarea unor exporturi de gaz pe care nu le mai trimite în Europa.

Unele dintre dificultățile sale au fost afișate în instrucțiunile date participanților privind rezervarea zborurilor către Shanghai. Compania aeriană de stat Aeroflot oferă zboruri pe un Boeing 777, unul dintre avioanele fabricate în Occident pe care companiile aeriene rusești se luptă să le deservească în condițiile sancțiunilor.

Vizita va fi prima călătorie în China pentru Mishustin, care a devenit prim-ministru al Rusiei cu puțin timp înainte de începerea pandemiei Covid-19 în 2020. În timpul vizitei sale la Moscova în martie, Xi i-a spus lui Mishustin să “viziteze China cât mai curând posibil” pentru a “stabili legături strânse” cu Li Qiang, noul prim-ministru al Chinei.

Xi a indicat că Rusia și China vor revizui o practică, menținută înainte ca China să limiteze majoritatea contactelor internaționale în timpul pandemiei, prin care președinții și prim-miniștrii țărilor ar face schimb de vizite în ani alternativi. De asemenea, el a spus că China se așteaptă ca Putin să participe la cel de-al treilea summit al Inițiativei Belt and Road a lui Xi din acest an.

Bloomberg News a raportat pentru prima dată despre călătoria planificată a lui Mișușin.

Sursa – www.ft.com