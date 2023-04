Spectacolul de la Milano reînvie reputația uitată a arhitectului Angelo Mangiarotti

Fasciștii italieni au fetișizat Roma și marile monumente ale epocii clasice. Italia postbelică avea nevoie de un nou idol. Și l-a găsit în fabrică.

Ne-am putea gândi la marele miracol industrial postbelic al Europei în raport cu Germania, dar transformarea Italiei a fost, fără îndoială, chiar mai remarcabilă – nicăieri mai mult decât în ​​Milano, unde o anumită cultură a arhitecturii, artă, modă, interioare și producție a creat ideea noastră modernă de design. .

Arhitecții italieni s-au dovedit abili în navigarea între industrii.

Unul în special a exemplificat această mișcare aparent fără efort între clădiri, artă, produse și chiar desene ale fabricilor în care au fost realizate. Angelo Mangiarotti (1921-2012) este mult mai puțin cunoscut în afara Italiei decât unii dintre contemporanii săi, dar s-a datorat de multă vreme o reevaluare, care a venit sub forma unui spectacol bun la Trienala de la Milano.

Modele de clădiri și detalii de inginerie se află într-un peisaj de lucruri alături de machete de sculpturi, ceasuri, vaze, mânere de uși și pahare de vin, toate acestea subliniind pasiunea italiană de după război pentru formă, bella figura transferată de la corp la obiect. Poate că Mangiarotti a dispărut din memorie pentru că nu a aderat la un stil anume, ci a zburat între minimalismul extrem de high-tech și organicismul sinuos.

Biserica lui Mangiarotti Mater Misericordiae (1956-57) este cea mai rafinată lucrare a sa. . . . . . care a anticipat designul japonez al anilor 1980 © Filippo Romano

Cea mai cunoscută clădire a lui este cea mai rafinată a lui.

Biserica Mater Misericordiae (1956-57) din suburbia din Milano Baranzate este o cutie translucidă de o frumusețe eterică. Arătând ca ceva avangardist din Tokyo anilor 1980 (aceasta este o clădire pe care Tadao Ando a studiat-o în mod clar), această structură incredibilă evocă ideea unui templu japonez cu ecranele sale de hârtie, dar o acoperi cu o inginerie grea sub formă de grinzi X de beton. ieșind chiar sub acoperiș. X, un simbol încorporat în structură, este desigur codul pe care primii creștini l-au folosit între ei pentru a-și arăta devotamentul față de Hristos. Dar, per total, acesta este limbajul industriei, ceva familiar muncitorilor din zonă care ar fi fost angajați în mare parte în fabricile locale, ridicate aici la sublim.

Mangiarotti a acordat aceeași atenție la detalii blocurilor de apartamente pe care le-a proiectat, care, cu golfurile lor proeminente și detaliile de fațadă rafinate, arată uimitor de contemporan. Fascinantul bloc Via Quadronno (1956-62), de exemplu, cu planul său neregulat și ferestrele din podea până în tavan, este o clădire remarcabilă în care structura pare să dispară.

Fabricile și stațiile sale sunt la fel de impresionante, uneori mai mult.

Bolțile și luptele gării sale Porta Venezia din Milano, finalizate în 1997, îmbină o atitudine aproape romană față de structură cu o îmbrățișare a ingineriei de înaltă tehnologie. Pentru Ferrovie dello Stato, compania națională de căi ferate, a folosit ferme uriașe pentru a face copertinele, structura lor un analog cu porturile și construcțiile din oțel de-a lungul șinelor de cale ferată.

Case cilindrice din Via Gavirate din Milano, proiectate de Mangiarotti și Bruno Morassutti © Getty Desenele lui Mangiarotti apar în spectacolul de la Milano. . . . . . la fel și micile sale sculpturi © Melania Dalle Grave

Dacă aceste clădiri arată foarte diferit una de cealaltă, este fascinant să le vezi aici, în sălile imense ale Trenniale, reunite ca desene și legate între ele prin intermediul lor.

Mangiarotti era deosebit în privința unei hârtii speciale pe care o lua de la patiseria din apropierea apartamentului său. Un galben crema-crema, subțire și delicat, are o calitate luxuriantă și liniile fluide ale desenelor sale sunt minunate de văzut. Schițe pentru stadioane de fotbal, corpuri de iluminat, scaune de birou și statui se aplatizează într-un singur mediu vizual, clar din aceeași mână, chiar dacă limbajele lor expresive și materiale ar putea fi radical diferite.

Cel mai bun lucru aici este sentimentul de surpriză.

De la clădiri minimale până la vesela extravagante, Mangiarotti a îmbrățișat cu plăcere miracolul postbelic, bucurându-se de fabricație, de posibilitățile de design. Priviți doar structura de sticlă a lămpii lui Giogali. Concepută ca un paravan cu cârlige individuale de sticlă, este un lucru de o frumusețe seducătoare a anilor 1960, o paralelă arhitecturală strălucitoare cu modelele de modă ale lui Paco Rabanne, reimaginând iluminarea ca arhitectură, iluminarea ca ecran.

Un fir de meșteșug străbate opera lui Mangiarotti. . . © Melania Dalle Grave. . . pe care poate fi văzut aici admirând © Courtesy Fondazione Angelo Mangiarotti

Mangiarotti s-a bucurat de ideea și practica de producție și fabricație în masă; tot ceea ce a făcut a fost conceput având în vedere. El a întruchipat fascinanta confluență a designului, expresiei, meșteșugului și industriei care a făcut această perioadă din Italia atât de fructuoasă și atât de bogată în inspirație și reînnoire.

Dar hotărât apolitic, timid, lucrând adesea singur și reticent în a-și împinge propria legendă, Mangiarotti a fost scos nemeritat din canonul aglomerat al arhitecturii și designului postbelic în favoarea unor figuri mai extravagante precum Ettore Sottsass sau mai multor designeri politici precum Enzo Mari. Acest spectacol, conceput în parte de un mare admirator al său, Renzo Piano, a cărui operă poartă în mod clar urmele influenței sale, începe să-i repare absența.

Sursa – www.ft.com