Sfârșitul moratoriului de rambursare a împrumuturilor studențești ar putea afecta băncile și economia

S-a încheiat criza bancară?

Ei bine, ultimele cuvinte celebre și toate astea, dar în primele ore ale zilei de luni lucrurile arată mai bine: nicio bancă nu s-a prăbușit în weekend, SVB are un nou proprietar și chiar și Deutsche Bank

DBK,

+5.23%

se tranzacționează în creștere.

Sau poate că nu.

Mai există încă problema proprietății comerciale, care reprezintă 40% din toate împrumuturile acordate de bănci în afara primelor 25 de bănci în funcție de active, potrivit Capital Economics.

“În cel mai rău caz, este posibil să se dezvolte o “buclă de condamnare” între băncile mai mici și proprietățile comerciale, în care îngrijorările legate de sănătatea acestor bănci duc la fuga depozitelor, ceea ce determină băncile să apeleze la împrumuturi imobiliare comerciale, care apoi accelerează o încetinire a unui sector care constituie o parte esențială a bazei sale de active, ceea ce intensifică îngrijorările legate de sănătatea băncilor și completează astfel cercul vicios”, avertizează firma.

Și Thomas Simons, economistul pieței monetare de la Jefferies, spune că există o altă îngrijorare la orizont: sfârșitul iminent al moratoriului de rambursare a împrumuturilor studențești.

Plățile pentru împrumuturile studențești vor trebui să se reia până la sfârșitul lunii august, sau posibil mai devreme, în funcție de o decizie a Curții Supreme, ceea ce înseamnă că 45 de milioane de oameni vor trebui să înceapă să plătească din nou împrumuturile.

În legătură cu aceasta: CEO-ul SoFi, Anthony Noto, despre intentarea unui proces privind pauza de plată a împrumuturilor studențești: “De asemenea, îmi protejez acționarii noștri

Citând datele New York Fed, el spune că plata medie a împrumuturilor studențești pentru un împrumutat care nu se află în amânare a fost de 393 de dolari pe lună – aproximativ 1% din cheltuieli, în funcție de metrica utilizată. “Aceasta poate părea o lovitură modestă, dar impactul asupra veniturilor este foarte asemănător cu creșterile de taxe asociate cu ‘The Fiscal Cliff’ din 2013, care a fost urmată de o încetinire vizibilă a consumului”, spune el.

De acord, economiile pandemiei au acționat ca un tampon pentru inflație.

Dar aproximativ jumătate din aceasta a dispărut acum, iar aceste economii erau oricum concentrate în gospodăriile mai bogate. “Gospodăriile încă mai au aproximativ jumătate din economiile excedentare de la pandemie așezate în bilanțurile lor, dar există mai puțină amortizare pentru a absorbi o creștere substanțială a cheltuielilor.”, spune el.

Ratele de întârziere a împrumuturilor studențești sunt practic zero în acest moment – cum poți întârzia când nu trebuie să faci plăți – dar cele pentru automobile, ipoteci și carduri de credit au crescut în ultima vreme.

“Tensiunea impusă asupra bilanțurilor gospodăriilor de reluarea plăților pentru împrumuturile studențești ar putea determina o creștere a cererii de împrumuturi, dar numai din partea debitorilor cărora le este mai greu să își asigure serviciul datoriei”, spune el.

“Scăderea cererii de împrumuturi era deja un risc de rentabilitate pentru băncile mici și regionale înainte de apariția recentă a stresului și a fugii depozitelor. Riscurile au crescut în mod clar în ultima lună și vor crește și mai mult pe măsură ce calitatea creditelor gospodăriilor se deteriorează”, conchide el.

Simons nici măcar nu a menționat că prăpastia împrumuturilor studențești coincide cu o altă îngrijorare, problema iminentă a plafonului de datorie. Bipartisan Policy Center a declarat luna trecută că ziua în care guvernul federal nu-și va mai putea îndeplini toate obligațiile va sosi probabil în vară sau la începutul toamnei.

Piețele

Acțiuni americane futures

ES00,

+0.76%

NQ00,

+0.44%

au fost orientate în sus, după a doua săptămână consecutivă de creșteri pentru S&P 500

SPX,

+0.56%.

Randamentul titlurilor de Trezorerie pe 10 ani a urcat la 3,46%.

Zvonuri

First Citizens Bank

FCNCA,

-1.11%

cumpără active în valoare de 72 de miliarde de dolari de la Silicon Valley Bank, care a căzut, cu un discount de 16,5 miliarde de dolari, a anunțat Federal Deposit Insurance Corp. în condițiile în care fondul de asigurare a depozitelor urmează să suporte pierderi de 20 de miliarde de dolari. Investitorii au aplaudat tranzacția, acțiunile First Citizens înregistrând un salt de 24%.

Vestea a ridicat băncile regionale, inclusiv First Republic Bank

FRC,

-1.36%

în comerțul de dinaintea pieței.

Guvernatorul Fed, Philip Jefferson, vorbește la ora 17:00 despre transmiterea și implementarea politicii monetare. Președintele Fed din Minneapolis, Neel Kashkari, a declarat la programul “Face the Nation”, a declarat că stresul din sectorul financiar aduce SUA mai aproape de o recesiune.

Părți din codul sursă al Twitter au fost scurse online.

McDonald’s

MCD,

+0.63%

și-a închis magazinele din Israel, parte a unei închideri mai ample care a blocat zborurile de plecare în semn de protest față de noile reguli judiciare avansate de coaliția de guvernare.

Novartis

NVS,

+1.31%

acțiunile s-au redresat, deoarece producătorul de medicamente a raportat date pozitive ale studiilor privind un medicament pentru cancerul de sân.

Top tickeri

Au fost cele mai active tickeri de pe bursă de la ora 6 a.m. Est.

Ticker

Denumirea titlului de valoare

TSLA,

-0.94%

Tesla

FRC,

-1.36%

First Republic

GME,

+6.20%

GameStop

BBBY,

+3.78%

Bed Bath & Beyond

AMC,

AMC Entertainment

MULN,

-3.29%

Mullen Automotive

TRKA,

+21.12%

Troika Media

AAPL,

+0.83%

Apple

APE,

Preferințele AMC Entertainment

NVDA,

-1.52%

Nvidia

Graficul

Acest grafic surprinde ieșirile de depozite de la băncile mici către băncile mari, acoperind datele până la 15 martie pe care Fed le-a publicat după închiderea de vineri. Jeroen Blokland, care este autorul blogului The Market Routine, spune că problemele băncilor mici cresc șansele unei recesiuni. “Contrar celor 2022, este posibil ca piețele să aibă dreptate și (președintele Fed, Jerome) Powell să se înșele în privința ratelor dobânzilor. Din nefericire, o privire asupra așteptărilor privind câștigurile arată că piețele nu evaluează o recesiune în acest moment. Rămân prudent în ceea ce privește acțiunile și alte active riscante, cum ar fi proprietățile imobiliare și obligațiunile cu randament ridicat”, spune el.

