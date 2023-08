Revoluția fiscală a lui Ciolacu declanșează revolta programatorilor și a întregii industrii tech din România

În contextul economico-financar, industria locală de IT din România se confruntă cu un moment deosebit de important în urma propunerii a ceea ce reprezintă revoluția fiscală a lui Ciolacu, care ar putea afecta semnificativ angajaţii şi companiile din acest sector.

Într-un gest neobişnuit de solidaritate şi determinare, un număr record de companii şi organizaţii din industria IT s-au unit pentru a lupta împreună împotriva acestor propuneri.

Concret, pe data de 5 august, ANIS – Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii, împreună cu alte 138 de companii şi 5 organizaţii semnatare, a trimis un Memoriu către Guvernul României prin care a atras atenţia asupra potenţialelor consecinţe negative ale modificărilor fiscale propuse de ministrul finanţelor Marcel Boloş şi cabinetul Marcel Ciolacu. Printre aceste modificări se numără impozitarea veniturilor salariaţilor din industria de IT care depăşesc 10.000 de lei brut.

Unirea impresionantă de companii şi asociaţii semnatare reprezintă o diversitate de actori din industria IT: start-up-uri, companii mici, medii şi mari, locale şi internaţionale, companii de servicii şi de produs.

Un astfel de nivel de unitate este rar întâlnit în această industrie, care, în mod obişnuit, evită să atace public deciziile guvernamentale. Cu toate acestea, modificările fiscale propuse au generat o preocupare unanimă, întrucât impactul lor ar putea afecta peste 80% din salariaţii industriei la nivel naţional.

Principala îngrijorare a semnatarilor este legată de timpul extrem de scurt oferit pentru reajustarea cheltuielilor şi salariilor. În plus, pragul propus pentru impozitare este considerat a anula politica industrială corectă aplicată în ultimii ani în industria IT. Pentru a evita astfel de consecinţe şi pentru a identifica soluţii mai echitabile, semnatarii Memoriului solicită Guvernului României „consultări aprofundate” cu industria.

Astfel, ANIS şi celelalte entităţi semnatare au cerut menţinerea facilităţilor fiscale pentru industria de IT, care au jucat un rol esenţial în susţinerea creşterii economice. Datorită acestor facilităţi, industria IT a avut un efect pozitiv asupra Produsului Intern Brut (PIB), prin creşterea bazei de impozitare.

În cazul în care Guvernul decide să modifice regimul fiscal aplicabil angajaţilor din industria de IT, semnatarii solicită o implementare graduală a acestor schimbări, cu un termen de tranziţie adecvat. Un astfel de demers ar oferi companiilor suficient timp să se adapteze la noile condiţii, evitând astfel problemele şi dificultăţile generate de viraje bruşte ale politicii fiscale.

Este demn de menţionat că, în conformitate cu calendarul agreat în cadrul PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă), Băncii Mondiale a recomandat ca eventualele reduceri treptate ale facilităţilor fiscale din economie să fie aplicate între 1 ianuarie 2025 şi 1 ianuarie 2028. Această perioadă ar oferi companiilor suficient timp pentru a se pregăti şi a face ajustările necesare înainte de implementarea schimbărilor fiscale.

În concluzie, alianţa neobişnuită şi solidară dintre companii şi organizaţii din industria locală de IT, condusă de ANIS, reprezintă un eveniment important în lupta pentru drepturile şi interesele angajaţilor şi companiilor din această industrie vitală pentru economia României. Această coaliţie puternică transmite un mesaj clar către Guvernul României şi speră să găsească soluţii adecvate care să menţină competitivitatea şi sustenabilitatea industriei de IT în faţa unor schimbări fiscale propuse. În final, obiectivul acestei alianţe este să contribuie la dezvoltarea şi consolidarea unei industrii de IT puternice şi prospere în ţară, potrivit zf.ro.

Sursa – playtech.ro