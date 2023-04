România mărește la doi ani concediul parental pentru adopții

Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat recent o lege care mărește durata concediului parental pentru părinții care au adoptat un copil de la un an, cât este în prezent, la doi ani.

Proiectul prevede că adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții din familia adoptatoare care realizează venituri supuse impozitului pe venit, fie din salarii și activități conexe, fie din activități independente, drepturi de autor sau activități agricole, pot beneficia de un așa-numit concediu de acomodare cu o durată maximă de doi ani, precum și de o indemnizație lunară.

Inițiatorul proiectului, deputatul liberal (PNL) Alin Ignat, a declarat, după votul din Parlament, că inițiativa este pe cât de simplă, pe atât de esențială pentru persoanele care decid să adopte un copil în România, dar mai ales pentru copiii cărora prin adopție li se oferă șansa unei vieți într-o familie.

“Astăzi, aceste persoane beneficiază, la cerere, de un concediu plătit cu o durată maximă de un an. Din păcate, realitatea ne arată că mulți dintre copiii adoptați care au ajuns în sistemul de protecție socială în urma abandonului sau a decesului părinților au de depășit traume severe, iar procesul de adaptare la noua familie este complex și plin de provocări, proces care implică adesea recuperarea psiho-emoțională, medicală și comportamentală prin integrarea în diverse programe specializate. Am pornit de la astfel de cazuri când am gândit și inițiat proiectul care vine în sprijinul părinților adoptivi prin acordarea posibilității unui concediu de acomodare de până la doi ani”, a declarat Ignat, citat de News.ro.

Deputatul liberal a mai precizat că acest proiect abordează problema nu doar din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere al timpului, o resursă care de multe ori este mai prețioasă. “În acest caz, este vorba despre timpul petrecut împreună de familiile în care adopția creează cu adevărat părinți și copii, timp tradus în încredere în celălalt, în sine și în viitor, timp tradus în atașament sigur, în nevoi care primesc răspunsuri și în pași spre echilibru emoțional”, a spus el.

Anul trecut, în România erau aproximativ 46.000 de copii în centre de plasament. Partea bună a lucrurilor este că în 2021 s-a înregistrat un număr record de 1.600 de adopții, potrivit Digi24.

