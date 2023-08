Profitul BRD este de 768 milioane lei, în primul semestru din acest an

În primul semestru din 2023, veniturile BRD au ajuns la 1,861 miliarde lei

În contextul comparativ, în perioada de referinţă, veniturile BRD au ajuns la 1,861 miliarde lei, fiind mai mari cu 13,4% față de veniturile înregistrate în primul semestru din 2022. Veniturile nete din dobânzi au avut o contribuţie puternică la această dinamică, crescând cu +18,3% în dinamică anuală, fapt determinat atât de volume, cât şi de rate ale dobânzilor în creştere aferente portofoliul de active, în timp ce veniturile nete din comisioane s-au redus faţă de anul precedent, cu 3,4%.

Cheltuielile operaţionale au totalizat 944 milioane lei, faţă de 853 milioane lei, cât erau în primul semestru din 2022, în creştere cu 10,7%. Cheltuielile cu personalul (11,2% mai mari faţă de anul precedent) au rămas influenţate de impactul efectului de preţ indus de creşterea salariilor fixe şi de ajustarea altor beneficii (în urma noului contract de muncă semnat în iunie 2022), având în vedere persistenţa unei pieţe a muncii tensionate şi inflaţia încă ridicată.

Venitul brut din exploatare a crescut cu +16,4%, la 918 milioane lei, comparativ cu 789 milioane lei din primul semestru din 2022. Indicatorul cost/venit al BRD s-a îmbunătăţit cu 1,3 puncte procentuale, ajungând la 50,7% în primul semestru din 2023 de la 51,9% din primul semestru din 2022.

În iunie 2023, rata creditelor neperformante a fost de 2,2%

Concret, creditele neperformante (NPL – credite neperformante, conform definiţiei ABE) a fost de 2,2% la sfârşitul lunii iunie 2023, comparativ cu 2,6% cât erau la sfârşitul lui iunie 2022, iar gradul de acoperire cu provizioane a fost de 74% la sfârşitul lui iunie 2023, faţă de 77% la sfârşitul lui iunie 2022. În primul semestru din 2023, costul net al riscului a înregistrat o reluare în venituri de 5,2 milioane lei, comparativ cu o cheltuială netă de 46,1 milioane lei cât era în primul semestru din 2022, în principal datorită recuperărilor susţinute aferente portofoliului de credite neperformante.

În creştere au fost şi depozitele clienţilor au ajuns la 58,4 miliarde lei la finalul lui iunie 2023, mai mari cu +8,9% în dinamica anuală, cu un avans de +6,6% an pe an pe segmentul retail şi de +13,3% an pe an pe segmentul companiilor. Pe data de 30 iunie 2023, creditele nete ale Grupului BRD (inclusiv creanţele din leasing) au înregistrat un ritm ridicat de creştere anuală, de 8% mai mari, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

În primul semestru din 2023, BRD a înregistrat o performanţă comercială dinamică şi rezultate financiare excelente

În precizările sale, „În primul semestru al anului, BRD a înregistrat o performanţă comercială dinamică şi rezultate financiare excelente, în pofida unui mediu economic care rămâne plin de provocări. Activitatea de creditare a fost puternică, aceea dedicată companiilor având o creştere semnificativă de 18% faţă de anul trecut, susţinută atât de IMM-uri, cât şi de companiile mari. BRD a continuat să fie un finanţator activ al companiilor eligibile în cadrul programului IMM Invest Plus, oferind sprijin pentru peste 1500 de clienţi, cu o valoare totală a creditelor aprobate de 1,6 miliarde lei.

Mai mult, sprijinirea tranziţiei către sustenabilitate rămâne un angajament pe care îl onorăm din plin, noile finanţări sustenabile depăşind 1,2 miliarde lei. Cât despre segmentul persoanelor fizice, creditarea a fost mai degrabă rezilientă, cu evoluţii contrastante în structură între creditele de consum şi cele pentru locuinţe.

Producţia celor dintâi a avut o performanţă remarcabilă, atingând niveluri record, în timp ce volumul creditelor noi pentru locuinţe a reflectat tendinţa de scădere a pieţei în contextul ratelor ridicate ale dobânzilor”, a declarat, joi, Francois Bloch, CEO-ul BRD Groupe Societe Generale, potrivit unui comunicat de presă emis de banca respectivă.

Sursa – www.capital.ro