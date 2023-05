Se caută soluții pentru comasarea a cel puțin două alegeri anul viitor

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că se caută soluții pentru ca cel puțin două dintre alegerile programate pentru anul viitor să fie comasate, în condițiile în care sondajele realizate la nivelul partidelor arată că majoritatea românilor își doresc acest lucru.

“Când am discutat despre comasarea alegerilor, nu am făcut-o de bună voie, dar am ținut cont de faptul că sondajele realizate la nivel de partid arată că peste două treimi dintre români văd anul 2024 cu cinci tururi de scrutin cât se poate de aglomerat și așa cum v-am spus acest lucru mai mult de două treimi dintre români sunt de acord ca numărul de alegeri să fie redus. Și atunci căutăm soluții astfel încât măcar două dintre ele să poată fi combinate și măcar să reducem numărul de alegeri”, a spus premierul României.

Premierul a adăugat că anul 2024 este un an în care trebuie gestionate fondurile naționale de reziliență și redresare, iar această perioadă nu poate fi irosită doar în campanii electorale.

“Ținând cont de campanie, nu ne putem permite să pierdem un an în tot acest ansamblu în care trebuie să gestionăm fondurile din PNRR, din cadrul anual multi-financiar. Asta nu înseamnă că lăsăm totul deoparte și ne ocupăm doar de alegeri”, a declarat premierul aflat în vizită de lucru la Piatra Neamț.

Comasarea alegerilor este susținută intens de Partidul Național Liberal (PNL), pe care îl conduce premierul Nicolae Ciucă, dar puternic contestată de celelalte două partide din coaliția de guvernare: PSD și UDMR.

Alina Gorghiu, președintele interimar al Senatului, a prezentat marți argumentele pentru consolidarea alegerilor din 2024, precizând că intenția PNL nu este de a se concentra pe bătălia politică din 2024. “Vrem să fie un an cât mai ușor, astfel încât economia să își continue cursul normal”, a mai spus ea, precizând că discuțiile sunt deschise, astfel că nu există o variantă dominantă, dacă se suprapun localele și parlamentarele, parlamentarele peste prezidențiale, dar este important să avem ca punct de plecare toate argumentele favorabile ideii de fuziune.

Din tabăra opusă, președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că nu susține comasarea alegerilor de anul viitor, chiar dacă o astfel de măsură ar fi constituțională. “Nu cred că alegerile pot fi comasate. În primul rând, alegerile europarlamentare au loc mult mai devreme, iar alegerile locale nu pot fi comasate cu cele generale. Din punct de vedere constituțional nu este posibil. Se discută, dar părerea mea este că nu se poate face”, a spus Ciolacu.

Comasarea alegerilor nu este susținută nici de UDMR. Liderul acesteia, Hunor Kelemen, declarase sâmbătă, la Timișoara, că formațiunea sa nu susține comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare. “Din punct de vedere constituțional, din punctul meu de vedere, nu este posibil”, a spus liderul UDMR.

