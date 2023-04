Strălucirea nesfârșită a jocurilor de societate

Care este rostul jocurilor? Pentru Lizzie Magie, geniul idiosincratic care a inspirat Monopoly, răspunsul a fost clar: ea credea că jocurile sunt educative. Klaus Teuber, designerul la fel de genial al jocului de societate Catan, a avut un punct de vedere diferit: el credea că jocurile sunt distractive.

Teuber a murit la începutul lunii aprilie, după o scurtă boală. Mi-a părut rău la aflarea veștii. Era o persoană fermecătoare și pare să fi fost privit cu mare afecțiune în industria germană a jocurilor de societate, cei mai influenți furnizori de divertisment din carton din lume. A câștigat de patru ori premiul Spiel des Jahres din Germania. Distincția anuală este acordată celui mai bun joc de societate nou și, având în vedere importanța acestora în țară, realizările lui Teuber nu sunt diferite de cele ale unui romancier care a câștigat un cvartet de premii Booker.

Dar cel mai mare triumf al său a fost The Settlers of Catan – acum pur și simplu Catan – care a înlocuit Monopoly în afecțiunea tuturor celor care știu ceva despre jocurile de societate. “Settlers of Catan a schimbat totul”, spune James Wallis, un designer de jocuri și autorul unei noi istorii a jocurilor de societate, Everybody Wins. Jucătorii adună resurse și fac comerț între ei pentru a construi orașe pe o insulă. Catan este la fel de simplu de învățat ca și Monopoly, dar mult mai plăcut – mai rapid, mai interesant atunci când nu este rândul tău, construind un punct culminant mai degrabă decât o eliminare a celor slabi.

Nu există niciun ingredient secret pentru Catan; este doar o colecție de idei bune executate superb. “Ești implicat în joc în orice moment, dar nu atât de mult încât să îți ceară o concentrare totală”, adaugă Wallis, “și, deși există o mulțime de aruncare a zarurilor, aproape niciodată nu se simte că ești la mila unei întâmplări nedrepte.”

Catan a inaugurat epoca de aur a jocurilor de societate, care a început în anii 1990 și a continuat de atunci. Jocurile de cartoane au prosperat în ciuda concurenței computerelor, în parte pentru că internetul a oferit o nouă modalitate de a găsi cele mai bune jocuri și de a întâlni alți jucători. Când a lovit pandemia, vânzările de Catan au crescut vertiginos, deoarece oamenii căutau ceva distractiv de făcut acasă. De asemenea, jucătorii de table au apelat la site-uri web care reproduceau online jocurile de masă preferate. Cu toții am învățat rapid că întâlnirile cu Zoom pot fi sumbre fără un fel de activitate, iar jocurile de societate sunt mai distractive decât majoritatea celorlalte opțiuni.

Jocurile continuă să evolueze.

Una dintre vedetele ultimilor ani a fost Pandemic: Legacy, un joc în care toți jucătorii colaborează pentru a încerca să limiteze și apoi să eradicheze un virus mortal și care conține un fel de calendar de advent blestemat care continuă să arunce provocări și noi răsturnări de situație în fața jucătorilor din ce în ce mai stresați. Imaginați-vă o încrucișare între Risk și serialul TV The Last of Us și s-ar putea să fiți pe aproape. Un pic cam pe nas, poate, dar este incredibil de tensionat; familia mea este dependentă.

Există multe motive pentru a aplauda jocurile de bord. Lizzie Magie și-a brevetat precursorul Monopoly, The Landlord’s Game (Jocul proprietarului), în 1904, și a sperat să folosească jocul pentru a ilustra beneficiile ideilor lui Henry George despre impozitare. Jocul a fost îmbrățișat și adaptat de diverși radicali economici.

