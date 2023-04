România revine la Târgul de Carte de la Londra după o pauză de trei ani

România va participa la ediția din acest an a Târgului de Carte de la Londra după o pauză de trei ani. Acest lucru înseamnă că țara noastră va avea un stand propriu la târg și un program divers de evenimente desfășurate sub sloganul Romania at LBF – Write Where We Belong!

“Revenim la Târgul de Carte de la Londra după o absență de trei ani, timp în care piața națională de carte a trecut prin două crize majore consecutive, cărora le-a supraviețuit cu brio, adaptându-se la noi modalități de vânzare și promovare. Piața de carte românească a ieșit mai puternică din această perioadă, iar prezența noastră la Târgul de carte de la Londra poate fi resimțită, astfel, ca o renaștere și o reconectare”, a declarat Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

Profesioniștii din domeniul editorial românesc vor avea, în cadrul Târgului de carte de la Londra, un spațiu de 25 de metri pătrați (standul 7F55, amplasat în Pavilionul 7, cel destinat expozanților internaționali), informează News.ro. Evenimentul este programat în perioada 18-20 aprilie.

La stand va fi expusă o selecție amplă de cărți românești recente, puse la dispoziția Institutului Cultural Român de către cele mai cunoscute edituri autohtone. De asemenea, un catalog pregătit de Centrul Național al Cărții cu o selecție de 15 titluri românești, cu prezentări și extrase traduse de Irina Dubsky în limba engleză, va fi expus la stand alături de câteva zeci de cărți poștale ilustrate de artiști români, cu teme legate de identitatea națională, oferite de Poșta Română.

Tot sub umbrela London Book Fair, Institutul Cultural Român, prin Centrul Național al Cărții, va organiza evenimente în trei cunoscute librării din Londra.

Seria de evenimente se va deschide pe 18 aprilie cu o dezbatere pentru profesioniștii din domeniul editării și distribuției de carte, găzduită de librăria London Review Bookshop.

A doua zi, 19 aprilie, dezbaterea “Politică și putere în arta românească înainte de Revoluția Română” va avea loc la Nomad Books. Discuția este construită în jurul volumului “Arte vizuale în România 1945-1989. With an Addendum 1990-2020” de Magda Cârneci (apărut în 2022 la Editura ICR, ediția în limba engleză purtând semnătura Alinei Cârâc).

“Caietul cenzorului” de Liliana Corobca (Polirom, 2017), recent apărut în limba engleză la editura Seven Stories Press, va fi punctul de plecare al întâlnirii cu tema “Cenzura ca literatură | Literatura ca cenzură”, care va avea loc joi, 20 aprilie.

