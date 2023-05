Scriitori vs roboți AI este mai mult decât o dramă de la Hollywood

O confruntare a izbucnit în Los Angeles în această săptămână, când 11.500 de scriitori pentru film și televiziune au intrat în grevă. Scenariștii știu totul despre confruntări: acestea sunt al doilea act al dramelor în trei acte, când personajele principale se confruntă cu o criză care se rezolvă abia la final.

“Îi pui în cea mai proastă situație în care ar putea ajunge vreodată în viața lor”, a remarcat odată George Lucas, creatorul filmelor Star Wars, despre actul al doilea. În această dramă, scriitorii și-au văzut salariile erodate în era streaming-ului, au pierdut condițiile confortabile ale televiziunii de radiodifuziune și se tem că locurile lor de muncă vor fi luate de roboți.

Este ciudat să găsești printre o listă de cereri înaintate producătorilor de către Writers Guild of America apelul ca doar oamenilor, nu și chatbots AI, să li se permită să “scrie sau să rescrie materiale literare”. Atragerea atenției asupra faptului că tu crezi că un software ar putea face o parte din munca ta este o manevră îndrăzneață, dar scenariștii au imaginații vii și motive de nesiguranță.

Șansele ca ChatGPT sau un alt agent de inteligență artificială să avanseze suficient de rapid pentru a scrie The White Lotus sau Everything Everywhere All at Once în viitorul imediat sunt slabe. Ei inventează uneori lucruri, ceea ce ar putea fi util, dar este nevoie de multă expertiză pentru a crea drame care să atragă spectatorii, să le structureze în episoade și să șlefuiască dialogul.

Nici scenaristica nu se află pe un loc fruntaș printre profesiile care, potrivit economiștilor, vor fi perturbate în curând de IA: divertismentul și mass-media se situează doar la mijlocul clasamentului industriilor susceptibile de a fi afectate, cu administrația și serviciile juridice în top, potrivit Goldman Sachs. Roboții nu bat încă la ușile camerelor de scenarii pe care se bazează Hollywood-ul.

Dar greva scriitorilor reflectă un fenomen de afaceri mai amplu: înclinarea recompenselor mari către câteva persoane din partea de sus a topului și perturbarea căilor tradiționale de promovare cu o responsabilitate tot mai mare pentru ucenici. Mașinile învață mai mult decât înainte, în timp ce oamenii învață mai puțin: nu este fantezist să ne temem de o coliziune între aceste tendințe în viitor.

A existat un moment în timpul ultimei greve a scenariștilor privind salariile din 2008, când studiourile au lăsat să se întrevadă ceea ce avea să se întâmple. Jeff Zucker, pe atunci director executiv al NBCUniversal, a vorbit pentru Financial Times despre “vestigiile unei epoci care a trecut și nu se va mai întoarce”. El a citat tradiția audiovizualului de a comanda multe episoade pilot, de a transforma doar unele în seriale și de a le reduce treptat.

Era un obicei costisitor, dar oferea o muncă constantă pentru scenariști pentru seriale care se desfășurau timp de 20 de episoade sau mai mult, precum și plăți reziduale pentru difuzări repetate pe rețelele de cablu. Scenariștii erau angajați pentru o mare parte a anului și lucrau nu numai la redactarea scenariilor inițiale, ci și la rescrierea în timpul producției și la învățarea modului în care funcționează dramele în studio.

“O parte a slujbei este să îi instruiești pe scenariștii de sub tine, astfel încât să înțeleagă în cele din urmă ceea ce faci. Cum poți să faci o emisiune dacă nu ai fost învățat niciodată?”, spune Blake Masters, un scenarist și producător care a creat drama Brotherhood. Ceea ce pentru angajatori părea a fi o extravaganță financiară a însemnat un loc de muncă consistent și o pregătire și oportunități pe termen lung pentru scenariști.

Acest lucru s-a diminuat odată cu apariția platformelor de streaming, cum ar fi Netflix și Amazon Prime, care au preferat seriale mai scurte, de șase până la opt episoade, pentru a le oferi abonaților lor noutăți constante. De asemenea, acestea au plătit foarte mult pentru a atrage cei mai buni realizatori de emisiuni, cum ar fi acordul de 150 de milioane de dolari încheiat de Netflix în 2017 cu Shonda Rhimes, scenaristă și producătoare de seriale, inclusiv Bridgerton.

Au trecut la angajarea de scriitori cu contracte pe termen scurt pentru a dezvolta noi drame în ceea ce se numește “mini-camere”; acestea sunt desființate înainte ca serialul să fie comandat. Această abordare nu numai că îi plătește mai puțin pe scriitori și limitează drepturile reziduale, dar înseamnă că aceștia nu dobândesc experiență practică în producții; în schimb, trebuie să își găsească un alt proiect în mini-room.

Așadar, scriitorii nu pot fi învinuiți că se tem că studiourile vor exploata și ele IA. Rhimes nu va fi înlocuită de un robot, dar AI ar putea fi implementată în moduri mai subtile. Este ușor să ne imaginăm un viitor showrunner care creează o schiță de poveste, care obține un model de inteligență artificială care a fost antrenat pe mii de scenarii pentru a schița potențiale scene și, în cele din urmă, dă rezultatul oamenilor pentru a le șlefui.

Breasla vrea să împiedice ca munca membrilor săi să fie folosită pentru a antrena AI. De asemenea, dorește ca aceștia să fie plătiți la fel de mult pentru rescrierea rezultatelor AI ca și cum ar fi ale lor. Ambele măsuri de protecție mi se par corecte: fără ele, studiourile care au fragmentat munca scriitorilor juniori par foarte probabil să folosească IA pentru a face o parte din munca lor pe gratis. Tehnologia ar putea dezlănțui un cerc vicios al desființării creativității.

Greva are astfel implicații largi. După cum a scris Erik Brynjolfsson de la Universitatea Stanford, întrebarea crucială pentru IA la locul de muncă este dacă va fi folosită pentru a spori sau a automatiza munca. Prima variantă ar crește productivitatea (și ar face o dramă mai bună); a doua ar concentra bogăția și puterea în mai puține mâini. Sper într-o rezolvare fericită, dar pericolul este real.