Magie nu a fost prima care s-a gândit la jocuri ca fiind lecții de viață. Jocul în carouri al vieții al lui Milton Bradley, din 1860, încurajează tinerii jucători să îmbrățișeze virtuți precum onestitatea și curajul, respingând în același timp lenea și alte vicii. Acest tip de gândire educativă, chiar moralistă, continuă și astăzi. Din fericire, jocurile moderne poartă o astfel de pedagogie mai ușor.

Aproape orice joc bun va avea beneficii cognitive: aritmetica mentală a adunării instantanee a unei perechi de zaruri sau actele de imaginație strategică stimulează cu siguranță mintea. Și mulți entuziaști subliniază beneficiile sociale ale jocurilor, de a-i face pe copii să concureze într-un mediu sigur, departe de ecranele lor. Klaus Teuber însuși a povestit în The New Yorker despre un băiat dintr-un sanatoriu care nu vorbea cu niciunul dintre ceilalți copii până când, într-o zi, cineva a pus la cale un joc de Catan. “A venit la ceilalți copii și a început să se joace”, a spus Teuber. “Acum el intră în contact cu alți oameni. Catan este mediul pentru asta”.

Dar există o capcană în acest lucru, ceva ce, într-un context diferit, scriitorul Adam Gopnik a numit “catastrofa cauzală”. Catastrofa cauzală apare atunci când totul trebuie să fie făcut pentru un alt motiv; nimic nu poate fi valoros în sine. Este o greșeală tentantă și tragică. Viața trebuie uneori (întotdeauna?) trăită pentru sine.

Nu este nimic în neregulă cu un joc bun cu câțiva prieteni, chiar dacă nimeni nu devine o persoană mai inteligentă și mai înțeleaptă ca rezultat. Într-adevăr, atunci când sociologul olandez Johan Huizinga a încercat să definească un joc, în 1938, una dintre caracteristicile definitorii pe care le-a identificat a fost aceea că jocurile sunt jucate de dragul lor. Jocurile jucate pentru un alt motiv nu mai sunt jocuri.

Teuber a înțeles acest lucru mai bine decât oricine altcineva. El era sigur că computerele nu vor înlocui niciodată în totalitate jocurile de masă. “Oamenilor le este dor să stea împreună în jurul mesei, să interacționeze unii cu alții, să râdă, să glumească și să vorbească”, mi-a spus când l-am întâlnit în 2008. De atunci a avut dreptate, iar blocajele din 2020 nu au făcut decât să-i sublinieze punctul de vedere.

“Este o parte a omenirii să se joace”, a continuat el. “Ne-am jucat în epoca de piatră. Ne-am jucat în epoca romană. Este o evadare din rutina zilnică. În fiecare zi muncim din greu și facem greșeli, iar pentru aceste greșeli suntem pedepsiți. Jocurile ne duc într-un alt rol în care poți face greșeli și nu ești pedepsit pentru ele. Poți oricând să începi un alt joc”.

Cinci dintre cele mai bune jocuri de societate

Agricola (Uwe Rosenberg)

Arați câmpurile, inventează noi tehnologii și – dacă ai timp – fă copii. Puneți deoparte două ore, dar jocul este bogat și satisfăcător. Favoritul dintotdeauna.

Colt Express (Christophe Raimbault)

Un jaf de tren rapid și plin de glume din vestul sălbatic. Vei fi împușcat, dar nu vei fi rănit. Un joc de familie încântător.

Dominion (Donald X Vaccarino)

Un joc elegant și foarte adaptabil de construcție de pachete. Este ușor de oferit jucătorilor mai tineri un avans.

Roll for the Galaxy (Wei-Hwa Huang și Thomas Lehmann)

O grămadă de aruncări de zaruri rezolvă încercările tale de explorare, comerț și cucerire galactică. Versiunea online este rapidă și creează dependență.

San Juan (Andreas Seyfarth)

Tactica, strategia și norocul, toate într-un format portabil, fac din acest joc preferatul nostru pentru vacanțele în familie.

Sursa – www.ft.com