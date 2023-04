rinf.tech câștigă Premiile de Excelență ale Industriei IT din România 2023 cu proiectul de externalizare software al anului

rinf.tech, companie de tehnologie specializată în consultanță tehnologică și dezvoltare de software personalizat, anunță câștigarea Premiilor de Excelență în Industria IT 2023 de către ANIS (Asociația Patronală Română din Industria de Software și Servicii) la categoria “Proiectul de externalizare software al anului”.

rinf.tech a fost recompensată pentru un proiect personalizat de digitalizare a transporturilor livrat unui furnizor cheie din industria feroviară din Marea Britanie, care integrează tehnologii inteligente, de nivel superior, în trenuri și stații. Platforma creată include un sistem de gestionare a CCTV pentru comunicarea simultană a sute de trenuri în Cloud cu disponibilitate în timp aproape real pentru filmări de evenimente speciale utilizate de poliție și de căile ferate din Marea Britanie.

Comentând premiul, Bianca Barbu, directorul tehnic al rinf.tech – Aplicații de afaceri, a declarat: “Am primit un premiu:

“Nu există nimic mai satisfăcător și mai încurajator decât să vezi soluția ta software în acțiune. În ultimii 7 ani, noi, cei de la rinf.tech, am lucrat la construirea acestei platforme CCTV pentru a permite condiții de călătorie mai sigure în trenuri. Am automatizat și configurat infrastructura, am creat arhitectura soluției, am construit o componentă ML, am testat-o și am implementat integrarea cu operatorii. În prezent, soluția funcționează în trenurile din Regatul Unit. În ciuda provocărilor cu care s-a confruntat, echipa noastră a demonstrat competențe excepționale, dedicare și un angajament față de excelență. Munca lor asiduă și perseverența au dat roade, iar această recunoaștere este o dovadă a profesionalismului și a expertizei lor în dezvoltarea de software. Ne bucurăm că eforturile lor nu au trecut neobservate de juriul ANIS!”

“Industria românească de tehnologie este o forță condusă de inovație, talent și dedicare, așa cum am văzut în cei 25 de ani de când ANIS reprezintă interesele companiilor de tehnologie”, a declarat Corina Vasile, director executiv al ANIS. “Ne bucurăm că, an de an, avem zeci de campioni ai industriei IT, cu zeci de inițiative inovatoare și de impact, care doresc să își facă auzită vocea prin intermediul acestei competiții.”

Acest premiu al industriei marchează o altă etapă importantă în misiunea rinf.tech de a deveni un partener tehnologic de top în Europa de Est pentru întreprinderile consacrate și organizațiile în creștere care au nevoie de transformarea digitală a produselor și serviciilor lor.

rinf.tech felicită toți nominalizații și câștigătorii premiilor și le dorește succes și prosperitate în viitor.

rinf.tech este o companie de tehnologie care se bazează pe principiul excelenței în inginerie, pe capacitățile bazate pe cunoaștere și pe o cercetare și dezvoltare solidă pentru a pregăti tehnologia emergentă pentru viitor.

Înființată în 2006, suntem o organizație cu peste 600 de angajați, cu sediul central în București (România) și birouri și centre de livrare răspândite pe două continente – Europa și America de Nord.

Folosim experiența noastră multianuală și cele mai noi tehnologii pentru a oferi o combinație optimă de Strategie de produs și tehnologie, Automatizare și Digitalizare și diferențiere a afacerilor pentru companii de top și IMM-uri din mai multe domenii.

La rinf.tech, furnizăm servicii de consultanță tehnologică și soluții de inginerie personalizate pentru software pentru automobile, aplicații și produse de afaceri și cercetare și dezvoltare încorporată.

De la idee la cercetare și dezvoltare, de la MVP la sisteme mature de producție – ne folosim ADN-ul nostru ingineresc pentru a găsi compromisul optim între buget-timp-tehnologie-metodologie pentru a livra produse de întreprindere și software personalizat foarte scalabile.

ANIS este singura asociație patronală din România a industriei IT&C din toate sectoarele.

Cu o comunitate puternică de companii din domeniul tehnologiei, își propune să creeze o strânsă cooperare între companii, guvern, autorități publice și mediul academic pentru a dezvolta potențialul industriei românești de înaltă tehnologie și calitatea sistemului educațional în domeniile STEM.

Împreună cu partenerii săi, ANIS asigură accesul tuturor membrilor săi la informații, consultanță de specialitate, formare profesională, oportunități de afaceri și networking.

Principiile lor directoare sunt transparența, integritatea și accesul egal la resurse și educație.

Sursa – www.romania-insider.com