România, cuprinsă de frig și ninsori înainte de Paștele ortodox

România este cuprinsă de o vreme specifică iernii, precum temperaturi scăzute, viscol și ninsori. Zilele acestea, avioanele au fost reținute la sol, școlile închise și drumurile au fost blocate în mai multe zone ale țării din cauza ninsorilor și a vântului puternic.

Serviciul meteorologic ANM a emis avertizări de cod portocaliu și galben și o informare valabilă până sâmbătă, 8 aprilie.

“Există un ciclon format în sudul țării, care a adus cantități importante de precipitații, dar, în același timp, un front atmosferic de origine polară care a adus valori de temperatură care în prezent sunt cu 8-12 grade Celsius sub mediile multianuale”, a declarat Elena Mateescu, director general al ANM, la Digi24. Ea a adăugat că temperaturile ar putea crește în următoarea săptămână până în jurul valorii de 14-17 grade, dar și că ploile vor persista.

“Vom avea vreme apropiată de norma termică a datei pentru Duminica Floriilor, iar pentru Paște, în acest moment, valorile termice sunt estimate a fi în toată țara între 14 și 17-18 grade, inclusiv în Capitală”, a mai spus meteorologul.

Mai multe zboruri care trebuiau să plece miercuri dimineață, 5 aprilie, de pe Aeroportul Iași au fost întârziate cu până la două ore din cauza ninsorilor abundente, în timp ce drumul spre aeroport a fost blocat temporar după ce mai mulți copaci au căzut pe carosabil. Zborurile spre Paris, Londra, Roma și Barcelona, care ar fi trebuit să plece între orele 6.00 și 7.00, au fost întârziate, potrivit HotNews. Directorul Aeroportului Iași, Romeo Vatră, a declarat că între timp pista aeroportului a fost eliberată.

Zeci de persoane din același județ au rămas blocate pe drumul DJ282 din cauza viscolului. Aceștia au fost nevoiți să aștepte aproximativ nouă ore pentru a fi salvați. “Sunt rafale de vânt de 50 de kilometri pe oră. Mașinile sunt în mijlocul drumului sau pe margine. Suntem cu toții pe drum. Singurii care au venit până acum au fost pompierii, care din păcate nu au putut face mare lucru. Au venit cu o mașină mică cu șenile și au luat o persoană rănită”, a declarat un bărbat pentru Euronews România.

36 de școli din Iași au fost închise total sau parțial din cauza vremii, potrivit unui comunicat de presă remis de Inspectoratul Școlar Județean Iași. Cele mai multe dintre școlile afectate se află în zonele rurale, mai izolate.

Vântul puternic a lăsat multe localități fără curent electric și a blocat navele în porturile din Marea Neagră. Șoferii care trecuseră deja la anvelope de vară și-au văzut mașinile derapând sau chiar răsturnându-se pe drumurile acoperite de zăpadă. O persoană a fost rănită în Vâlcea.

Drumul național 73A a fost blocat timp de câteva ore între Râșnov și Predeal. Traficul a fost limitat la o viteză maximă de 20-30 de kilometri pe oră pe DN1.

Ciclonul de la Polul Nord care se deplasează prin Europa și care a provocat vremea rece a fost, de asemenea, responsabil pentru furtuna Mathis care a lovit Anglia și Europa de Vest.

Potrivit estimărilor meteorologice, vortexul polar se va menține deasupra României până miercuri după-amiază, dacă nu vor apărea schimbări în mișcarea maselor de aer. Între 5 și 8 aprilie, vremea va fi rece pentru această perioadă și ocazional va ploua. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 11 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 3 grade Celsius.

