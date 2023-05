Șeful Mastercard pentru Europa apără taxele cardului pe fondul anchetei de reglementare din Marea Britanie

Președintele european al Mastercard a apărat taxele pe care le percepe comercianților, deoarece rețeaua de carduri și rivalul Visa se confruntă cu anchete de reglementare în Marea Britanie, disidență față de retaileri și amenințări din încercarea Big Tech de a se implica pe teritoriul lor.

„Considerăm că schimbul (taxe plătite băncilor pentru plățile în rețeaua lor) este mecanismul potrivit pentru toată lumea, împărțind costurile și beneficiile sistemului de plată”, a declarat Mark Barnett, președintele Mastercard pentru Europa, pentru Financial Times. „Credem că reprezintă o valoare incredibil de bună.”

Autoritatea de reglementare a sistemelor de plată din Marea Britanie analizează comisioanele interbancare transfrontaliere, percepute de rețelele de carduri în numele băncilor pentru fiecare plată cu cardul de debit sau de credit care utilizează rețeaua sa. Împreună, Mastercard și Visa reprezintă 99% din aceste plăți în Marea Britanie în 2021.

Reglementarea UE introdusă în 2015 a plafonat comisioanele interbancare la 0,2% din valoarea tranzacției pentru cardurile de debit și 0,3% pentru cardurile de credit.

Însă, după perioada de tranziție pentru Brexit, ambele rețele au crescut taxele interbancare pentru plățile online între UE și Marea Britanie la 1,15% pentru tranzacțiile cu cardul de debit și la 1,5% pentru cardurile de credit, invocând fraudă și concurență în creștere.

„Credem că reprezintă o valoare incredibil de bună”, a spus Barnett, adăugând că plafoanele instituite în Europa în 2015 au contribuit la dublarea numărului de comercianți care au acceptat Mastercard la 100 de milioane în ultimii opt ani prin reducerea costurilor.

PSR studiază și taxele de schemă, taxele care ajung direct la rețelele de carduri, mai degrabă decât la bănci.

Barnett a spus că Mastercard a cooperat pe deplin cu ambele investigații și a furnizat cantități mari de date către PSR.

El a spus că taxele schemei plătite către Mastercard sunt „minuscule”. Pe baza unui raport din 2021 de la Boston Consulting Group, Mastercard estimează că taxele schemei din Europa au fost echivalente cu 6p pentru o tranzacție de 50 de lire sterline, deși a spus că costul va fi acum mai mic, deoarece rețeaua de carduri s-a retras din Rusia.

Rețelele de carduri sunt, de asemenea, sub presiunea comercianților pentru a reduce costurile. Organismele comerciale, inclusiv British Retail Consortium și Federation of Small Businesses, au lansat grupul de campanie Axe the Card Tax anul trecut, cerând PSR să reducă taxele cardului.

În noiembrie 2021, Amazon a declarat că va înceta să accepte carduri de credit Visa emise de Regatul Unit ca „rezultat al costurilor ridicate”, o persoană familiarizată cu poziția Amazon citând comisioanele interbancare drept unul dintre punctele de conflict.

Amazon a inversat cursul în ianuarie anul trecut, spunând într-o declarație că lucrează cu Visa la o soluție.

Bătălia a venit pe măsură ce relația dintre companiile Big Tech și firmele de plată a devenit din ce în ce mai complexă, giganții de pe coasta de vest extinzându-și raza de acțiune în servicii financiare.

Apple a lansat un pilot al serviciului buy now, pay later în SUA în martie, folosind rețeaua Mastercard, în timp ce Amazon oferă un serviciu de plată în rate prin Barclays în Marea Britanie.

„Jucăm cu toți jucătorii din Big Tech, așa cum facem cu partenerii bancari tradiționali, așa cum facem cu fintech-urile”, a spus Barnett. „Nu vom fi pretențioși cu cine facem afaceri atâta timp cât acestea respectă standardele francizei noastre.”

Barnett a mai spus că natura monedelor digitale ale băncilor centrale în curs de dezvoltare de către Banca Centrală Europeană, Banca Angliei și alte autorități a rămas neclară.

Această nouă formă digitală a banilor băncii centrale va juca probabil un rol similar cu numerarul, dar multe dintre funcțiile specifice trebuie încă clarificate.

„Înțelegem dorința de suveranitate a băncilor centrale, dar există încă multe întrebări despre cazul de utilizare. Care este modelul de afaceri? Cum se distribuie? Ce face pentru bilanţurile băncilor?”

Adoptarea unui CBDC este puțin probabil să înlocuiască cardurile și alte metode de plată, a spus el.

Trezoreria Marii Britanii a sugerat că va limita suma care ar putea fi deținută pentru a evita riscul ca utilizatorii să-și scoată banii de la băncile comerciale.

„În general, suntem deschiși la concurență”, a spus el. „CBDC ar putea concura puțin, dar având în vedere despre ce vorbim în ceea ce privește deținerile și cazurile de utilizare, nu cred că este o afacere uriașă.”

Sursa – www.ft.com