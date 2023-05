Profitul Virgin Money se prăbușește după un salt mai mare decât se aștepta

Virgin Money a făcut un provizion mai mare decât se aștepta pentru creditele neperformante, care a afectat profiturile creditorului britanic și a făcut ca acțiunile sale să scadă cu 10% joi, deoarece criza costului vieții afectează capacitatea clienților de a-și plăti soldurile cardurilor de credit.

Provizioanele pentru credite neperformante la banca challenger au crescut de aproape șase ori la 144 milioane de lire sterline în cele șase luni până la 31 martie, de la 21 milioane de lire sterline în aceeași perioadă în 2022 și peste așteptările de 129 milioane de lire sterline.

Profiturile statutare înainte de impozitare au scăzut cu 25% la 236 milioane de lire sterline, depășind estimările analiștilor de 226 milioane de lire sterline. Veniturile au crescut cu 10% la 933mn de lire sterline, a declarat joi banca. Consensul a fost pentru 911 milioane de lire sterline.

“Observăm o creștere modestă a arieratelor, a declarat directorul financiar Clifford Abrahams. “Nu sunt în vârf, dar există o mai mare normalizare pe care v-ați aștepta”.

Grupul și-a mărit modelul pentru pierderile de credit așteptate cu 83 milioane de lire sterline, ajungând la 455 milioane de lire sterline în prima jumătate a anului, față de 372 milioane de lire sterline în 2022, deoarece a luat în considerare condițiile economice actualizate, cum ar fi PIB-ul britanic, inflația, ratele șomajului și prețurile locuințelor.

Abrahams a declarat că datele de la birourile de credit, care au semnalat niveluri mai ridicate de îndatorare a clienților, au determinat, de asemenea, schimbări în model. Între timp, facturile ridicate la utilități au afectat capacitatea de plată a clienților, reducând volumul de afaceri noi pentru creditor.

Virgin Money a declarat că a anticipat o “creștere continuă” a arieratelor, în special în portofoliul său de carduri de credit, care a fost “principalul motor” din spatele retrogradării unora dintre împrumuturile sale negarantate.

Valoarea scutirii – cum ar fi o prelungire a termenelor de rambursare – pe care banca a acordat-o clienților care se străduiesc să își plătească facturile de carduri de credit a totalizat 73 de milioane de lire sterline în peste 18.000 de conturi în primul semestru, în creștere de la 62 de milioane de lire sterline în aproape 16.000 de conturi în cele șase luni anterioare. Volumul soldurilor cardurilor de credit care au ajuns la 180 de zile de întârziere a crescut, de asemenea, determinând o ușoară creștere a radierilor pentru creditele negarantate, a precizat banca.

Aproape 90% din cheltuielile de depreciere ale creditorului FTSE 250 au fost legate de portofoliul său negarantat. Cheltuielile de depreciere legate de împrumuturile negarantate au crescut de aproape două ori față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 126 milioane de lire sterline.

Cu toate acestea, directorul executiv David Duffy a insistat că banca challenger nu a văzut “niciun semn de stres” în portofoliul său de credite ipotecare și nicio “deteriorare semnificativă” în nicio clasă de active din portofoliul său.

“Ceea ce am făcut este să ne actualizăm modelul … anticipând tensiunile din economie”, a spus el.

Consiliul de administrație al creditorului FTSE 250, care în noiembrie a anunțat un dividend de 7,5p pe acțiune pentru 2022, a recomandat un dividend intermediar de 3,3p pe acțiune.

Plănuiește să răsplătească investitorii cu o rată de plată a dividendelor de 30% pe întregul an în acest an și se așteaptă la noi răscumpărări de acțiuni pe parcursul anului, sub rezerva testelor de stres ale Băncii Angliei.

Grupul a îmbunătățit perspectivele pentru întregul an pentru marja sa netă de dobândă – diferența dintre dobânda pe care o primește pentru împrumuturile sale și rata pe care o plătește pentru depozite – pe care se așteaptă acum să ajungă la 1,9% în 2023.

Acțiunile Virgin Money au scăzut cu 16% în acest an, după ce au fost afectate de temerile legate de o contagiune mai largă în sectorul bancar după prăbușirea Silicon Valley Bank și problemele altor creditori, inclusiv Credit Suisse.

Sursa – www.ft.com