Ștefănuț a murit subit la doar 7 luni, deşi nu suferea de nicio afecțiune

Ștefănuț a murit subit, săptămâna trecută, la doar șapte luni. Nu suferea de nicio afecțiune, dar, cu toate acestea, mama lui l-a găsit, dimineața, fără suflare.

Ștefănuț a împlinit șapte luni săptămâna trecută, pe data de 27 iulie. Chiar în dimineața următoare, mama lui l-a găsit fără suflare, în pătuț. Părinții nu își pot închipui ce s-a întâmplat, cu atât mai mult cu cât copilul era perfect sănătos.

În afirmaţiile sale, „Cum s-a putut întâmpla aşa ceva?!? Nici nu a apucat să facă primii paşi… Lunea (24 iulie-n.r.) a fost soţia cu el la medicul de familie, i-a dat doar nişte calciu, a spus că e bine, sănătos. Iar patru zile mai târziu moare…

Nu pot dormi. Am trei zile şi trei nopţi în care nu am închis un ochi. Nici nu pot intra în casă, că mi se rupe inima. Numai Dumnezeu mă înţelege. Nu doresc nici dușmanilor mei să treacă prin ce am trecut eu. Vreau să îmi găsesc liniștea. Vreau adevărul”, spune Alin Matache, tatăl lui Ştefănuţ, potrivit aradon.ro.

Din informaţiile medicilor legiști, micuțul ar fi murit din cauza unei insuficiențe cardio-respiratorii acute declanșate de bronhopneumonie. Cu toate acestea, părinții susțin că decesul a survenit dintr-o cu totul altă cauză. Mai exact, din cauza substanțelor folosite la dezinsecția făcută marți, 25 iulie, în apartamentul în care locuiau, pe strada Simfoniei din Micălaca.

”Nu avea somn, gângurea şi se juca”

Aşadar, „O firmă de deratizare care e a președintelui blocului – fără vreun anunţ prealabil – a venit la apartament să ne întrebe dacă vrem să facem deratizare, că avem probleme cu goangele (insectele-n.r.). Am specificat că am copii mici, a spus că nu e nicio problemă, lăsăm închis două ore, apoi trei ore aerisim. Am lăsat închis o oră şi jumătate, nici măcar două ore, apoi am aerisit, soţia a spălat pe jos, a schimbat lenjeria de pat, tot…

Asta se întâmpla marţi (25 iulie-n.r.). Copilaşul era bine, m-am jucat cu el. Joi am plecat în Germania, am ajuns la Nurnberg pe la 11 noaptea, am sunat acasă, totul bine. Micuțul atunci s-a trezit, a stat până pe la 3 şi ceva, nu a avut somn, gângurea şi se juca. Pe la 4 l-a pus să doarmă, am vorbit cu el… copilul râdea, gângurea la mine, frumos… mi se rupe sufletul. După 3 ore şi ceva, la ora 8.30-9.00, ora Germaniei, mă sună că a decedat pruncul, că a murit copilul. Vai, Doamne, că era să cad din picioare! Cum, Doamne, dacă acum am vorbit cu el?!? A adormit şi… i-au apărut nişte bubişoare pe obrăjori, lângă ochiul drept, ca un fel de pată, de la dezinsecţia aia ce a fost acolo… (…)

Cei de la Poliţie zic că de la plămâni. Cum de la plămâni?!? A fost de la soluţia aia cu care s-a făcut dezinsecţia. (…) Dar Poliţia e mână în mână cu preşedintele blocului.

Azi (luni, 31 iulie-n.r.) am fost la Poliţie cu avocatul şi când am intrat noi, preşedintele blocului ieşea de acolo. Vor să învinuiască tot mortul, ca să nu cadă ei” mai povestește tatăl lui Ştefănuţ.

Cei trei frați ai lui Ștefănuț sunt internați în spital

De cealaltă parte, Inspectoratul de Poliție Județean Arad susține că nu a fost depusă nicio plângere la adresa firmei de dezinsecție. Cu toate acestea, cazul este anchetat.

Astfel, „La data de 28 iulie a.c., în jurul orei 10.00, polițiștii Secției 2 Micălaca au fost sesizați despre un cadavru, într-un imobil de pe strada Simfoniei. În urma efectuării cercetării la fața locului, cadavrul a fost identificat în persoana unui copil de 7 luni. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Arad, în vederea efectuării autopsiei, stabilirii cauzei decesului și luării măsurilor de urmare. Nu există suspiciuni cu privire la săvârșirea vreunei fapte penale” – spune purtătorul de cuvânt al IPJ Arad, Mădălin Herbei.

Pe fir a intrat și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, care a demarat o anchetă în acest caz, cu atât mai mult cu cât familia Matache mai are trei copii, toţii fiind în acest moment internaţi în spital.

În acel loc, „S-a făcut o evaluare iniţială, acum se face o evaluare detaliată. Ne interesează modul în care sunt îngrijiţi copiii, cum s-a ocupat familia de ei. Copiii sunt înscrişi la medicul de familie, cei doi mai mari frecventează şcoala de la Regina Maria, celălalt băiat e la Sfânta Maria. Copiii sunt încă la spital. Până acum nu s-au aflat în evidenţele noastre cu nimic. Aşteptăm să aflăm concluziile anchetei Poliţiei şi a Parchetului”, precizează purtătorul de cuvânt al DGASPC Arad, Diana Vogel.

În ceea ce privește cei trei frățiori ai lui Ștefănuț, cu vârsta de 4, 7 și respectiv 11 ani, toți aceștia sunt internați în spital, alături de mama lor.

Tatăl acestora susține că motivul internării este reprezentat de toxiinfecţia cu substanţele folosite la dezinsecţie. Cu toate acestea, reprezentanții spitalului nu confirmă această variantă. Potrivit acestora, copiii ar fi suferit foarte mult în urma morții frățiorului lor, motiv pentru care au fost internați pe secția de neuropsihiatrie infantilă.

De subliniat este faptul că nicio altă persoană din bloc nu a avut de suferit în urma dezinsecției.

Sursa – www.antena3.ro