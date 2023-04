Românii apelează tot mai des la joburi part-time pentru a-și completa veniturile

Peste 450.000 de aplicații pentru joburi part-time au fost înregistrate pe platforma locală de recrutare eJobs de la începutul anului, o creștere semnificativă având în vedere că guvernul a decis să le impoziteze la nivelul salariului minim anul trecut.

Pe lângă cele aproape jumătate de milion de cereri pentru locuri de muncă part-time, aproape 37.000 de cereri au fost depuse pentru roluri bazate pe proiecte. Ambele tipuri de locuri de muncă reprezintă aproximativ 15% din totalul aplicațiilor pentru perioada ianuarie – aprilie 2023.

“Dincolo de aplicațiile în sine, observăm o creștere substanțială a interesului pentru căutările efectuate de candidați folosind cuvintele cheie “part-time” și “joburi de weekend”. În timp ce pentru primele am înregistrat o creștere de peste 50% față de anul trecut, interesul pentru locurile de muncă de weekend a crescut cu 200%. Aceste cifre arată că, pentru tot mai mulți români, salariul de la locul de muncă principal nu mai este suficient pentru a acoperi costul vieții, motiv pentru care aceștia caută modalități de a câștiga bani în plus. De asemenea, interogările făcute pe platformă indică o avalanșă de aplicații pentru joburi part-time sau pe bază de proiecte în perioada următoare”, a declarat Roxana Drăghici, Head of Sales la eJobs România, citată de Economedia.ro.

Jumătate din cele peste 450.000 de aplicații pentru joburi cu jumătate de normă înregistrate în acest an au venit din partea candidaților cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care fie nu au încă salariul dorit la jobul principal, fie vor să facă o schimbare în carieră și să încerce altceva pentru o perioadă de timp. Numărul de cereri scade semnificativ în cazul candidaților cu vârsta de peste 36 de ani, care preferă să aștepte până găsesc un loc de muncă mai bine plătit decât să lucreze în două locuri diferite simultan.

Un alt aspect care iese în evidență în corelație cu vârsta este nivelul de experiență profesională a celor care aplică pentru un al doilea loc de muncă, după cum arată analiza eJobs. Peste 80% dintre aplicații aparțin unor candidați fără experiență profesională anterioară sau candidați entry-level cu maximum doi ani de experiență. Pe de altă parte, procentul celor cu peste 5 ani de vechime care aplică pentru joburi part-time este marginal.

“Am observat, de asemenea, că un sfert dintre aplicațiile pentru poziții part-time sunt pentru joburi la distanță, astfel încât candidații să își asigure flexibilitate asupra propriului timp și să evite presiunea navetei zilnice dintr-o locație în alta”, a adăugat Drăghici.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă part-time se pot confrunta cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Deși interesul candidaților pentru munca part-time sau pe bază de proiecte este în creștere față de primul trimestru al anului trecut, numărul de locuri de muncă oferite de angajatori pe piață este cu 10% mai mic față de aceeași perioadă de referință.

Cele mai multe oportunități pentru cei care doresc să își suplimenteze veniturile printr-un al doilea loc de muncă part-time sunt în domeniul artelor/divertismentului, urmat de comerțul cu amănuntul, servicii, transport/logistică, industria alimentară și turism.

“Una dintre explicații constă, desigur, în decizia de impozitare a locurilor de muncă part-time la nivelul salariului minim pe economie luată în a doua jumătate a anului trecut, astfel că ceea ce vedem acum este o continuare a tendinței angajatorilor de a rămâne conservatori pe acest subiect”, a declarat Roxana Drăghici.

Sursa – www.romania-insider.com