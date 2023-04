Președintele Klaus Iohannis exclude reduceri salariale sau de personal în rândul angajaților din sectorul public

Cu puțin timp înainte de Paște, în Vinerea Mare, președintele României, Klaus Iohannis, a făcut declarații ferme împotriva politicilor de austeritate fiscală, afirmând că atâta timp cât “are o voce în această țară”, nimeni nu va îndrăzni să disponibilizeze vreun angajat din sectorul public sau să taie salariile pentru a reduce cheltuielile publice în conformitate cu ținta de deficit bugetar.

El a recunoscut că veniturile au fost supraestimate și că ar trebui să se lucreze mai mult pe partea de colectare, în timp ce cheltuielile ar putea fi, de asemenea, reduse.

Președintele Iohannis a declarat că a trimis Guvernului o strategie, indicând cum să echilibreze politica fiscală fără a se atinge de veniturile angajaților publici sau de locurile de muncă.

“Doresc să tăiem de unde putem tăia, fără să punem pe nimeni în dificultate. Am transmis coaliției de guvernare un plan detaliat, un plan inteligent. Nu am de gând să accept reduceri de cheltuieli fără o evaluare corectă. Nu suntem în situația de a face reduceri semnificative”, a declarat Iohannis, citat de Adevarul.

El nu a detaliat idei specifice, dar a menționat cele 80 de miliarde de euro pe care le-a negociat cu Uniunea Europeană (Facilitatea de reziliență și CFM), spunând că există suficienți bani pentru investiții și că economia țării este oricum înfloritoare.

Declarația vine după ce veniturile bugetare din primul trimestru au scăzut cu 4,7 mld. lei sub ținta stabilită, ceea ce duce la un deficit suplimentar estimat pentru întregul an de 20 mld. lei (4 mld. euro, peste 1% din PIB), în plus față de ținta de 4,4% din PIB.

În replică, premierul Nicole Ciuca a invitat toți miniștrii săi să estimeze unde și cum ar putea reduce cheltuielile, dar răspunsul a fost modest.

