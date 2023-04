Președintele Iohannis: Nu există nicio gaură în buget, nu este nevoie de reduceri salariale

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că situația economică din România este bună, există creștere economică și că nu este nevoie de reduceri salariale. “Nu există nicio portiță de scăpare. Sunt total împotriva reducerilor haotice de salarii”, a spus președintele.

“Este într-adevăr o discuție în spațiul public care, în opinia mea, a luat-o într-o direcție complet greșită. Situația economică din România este bună, avem creștere economică, avem dezvoltare. România are oportunități uriașe de a obține bani europeni. Acum ceva timp când s-au negociat fondurile europene și pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), am fost cu echipa la Bruxelles, unde am negociat 4 zile și 4 nopți, am obținut atunci 80 de miliarde de euro din fonduri europene și fonduri pentru PNRR pentru proiecte în România , este o oportunitate uriașă. Treaba guvernului este clară – să creeze cadrul pentru ca acești bani să fie atrași în beneficiul companiilor românești, al românilor în ansamblu pentru a dezvolta economia românească. Asta trebuie să facă Guvernul”, a spus președintele.

Șeful statului român a spus că se pare că atunci când s-a construit bugetul pentru 2023 a existat o oarecare supraestimare a capacității de colectare a taxelor, adică Guvernul a crezut că cei de la Fisc vor colecta mai mulți bani, “ceea ce nu s-a întâmplat așa”. “Nu există nicio gaură și nicio perspectivă tristă. Lucrurile trebuie corectate. Evident, trebuie corectate și pe partea de colectare. Fiscul trebuie să se miște un pic mai bine, dar trebuie corectat și pe partea de cheltuieli, adică la anumite capitole, banii trebuie folosiți mai judicios . Nu este nevoie de reduceri. Atâta timp cât voi avea un cuvânt de spus, și cred că voi avea, nu vor fi reduceri salariale.”

Iohannis a dat asigurări că scopul său și al Coaliției nu este de a pune România în niciun scenariu de austeritate. “S-a dovedit în timpul crizei bancare din 2008-2010 că austeritatea nu este o soluție. O sperăm că politicienii și pseudo-politicienii vor înțelege asta. Nu vor fi reduceri salariale. Nu vreau ca, prin dezvoltare și atragerea de fonduri europene, românii să o ducă greu, este absurd”, a adăugat Iohannis.

